北京互联网法院：图片类侵权案占比高 单张最高赔偿5000最低300

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:据澎湃新闻报道，今日北京互联网通报涉网络知识产权司法保护情况。通报指出，图片类著作权侵权案件占著作权案件的一半以上，若被告将侵权图片用作商业用途，单张图片最高可判赔 5000 元。

北京互联网法院综合审判一庭庭长卢正新表示，从诉讼主体看，原告相对集中，主要为专业图片公司，涉案数量排名前五的公司起诉的图片类案件，占全部图片类案件的43%；被告相对广泛，以新闻网站主办单位、微博、微信等自媒体用户为主。

卢正新表示，对于图片本身独创性程度较高、创作难度较大，且被告侵权故意明显，例如将侵权图片用作商业用途等，在此情形下，法院通常采取对权利人强保护的态度，实践中单张图片最高判赔 5000 元。与之相对，倘若图片本身独创性程度较低、创作难度不大，被告过错不明显，例如普通网络用户因版权意识不强，在自媒体转载文章时将小幅图片作为配图使用，遇此类情形，法官会从平衡权利人和侵权人利益的角度出发，合理确定判赔数额，实践中单张图片最低判赔 300 元。

数据显示， 2018 年 9 月 9 日至 2020 年 3 月 31 日，北京互联网法院共受理案件 54844 件，其中知识产权案件 42121 件，占比76.8%。知识产权民事案件中，著作权纠纷案件 42080 件，占比99.9%，网络域名纠纷案件 40 件；另有涉知产行政案件 1 件。

在案件类型上，知识产权民事案件以著作权纠纷为主，作品类型包括摄影作品、文字作品、电影及类电作品、美术作品、音乐作品等，其中，涉及摄影作品、文字作品、电影及类电作品的案件数量居著作权案件数量的前三位，分别占比51.7%、18.8%、18.2%。