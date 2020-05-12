全国近150个“数字景区”医护可凭“天使码”免费游览

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息：5 月12日国际护士节，支付宝宣布全国已有近150个“数字景区”，支持医护人员在手机上上传执业证件，领取“天使码”免费游览景区。三周内，全国已有40万医护人员领取了“天使码”。

日前，护士李女士在青秀山景区使用医护免费入园权益时，被景区告知必须出示执业证件原件，尽管手持扫描件，她也未能入园。景区担忧非原件有伪造风险，而医护人员携带证件也困难，李女士的遭遇上了微博热搜，引发了人们对于医护权益难以真正落地的热议。为了解决这个问题，越来越多的景区加入了“天使码”计划，通过支付宝数字化能力核验医护人员身份。

据了解，“天使码”是支付宝联合由浙江省旅游集团发起的全国文旅公益理事会，共同推出的医护电子身份凭证，也是支付宝打造“数字景区”的重要能力之一，可面向特定群体提供数字化服务。五一前夕，已有近1000个“数字景区”上支付宝开“办事处”。

自今年 4 月推出后，“天使码”已迎来首次升级，除了景区名单不断增加，天使码汇集的医护权益提供方已经从景区扩大到餐饮、零售、酒店、文化娱乐、医疗健康等生活服务类的商家和机构。其中，首旅如家为医护人员提供了等级等同于如家白金会员的权益，如享订房85折、免一夜房费等。

支付宝相关人士表示，随着核验能力的升级，未来“天使码”的身份核验范围将扩大到医技人员等更广泛的医务群体。

数据显示，目前“天使码”领取量最大的Top5省份分别是湖北省、浙江省、河南省、江苏省、山东省。而最受全国医护人员欢迎的Top5景区分别是雁荡山、清江画廊、千岛湖、永康方岩、雁门关。

更多希望加入“天使码”计划获取数字化能力，服务医护人员的景区，可通过上支付宝搜“天使码工作台”提交报名申请。