我如何在一年内从没有经验的编程小白成为微软的实习生

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我如何在一年内从没有经验的编程小白成为微软的实习生

2020-05-17 06:48 · 稿源：站长之家
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站长之家注：作者是一名弗吉尼亚大学工程学院的计算机科学专业三年级的学生，同时还是微软软件工程师实习生。

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我从微软拿到手的Offer显示，我的获得职位比申请时的还要高!

直到第一学期编程入门课程的前两个星期，我才明白我的第一段代码的含义，我终于了解int或string的含义以及3与”3”之间的区别。在整个高中期间，尽管拥有AP计算机科学，但并不了解该课程的我还是梦想着攻读计算机学科。

微软 (3)

之后，我开始沉迷于逻辑思维难题以及万能工匠(Tinkertoy)，编程本质上来说是这两者的结合，即从头开始构建某些东西并弄清楚它的去向。于是我申请了大学的计算机科学专业，虽然当时我也不确定是否擅长。因为我直到自己对于计算机科学充满热情，这成为我决定要学习的动力。

我不想其他人在学习编程方面有同样的担忧，所以我在这里分享我获得微软实习生的三个秘诀。

广交益友

大学前的那个夏天，我参加了一个校友和新生互动的活动，有幸认识到了许多在当地的校友前辈，从他们口中了解到了未来大学的生活，以及即将面对的4年大学生活需要的准备。

其中一位校友的名字标签上写着SEAS CS’18，我认出了那是我所在专业——工程与应用学院的计算机科学。我不了解工程与应用学院的含义，但我直到他是一位我值得请教的人。之后我还偶然遇到我的第一位导师，见到他一周后，他给我发送了一封电子邮件，详细说明了如何最好地利用大学的第一年。在整个学习过程中，他都给予我很大帮助。甚至教授我什么是电梯游说、如何写好简历以及与他人建立联系。他曾经还在微软上班，并且确切地直到我即将面对的事物。

如何寻找导师

虽然我很幸运又偶然找到了我的导师，但许多人会有不同的经历。如果你正在寻找导师，就先列出自己的要求。你是否正在寻找刚毕业或者具有行业经验的人?在同一地区生活?或者想要到一个在你理想公司曾经工作过的人士。

寻找符合条件的人最佳筛选的途径是LinkedIn。搜索符合条件的人是，只要不断修改选项即可找到符合要求的对象。找到之后有两种方法取得联系：LinkedIn上发送消息或使用客户邮箱工具Clearbit Connect，你可以在以上两种方式之间做出选择。

联系时，首先让他们知道你是谁?你为何向他们发送消息。如果你有具体的问题，那就更好。

我什么时候应该寻求帮助?

任何时间!每当你需要帮助时，就随时提出问题或者寻求帮助。比如你正在寻找有关申请Offer的建议?进行个人项目时寻求有经验人士的帮助?了解行业现状等……一旦有任何需求，都可以提出自己的疑问。

教授他人

一人教，两人学——美国商人罗伯特.哈夫(Robert Half)

长大之后，我对教学充满了激情，先后在图书馆和水族馆担任志愿者，教孩子们如何制作手工艺品，带他们了解水生动物。对于这些工作，我最喜欢的事情是学习了解知识，并与他人分享。所以，当我第一次上大学时，我不知道如何编程，但是我知道如何教学这份工作。

讲授计算机科学挑战的不仅是你的知识储备，更需要以最简单的术语来解释。在我的编程第一学期后，我的教授发送了一封电子邮件，给我助教申请的资格。我很紧张，因为我从未担任这样的角色。值得庆幸的是，我努力地推动自己，在大学第二学期时，我成为了《编程入门》的教学助理。老实说，这是我简历上的亮点，这让我在每次招聘会上，给招聘人员留下了深刻的印象。

之后我还经过两轮面试，展示了如何帮助学生调试代码，这些经验都非常宝贵。由于助教的这项工作，我争取到更多年龄段的教学工作。第一年后的夏天，我正式向微软申请了实习生。

社交，媒体，合作，创业，互联网

教学小贴士

如果你不确定如何开始教学，请参考以下提示：

1、提出问题，问他们最主要的问题，以帮助他们提高记忆

2、要了解他们正在学习的新技能，同时在解释概念时，请专心听讲，以确保他们理解材料含义

3、鼓励你的学生自学，大多数的问题都可以通过Google搜索获取正确答案

4、给学生资源，让他们阅读更多内容，如果有学生对已经对这些有一定了解，可以鼓励他去教其他学生

抓住一切机会

如果你发现自己感兴趣的内容，请立即获取更多信息。

有一次我在中国遇到一位教授，他向我们课堂聊天群组发送了一份职位申请单。我并没有考虑太多，打开这份申请单，并向这位教授了解具体申请的步骤。一个小时之后，我获得了飞往中国的机票。这次经历对我而言，如果我稍有迟疑，那个职位将被其他人填补，而我将不会增加一段磨练自己的经验。

人们都很恐惧被拒绝，但如果你不努力寻找那些资源，谁会为你发现它们?每次申请和面试都为你将来更大的目标做准备，如果你找不到机会，那么就自己去创造!

本文编译自medium，作者Mara Hart，原文标题 How I Went From No Coding Experience to a Microsoft Offer in 1 Year

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