阿里开通核酸检测团体预约绿色通道 最快24小时出报告

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今日，阿里巴巴宣布，联合美年大健康天猫旗舰店、爱康国宾天猫旗舰店及迪安健检天猫旗舰店等合作伙伴开通新冠核酸检测团体预约绿色通道。
今日起，有新冠检测需求的企业和相关团体可通过手机淘宝、天猫、支付宝、UC或夸克搜索等APP，搜索“新冠核酸检测”便可进入页面，下拉页面进入新冠筛查团队预约绿色通道，进行相关咨询和预约。
4 月21日，阿里旗下阿里健康推出在线预约新冠核酸检测服务，最快24小时内可出具检测报告。服务推出后，目前已覆盖全国100多个城市。
据悉，阿里核酸检测团体预约绿色通道覆盖城市包括了：
上海、成都、北京、重庆、合肥、福州、广州、深圳、哈尔滨、武汉、郑州、沈阳、大连、长沙、长春、吉林、南京、苏州 、无锡、济南、青岛、烟台、天津、乌鲁木齐、昆明、杭州、宁波、蚌埠、宿州、毫州、芜湖、厦门、泉州、东莞、佛山、惠州、中山、南宁、柳州、桂林、贵阳、毕节、六盘水、都匀、兴义、遵义、铜仁、安顺、兰州、平凉、庆阳、廊坊、唐山、邯郸、开封、洛阳、平顶山、安阳、新乡、濮阳、许昌、信阳、驻马店、海口、宜昌、黄石、十堰、鄂州、黄冈、随州、松原、常州、南通、镇江、江阴、南昌、宜春、上饶、鞍山、丹东、锦州、阜新、辽阳、朝阳、葫芦岛、银川、西宁、淄博、潍坊、泰安、临沂、菏泽、聊城、太原、晋中、运城、西安、绵阳、自贡、攀枝花、泸州、德阳、广元、遂宁、内江、乐山、眉山、资阳、玉溪、普洱、临沧、温州、台州。