小米 10 青春版预热：轻薄 5G 手机，厚度仅 7.88 mm

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 22 日消息：此前小米官方已经宣布，小米 10 家族全新成员小米 10 青春版将于 4 月 27 日的「小米 10 青春版 5G 新品 & MIUI 12 发布会」正式发布。

图片来自 @小米手机

目前，小米开始为小米 10 青春版做预热。小米手机官方微博今天上午就公布了小米 10 青春版的侧颜照，号称「为年轻人打造一款真正轻薄的 5G 手机」。

小米称：「为了找回曾经指间的手感，但又要保证长续航体验，我们里里外外重新设计了机身结构：减薄屏幕厚度，改变相机的结构，并且重新设计了散热系统… 最终，达到了定义中的手感，期待你的上手体验！」。小米集团副总裁常程也在微博放出新机海报，海报显示小米 10 青春版「足够纤薄」仅有 7.88mm。

图片来自 @常程

综合目前的消息，小米 10 青春版采用四摄方案，加入了潜望式长焦镜头，这也是小米首次使用潜望式镜头，支持 50 倍变焦。小米 10 青春版将采用 OLED 全面屏，分辨率为 FHD+，搭载高通骁龙 765G 处理器，支持 SA、NSA 双模 5G，电池容量可能是 4160mAh。

另外，小米 10 青春版发布会上还将同步推出 MIUI 12，带来深色模式 2.0 版本。