小米 10 青春版宣布：50 倍变焦加持，4 月 27 日与 MIUI12 一同发布

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 21 日消息：今天上午，小米手机官方宣布，小米 10 家族全新成员小米 10 青春版将于 4 月 27 日的「小米 10 青春版 5G 新品 & MIUI 12 发布会」上正式发布。

图片来自 @小米手机

据官方发布的宣传海报显示，小米 10 青春版采用四摄方案，加入了潜望式长焦镜头，这也是小米首次使用潜望式镜头，支持 50 倍变焦。官方的 slogan「青春，有远见」也显示小米 10 青春版的变焦功能是该机的一大看点。

小米官方还公布了小米 10 青春版的背面设计，并表示「这是一款专为年轻人打造的 5G 手机。它轻薄，因为青春是没有束缚；它多彩，因为青春是缤纷炫彩。它看得远，因为青春是探寻远方的未来；它更好玩，因为青春是一个个有趣灵魂的碰撞……」

图片来自 @小米手机

据昨日的消息显示，小米 10 青春版与小米 10 Lite 国际版参数变化不大。小米 10 青春版的机身厚度不足 8mm，重量约为 192g，小米 10 的机身厚度则为 8.96mm，重量为 208g。小米 10 青春或将采用 6.57 英寸 OLED 水滴屏，分辨率为 FHD+，搭载高通骁龙 765G 处理器，支持 SA、NSA 双模 5G，前置 1600 万像素，后置 4800 万主摄+800 万超广角+500 万+200 万四摄，电池容量为 4160mAh。