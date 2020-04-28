搞了个拍卖网站失败后，他开始提供内容代写服务，如今月入8万美元

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搞了个拍卖网站失败后，他开始提供内容代写服务，如今月入8万美元

2020-04-28 09:31 · 稿源：站长之家

站长之家注：David Tile是内容写作服务公司Article-Writing.co创始人。他在大学刚毕业的时候，创建了一个拍卖网站，以失败告终。为了赚钱，David Tile被迫走上了兼职写作之路。万万没想到，David Tile自由写作业务逐渐壮大，于是开始雇佣员工，并创建了Article-Writing.co这家公司。

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不同于普通内容营销公司，Article-Writing.co平台集聚了专业的作家、编辑和项目经理，为客户提供撰写电子邮件文案、产品描述、SEO文章等写作服务。简单的说就是为甲方爸爸提供优质有吸引力的文章内容，从而帮助获取用户关注，起到更好的推广效果。

目前，Article-Writing.co已经为超过 2500 家公司提供服务，其客户包括ebay、shopify、overstock等大型公司，公司一共 12 名员工，月入 8 万美元。下面，跟大家分享一下Article-Writing.co的发展历程。

刚毕业创业失败，开始兼职写作赚钱

你的背景故事是什么?又是怎么想到这个主意的?

2011 年，我刚从大学毕业，那是尝试创办一个便士((站长之家注：英国的小硬币和货币单位)拍卖网站。虽然我在大学修的是政治专业，但更想自己创业，并被这种拍卖模式所吸引。我一共投入了投入数千美元，并用了6- 8 个月试图把技术做好，最终还是一无所成。

为了赚钱，我决定从事一些自由写作的工作。接着，我开始提出更高的要求，获取一些大客户。最终，这个业务像滚雪球一样发展起来，我雇佣了一些作家和文字编辑，把这件事变成一项全职业务。

在我 23 岁的时候，公司和问答网站Answers.com签订了一个合同，每周要写1000 x750 字的文章。并且这 1000 篇文章必须在星期五晚上交。我可以告诉你，在周四或周五晚总有几个人需要熬夜完成任务。

在公司成立之初，我们还没有准备好完成这么大的工作量，但勉强应付过去了。我们提供的内容让客户很满意，他们都按时付款，每月收入大概为 4 万到 5 万美元。

为善变的甲方提供内容写作服务

因为我们主要向客户提供内容写作服务，这些型客户可以很快的就找到自由撰稿人，不过他们的需求也非常善变。

比如他们在周二很满意交付的工作成果，可能在周四就变成了垃圾。这种变化无常的要求正是我们提供价值的地方。

为了满足客户不断增长的需求，尝试和扩展一个写作团队是很耗时间的。而未为了满足灵活的需求，在公司内部保留一个大型工作团队的方法也不是特别可行。

去年，我们公司与在线折扣零售电商平台Overstock.com达成一项合作，需要在 9 周内写 6000 个产品描述。我们就能够相对轻松地克服这个问题，而对于他们的市场营销部门要完成这样的任务压力就非常大了。

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“摸石头过河”

描述一下启动项目业务的过程

在创业初期，我只是盲目的往前走，完全不知道自己在做什么，纯粹是靠着猜测和实践检验中找到成功之路。

好在，这项业务就这样发展起来了。我从未接受过外部一美元的资助，甚至没有写商业计划。我完全靠市场验证判断，如果显示业务正在成长，就认为这是一个好的迹象。

随着时间的推移，我们发现编写标准操作程序是非常重要的。另外，还需要在技术、营销和人员方面进行战略投资，如果没有意识到这一点，那么公司迟早会完蛋。

但是建立和定义业务的操作标准需要很长时间。

我们一直是一个远程程协作团队，远程工作生活方式有利也有弊，没有面对面的交流，很多事情不好沟通。所以就需要安排一个时间和团队成员进行面对面的交流，比如通过简单的办公室会议，又或者聚个餐等等。

自推出以来，通过什么方式吸引和留住客户?

老实说，我们目前的处境很尴尬。到目前为止，我们的销售工作做得很成功，但和我们的业务却很不协调。内容营销和内容写作显然是非常相似业务，这时候确定要业务方向是非常重要的。

例如，你可以选择专门为电子商务商店写产品说明，又或者帮房地产经纪人代写博客文章等等。

我们客户(一般都是企业营销部门)期望得到的是一个优质的内容写作服务，并利用内容营销来推广和发展他们的业务。

我们有一个完整的销售体系，会选择适合公司的业务类型，这样我们才能在市场上发挥最大的价值。

另外，现金流管理是我们首要的参考指标。一旦遇到一些延迟付款的不良客户，我们就会终止合作。在过去的 10 年里，我们至少经历了 3 次失败，损失可能接近1. 5 万美元。

对创业者有什么建议?

Just do it!我和很多朋友聊过，他们对某件事很有激情，也有很不错的想法，但他们总是没有行动起来。

另外，取得成功的关键是能否以合适的价格完成高质量的工作。如果你能提供优质的客户服务，那应该能在市场上有一席之地。总而言之，有了初步想法之后，行动起来再说。

注：本文编译自starterstory，原文标题《How I Started A $80K/Month Content Writing Business

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