首例公共数据不正当竞争案宣判 企查查赔偿蚂蚁金服60万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 产权 > 企查查最新资讯 > 正文

首例公共数据不正当竞争案宣判 企查查赔偿蚂蚁金服60万

2020-04-30 16:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：据人民法院报报道，昨日，杭州互联网法院就原告浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(简称蚂蚁金服)、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司(简称蚂蚁微贷)诉被告苏州朗动网络科技有限公司不正当竞争纠纷一案作出判决，认定朗动公司在企查查上发布、推送有关蚂蚁微贷清算的误导性信息构成不正当竞争，判令朗动公司赔偿蚂蚁金服、蚂蚁微贷经济损失及合理费用 60 万元，并为其消除影响。

支付宝，蚂蚁金服

2019 年 5 月 5 日、 6 日，朗动公司运营的企查查通过发布和向特定用户推送的方式，发布了针对蚂蚁微贷清算的企业信息，引发媒体广泛关注，媒体均围绕蚂蚁微贷是否存在清算行为进行了报道，还涉及了蚂蚁金服及其旗下花呗产品。该条清算信息系企查查抓取自全国企业信用公示系统的公共数据，但系蚂蚁微贷 2014 年企业年度报告出现的历史信息。

经蚂蚁金服、蚂蚁微贷申请， 2019 年 6 月 21 日，杭州互联网法院作出诉前行为保全裁定，要求朗动公司停止散布与蚂蚁微贷有关的清算信息，并对推送行为予以澄清。 7 月 2 日，朗动公司在其官方微信、微博上发表声明，回应了企查查审慎不足的相关质疑，认为企查查保证信息内容与信息源头一致，做到真正地将信息精准且及时提供给用户。对于针对蚂蚁微贷的清算信息的推送，相关人员的清算信息是公示系统曾记录在案的，绝非朗动公司二次编辑把舆论锚点标在蚂蚁小微经营不善之上。

 法院审理后认为，本案中，朗动公司运营的企查查平台，构建了以企业数据为内容的大数据生态系统。蚂蚁微贷作为原始数据主体，朗动公司利用信息抓取技术，从全国企业信用公示系统抓取涉及蚂蚁微贷的企业数据，经过分类整理供企查查用户查询，因此，朗动公司推送的企业信息的准确性和时效性将直接影响蚂蚁微贷的企业声誉和竞争性优势。

朗动公司推送的涉及蚂蚁微贷的清算信息，因推送方式的设置问题，引发公众将历史清算信息误认为即时信息;在推送内容的准确性上，也与作为其数据来源的全国企业信用公示系统存在偏差。

朗动公司采取容易引人误解的方式推送涉及蚂蚁微贷清算信息的行为，造成了蚂蚁金服、蚂蚁微贷商誉上的损失。此外，朗动公司在其公开声明中，并未对蚂蚁微贷清算信息是历史信息，且推送内容不完整的问题予以纠正，造成了媒体的新一轮关注，进一步扩大了误导性信息对蚂蚁金服、蚂蚁微贷的负面影响。朗动公司的行为构成不正当竞争，应当承担相应的民事责任。

网友热搜:

蚂蚁金服140亿融资蚂蚁金服高管介绍蚂蚁金服总监是p几蚂蚁金服开放平台服务商搜索蚂蚁金服开放平台蚂蚁金服投资企业蚂蚁金服股票价格蚂蚁金服美女总裁蚂蚁金服头像蚂蚁金服区块链代币
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 拼多多起诉拼兜兜不正当竞争，后者被判赔偿70万元

    据上海徐汇法院官方微信公众号消息，日前，徐汇法院对一起侵害商标权及不正当竞争案作出判决，认定被告“拼兜兜”运营公司构成侵权和不正当竞争，赔偿原告拼多多 70 万元。

    拼多多 拼兜兜 商标

  • 浏览器屏蔽网络广告 优酷起诉四家运营商构成不正当竞争

    因认为双核、极速、小白、星辰浏览器向用户推荐提供去除广告插件，优酷信息技术(北京)有限公司以不正当竞争为由，分别将杭州比更科技有限公司、深圳市象塔科技有限公司、四川盛趣时代网络科技有限公司、北京天之歌者科技有限公司四家网站运营商诉至法院，要求四家浏览器运营商立即停止拦截视频播放前及暂停中广告的行为，并赔偿优酷公司相关经济损失 50 万至 155 万元不等。

    优酷 浏览器 视频

  • 查查赔偿蚂蚁60万，因2019年发布针对蚂蚁微贷清算的企业信息

    据摩羯商业评论消息，4 月 29 日，杭州互联网法院就原告浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、重庆蚂蚁小微小额贷款有限公司诉被告苏州朗动网络科技有限公司不正当竞争纠纷一案进行作出裁判，认定朗动公司在企查查上发布、退工有关蚂蚁微贷清算的误导性信息构成不正当竞争，判令朗动公司赔偿蚂蚁金服、蚂蚁微贷经济损失及合理费用 60 万元，并为其消除影响。

    企查查 蚂蚁金服

  • 为免22亿美元罚款 博通向欧盟认输 不再使用返点等不正当手段

    芯片行业也是有很多潜规则的，比如返点这种策略就很流行，美国有多家芯片巨头都用这种方式来胁迫客户签署排他性协议。博通也因此惹上了欧盟的反垄断调查，为了避免最22亿美元的罚款，博通现在认了。

    博通 欧盟

  • 法院认定：天眼查的广告语，查查不能用

    2019 年 7 月，天眼查因企查查长期有意冒用其品牌广告语，起诉企查查“不正当竞争”。就在 4 月 8 日，海淀法院对企查查作出禁令，要求其在任何场合不能再使用天眼查的 “查公司，查老板，查关系”广告语(以下简称“三查”)及容易引起混淆、误认的类似用语。

    天眼查 企查查 知识产权

  • 多家企业投诉查查天眼查 律师：抓取公示信息做法不违规

    近日，多家企业投诉企查查、天眼查，称其利用公开信息渲染出一些不符实际的结论，对企业发展造成困扰。天津一家企业相关负责人表示：“我们公司于 4 月份进行了法定代表人等几项正常的工商变更，天眼查同步了具体信息，还将此整理成新闻快讯发布给合作媒体，引发了市场诸多臆想，因此，公司不得不及时出来辟谣。”

    企查查 天眼查 工商变更

  • 蚂蚁将通过跨链技术，打通行业联盟链和蚂蚁区块链商业网络

    4月16日下午，蚂蚁金服举办开放联盟链线上发布会，蚂蚁区块链平台产品部总经理金戈介绍，平台将通过跨链技术，打通行业联盟链和蚂蚁区块链商业网络，实现互链互通。据其介绍，蚂蚁区块链连续 3 年位居全球区块链专利第一，目前可支撑“双十亿”( 10 亿用户、 10 亿笔日交易量)的容量，将存储成本降低50%，并发网络吐吞量达 10 万PPS。

    蚂蚁金服 区块链

  • 查查显示7300家影视公司注销 停摆 3 月后公司开始自救

    近期，多家上市影视公司公开 2020 年第一季度业绩预告。受疫情影响，多家以院线电影为主业的影视公司预计一季度业绩亏损。但同时，记者注意到，这些公司也在尝试拓展院线电影之外的业务。 影院“暂停”已 3 个月 1 月 22 日，淘票票、猫眼等票务平台发布公告，主动推出春节期间退票政策。此后， 2020 年春节档中除《囧妈》转为线上上映，其余原本备受关注的春节档电影均选择撤档。到了 2 月初，原定情人节上映的影片也纷纷撤档。

    企查查 影视公司

  • 校招季！数据库国产化提速，蚂蚁OceanBase强势招新

    尽管疫情的影响还未结束,对于广大应届毕业生来说,眼下还有一场硬仗要打,那就是即将到来的校招。在AI人才紧缺、人工智能等因素推动下,数据逐渐成为重要的生产资料。企业对于海量数据的应用正引发新一轮生产率变革和消费升级,为大数据等相关领域应届毕业生带来广阔的就业前景,值得重点关注。以数据库市场为例,2019年可谓亮点纷呈。由蚂蚁金服自研的OceanBase分布式关系数据库就凭借其高可用、高可扩展、高性能等优势,快速在国内数据?

    数据库国产化 蚂蚁金服 OceanBase

  • 国煌分享如何正确学习投资理财

    要学好投资理财，首先要了解什么是投资理财?如何投资理财?学好投资能给我们带来什么?现在让国煌金服和大家分享一些投资和财务管理方面的知识。我希望你们这些迷茫的人能在这里有所收获!随着人民生活水平的提高，投资理财逐渐走进我们的生活。合理分配我们的财产，不仅可以使我们的生活井然有序，而且可以使我们更好地做自己想做的事，从而消除我们的后顾之忧。首先，我们需要理解投资和财务管理是两个不同的概念。根据经济定义，投

    互联网理财

  • 国煌靠谱投资理财服务平台

    随着科学技术的发展，人们越来越重视物质文化。对许多人来说，消费水平大大提高了，但工资却没有增长。很多人在生活中喜欢提前消费，特别是对一些 80 后和 90 后来说，他们中的一些人是月光族，有些人甚至借钱来消费自己想要的东西。事实上，我们需要把钱花在有价值的地方。随着金融业的不断发展，专业投资机构越来越多，投资服务日趋多样化和个性化。专业的投资团队为个人量身定制专业的投资计划，推出多种投资理财产品，方便个人

    理财服务平台

  • 查查 “加密保”成为网络安全领域新风向

    2020 年 3 月 18 日，北京中域网与信查查共同宣布达成战略合作，双方将在信用信息服务、企业信用管理、信用资质申办、网络安全等领域开展深度合作，以信查查客观公正的第三方平台为依托，以中域永信集团良好的业界口碑和市场覆盖率为引擎，共同开启互联网安全信用领域新篇章。 疫情期间，这场战略合作显得特别而又意义深远。众所周知，中国作为互联网大国，网络规模、网民数量（接近 11 亿）、智能手机用户（超过 6 亿）以及利用?

    信查查

  • 豆豆钱依托维信科核心竞争力，实现智能线上服务生态

    作为头部平台之一，维信金科的核心竞争力是高度自动化和智能化的风险管理系统以及科技化线上服务生态。依托于维信金科，豆豆钱以维信金科十多年的信贷数据、信用生态及科技创新为基础，建立了一整套信用评分模型，实现了基于信用的智能线上服务生态。维信金科自 2018 年上市以来，就受到市场无序竞争及资本市场周期的影响，股价持续处于低估状态。维信金科所做的是在逆周期培育核心竞争力，并且稳扎稳打，不断扩大市场份额。在科技

    豆豆钱

  • 友信高效服务小微企业主 体现普惠金融价值

    小微企业长期渴望获得专业、可信赖的金融服务,而且需求越来越旺盛,但真正有意愿、有能力为他们提供服务的金融机构和金融科技企业屈指可数。这主要是因为市面上缺乏成熟的小微金融系统化解决方案。友信金服自2010年成立时,就注意到了未被传统金融机构充分覆盖的小微企业主和个体工商户群体的资金需求。小微企业在国民经济中担负着重要角色,是经济发展主体中的一支非常具有生命力的队伍。尽管如此,小微企业在面临资金压力时,却很难从

    友信金服

  • 嘉实基金 布局科技正当

    在资本市场上，嘉实基金的产品一直都受到投资者的认可，因为嘉实基金不仅拥有优异的业绩表现，同时还有齐全的产品线、远见的战略与策略眼光。嘉实基金认为，科技新势力全面崛起将迎接产业变革的大时代。近年来，伴随着产业演进步伐的加快，科技主线的走向越来越清晰。但如何在二级市场把握其中的驱动因素并将之转换成投资回报，考验着基金经理的认知和操作策略。对此，嘉实智能汽车基金经理姚志鹏表示，智能汽车、人工智能和5G等领

    互联网金融

  • 蚂蚁区块链首发开放联盟链：三步坐享蚂蚁区块链「双十亿」能力

    4 月16日，蚂蚁区块链面向中小企业正式推出「开放联盟链」，首次全面开放蚂蚁区块链的技术和应用能力。即日起，中小企业开发者可以像搭积木般开发相关区块链应用，并与蚂蚁区块链共建数字经济的未来。

    蚂蚁金服 蚂蚁区块链 区块链

  • 红地球粉底液真假辨别，正不正品，看完此文你就会懂

    红地球粉底液相信大家已经不再陌生了，在经过各大平台的美妆博主倾力推荐和种草后，名声大噪，在 2020 年首月销售量就达 20 万+，表现非常惊人。在这样强劲增长的势头下，市面上假货横行。那么，在购买的时候如何辨别真假呢?为避免大家又踩雷，今天小编就和大家分享几点辨别红地球粉底液真伪的方法，希望可以对大家有所帮助。对比外包装1、首先可以观察包装盒正面，品牌名上面“SURER”最后的那个“R”，正品是尖角，假货是平角。2

    产品鉴定

  • 天伦地产张道远：本土房发展须找准特色

    人间四月天，百花吐蕊，春色浓郁。经过艰苦卓绝努力，中国疫情防控阻击战取得了阶段性重要成果，各个行业加紧复工复产。作为国民经济的重要组成部分，房地产业复工复产如何？后疫情时代，中原房企如何健康平稳发展？大河财立方推出“大河财立方·地产情报站高端访谈”，诚邀中原各大房企总裁畅谈企业、行业复工复产和 2020 年发展之道，并为刚刚上线的大河财立方·地产情报站送上寄语。4 月 19 日，对河南天伦地产集团有限公司（以

    天伦地产

  • 鲸吞微：浅谈私域流量，不同载体有何区别

    广义上看，私域流量的载体比较多，有微信体系内的个人微信号、公众号、微信群和小程序等，此外淘宝、抖音、头条等也提供了一部分私域流量的基础设施建设。 在所有可以做私域流量的平台中，微信是最开放、也是潜力最大的一个，而微信个人号则是被广泛验证变现效率最高的私域流量载体。 1.微信个人号 微信个人号是商家建立私域流量池的重要来源，也是目前私域流量渠道中，触达客户最直接和高效的渠道，而通过深度的个人号运营能够让

    鲸吞企微

  • 扛起社会责任，赋集团以天下事为己任

    2020 年 4 月 20 日，为发挥电商优势、助推企业复工复产，引导电商企业积极应对疫情带来的挑战和机遇，助推线上线下企业顺利复工复产，四川企赋信息技术股份有限公司全力以赴助力电商相关企业顺利复工。据悉，四川企赋信息技术股份有限公司在电商服务行业中已有一定的行业影响力，员工多达千名，以成都为中心，多个城市成立分公司，仅成都总部办公面积达 2000 平以上。此次助力行动，企赋集团以三点作为核心展开。一是引导企业抓住

    直播电商
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM