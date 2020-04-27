虎牙公布股权结构，腾讯公司持股36.9%，为第一大股东

4月27日，虎牙直播平台今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 20-F文件显示，腾讯持有虎牙公司36.9%的股份，为其第一大股东。

文件显示，截至 2020 年 4 月 3 日，欢聚集团持有虎牙68，374， 463 股B类普通股，占股31.2%，拥有43.0%的投票权，为其第二大股东。不过在去年虎牙发布的股权结构显示，截至 2019 年 3 月 31 日，欢聚集团持有虎牙89，698， 282 股B类普通股，占股43.9%，拥有54.8%的投票权，为其第一大股东。

截至 2020 年 4 月 3 日，腾讯持有虎牙81，012， 054 股B类普通股，占股36.9%，拥有50.9%的投票权，为虎牙第一大股东。而截至 2019 年 3 月 31 日，腾讯通过旗下全资子公司Linen Investment Limited持有虎牙64，488， 235 股B类普通股，占股31.5%，拥有39.4%的投票权，为虎牙第二大股东。



就在今年4月1日，虎牙宣布，腾讯购买了 16523819 股虎牙B类普通股，总收购价约2. 626 亿美元现金。交易完成后，腾讯成为虎牙最大股东，投票权提高到50.1%。

腾讯公司除了是虎牙第一大股东之外，同时也是斗鱼直播的第一大股东，持有斗鱼37.18%股份。