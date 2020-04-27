阿里开通核酸检测团体预约绿色通道 最快24小时出报告

“数据+科技”是驱动医疗健康行业未来发展的重要支撑。 体检行业或许看上去没有医药行业市场规模大，且在资本市场上相关公司的市值与医药公司也无法媲美。但随着人口结构老龄化趋势的加重，以及相关慢性病与亚健康群体的不断壮大。体检行业被认为是我国未来 10 年内最好的大健康发展领域。 疫情期间，美年健康(SZ 002044)通过“互联网+医疗”积极打造疫情防控线上战线，在阿里健康平台发起线上“肺炎疫情健康义诊”服务，由内科、