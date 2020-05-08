联想发布智能物联七大新品，开启产业生态共建新时代

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联想发布智能物联七大新品，开启产业生态共建新时代

2020-05-08 22:08 · 稿源：站长之家

    站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：今日，“联想智慧中国行：联想商用IoT新品发布会”正式举行。作为联想智慧中国行的第一站，此发布会聚焦新基建浪潮下，智能物联与行业升级的融合发展态势。其中，联想携五大智能物联设备与两大智能场景解决方案集体亮相，展现了遍及零售、交通、建筑、餐饮等诸多行业应用场景的智能化成果。与此同时，联想智能物联产业生态招募也同步开启，通过携手更多行业伙伴，助力数字化转型进程，释放发展的效率红利，为行业输出新的价值。

此次发布会中，联想集团副总裁、中国区商用大客户总经理刘征，以及联想中国区商用解决方案中心总经理王磊悉数出席，展望新基建时代中联想智能物联的全新机遇，探讨产业升级的切实路径，勾勒共筑智能生态、共赢产业未来的未来蓝图。

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联想集团副总裁、中国区商用大客户总经理刘征展望联想智能物联的全新机遇

联想集团副总裁、中国区商用大客户总经理刘征表示：“联想将以智能物联设备与产业生态为突破口，与行业伙伴们共同探索数字化、智能化变革的新路径，寻找面向未来的智能化升级解决方案，助力中国经济走出疫情困境，回暖升温，创造全新的价值。”

五大智能物联设备悉数亮相，联想以产品夯实行业智能化的地基

自开启智能化变革以来，联想选择以智能物联为切入点，撬动商业创新与行业数字化转型。如今，联想的智能物联设备已覆盖数据采集、数据传输及数据处理领域，并形成了包含硬件设备、平台、应用、解决方案在内的多样化智能物联组合。

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联想丰富的智能物联设备组合

在此次发布会中，联想借助落地场景的演示与讲解，正式发布了包括工业计算设备ECI-430、边缘计算板卡ECB-PR70、边缘计算网关ECG-AR70、嵌入式计算设备ECE-233、边缘传感终端ECS-930在内的五大智能物联设备，标志着联想智能物联产品矩阵的进一步完善。

在数据采集环节，面对环保、交通、电力、工业、农业等高度碎片化的物联网应用场景，联想发布了基于通用传感与通信架构的边缘传感终端ECS系列，以高通用性、高扩展性和多模式的数据采集能力，支持多种低功耗数据传输方式，全面满足物联网场景化应用下对终端智能化、综合传感、以及边缘计算的需求。其中，边缘传感终端ECS-930可广泛应用于室内外的智能安防、智慧建筑等场景，通过NB-IOT低功耗方案，对人员流动、物资位移、安防状况进行监测，并借助云平台，为远程监测及预警提供可靠保障。

在数据传输领域，联想发布的边缘计算网关ECG-AR70可有效连接各种生产设备，进行数据的实时采集，并同步到云端管理后台。通过采用ARM 6核心处理器，ECG-AR70不仅在体积外观上更小巧轻便，易于部署，更降低了自身运行能耗，以相当于一颗LED节能灯泡的能耗，即可有效支持边缘侧的数据传输。

而在数据处理环节，联想发布了工业计算设备ECI-430和嵌入式计算设备ECE-233，以应对各行业中极端、严苛的需求场景。通过结构与设计的优化， ECI-430和ECE-233可支持零下20℃至零上60℃宽温，具备丰富的扩展接口，同时可适配多种标准主板，覆盖不同计算能力需求，有效满足能源、工业、制造、交通、零售等行业对于运营管理连续性、稳定性和可靠性的要求。

此外，针对智能物联设备需要面对不同AI应用场景、整合不同类型传感装置、处理不同标准网络协议的痛点，联想还打造了足够开放的、打破传统硬件设备边界的边缘计算板卡——ECB-PR70。此板卡不仅具备轻量化的外形与强悍的性能，更能够按需进行硬件定制设计，灵活衔接多种云端平台，实现不同层面的智能物联软件、硬件的有效融合，为行业客户的快速开发奠定基础。

两大智能场景解决方案落地，联想以智慧击破行业痛点问题

物联网行业用户的多维需求，需要匹配多技术的融合。行业的痛点问题，需要整合的解决方案来击破。此次发布会中，聚焦于工业巡检、智能会议室等典型场景，联想发布了Lenovo AR/VR解决方案与Smart Office解决方案，帮助行业进一步“降本增效”。

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联想发布Lenovo AR/VR解决方案、Smart Office解决方案

在传统的工业巡检和维修环节中，始终存在着无法实时了解设备状态、不能及时发现异常情况的痛点，故障排查的效率难以提升。借助AR设备与解决方案，工作人员在巡检一线佩戴AR头盔，专家即可在后方获得实时共享的视野，提供远程指导;一线工作人员也能在视野中，同步看到专家传递的文档、视频等信息，从而提升维修效率。

为了协助巡检的高效进行，联想推出了Think Reality A6、晨星G-1、晨星G-2等多种AR头盔，为智能化生产开辟了崭新的操作途径。不仅如此，在后疫情时代，受限于人员物资流动的不便，AR智能化设备与解决方案也将发挥出更重要的作用。通过赋能远程技术指导、远程出货、远程运维等环节，AR智能化解决方案将有效打通业务间的壁垒，进一步密切协同合作，提升运营效率。

除了AR技术的落地应用，联想还带来了基于VR技术的Mirage S3 VR一体机产品。通过终端性能和计算能力的完美结合，联想VR智能设备将为医疗、教育、党建等应用场景，提供计算与内容展示的多样化支持。

而在智能办公领域，联想Smart Office解决方案则聚焦于中小会议室的场景，帮助企业解决协同办公困难、部署成本高、移动性能差等问题。联想推出的完整的视频会议室解决方案，不仅提供了“ThinkSmart HUB500会议一体机+ThinkSmart Display会议平板+源生适配软件”的产品组合，更能够根据客户需求灵活搭配，提升会议效率，降低整体成本。

从打通最后一公里到共建生态，联想智能物联产业生态招募正式启动

智能物联的实现离不开产业链的环环协作。行业智能架构中，“端、边、云、网、智”的密切合作，对于撬动智能化变革至关重要。作为智能物联设备的提供者，联想在以终端打通物联网落地“最后一公里”的同时，也将目光转向了产业生态建设。正如联想中国区商用解决方案中心总经理王磊所说，“未来的世界一定是分工的时代，这就需要我们以一个更为开放的心态去拥抱物联网。联想致力于携手各合作伙伴共筑智能生态，凭借敏锐的战略洞察、坚实的物联技术、产品解决方案的全线支撑，与各行业用户共赢产业未来。”

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联想中国区商用解决方案中心总经理王磊宣布开启联想智能物联产业生态招募

发布会中，联想智能物联产业生态招募宣布正式开启。在未来，联想将为合作伙伴们提供最广阔的成长空间，通过业务培训、技术支持、方案指导等多种形式，将联想的智能化转型经验分享给客户、生态伙伴，为其他企业进行智能化“提速”，推动智能物联真正地走进千行百业。

与此同时，联想也将携手智能物联价值链中的合作伙伴，共同整合资源，在更加多元化的领域中实现价值的共同创造，催生智能物联网产品与案例的不断应用与创新，营造共生共荣的智能物联生态体系，为推动新基建时代下的产业升级贡献自己的力量。

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