魅族 17 正面定妆照提前公布：首发搭载 mSmart 5G 技术

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魅族 17 正面定妆照提前公布：首发搭载 mSmart 5G 技术

2020-04-17 15:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 17 日消息：今天下午，魅族将带来第一份 5G 作业「魅族 17 mSmart 5G 快省稳技术分享会」。分享会上魅族官方还公布了魅族 17 具体发布时间。

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图片来自 魅族

魅族科技营销负责人万志强提前公布了魅族 17 的正面定妆照并表示，「4 月 22 日，我们将公布魅族 17 的邀请函及发布会时间。」从魅族 17 的正面定妆照来看，魅族 17 采用单打孔屏设计，正面屏占比较高，四面边框较窄，延续了魅族家族式的设计语言。

25.提前分享给大家 魅族17 正面定妆照，4 月 22 日，魅族将公布魅族17 的邀请函及发布会时间。 .jpg

图片来自 魅族

另外，魅族 17 将首发搭载 mSmart 5G，这是一套为解决 5G 痛点而生的快省稳系统级方案。据官方介绍，mSmart 5G 具有快、省、稳三大特性，并且支持同样快省稳的，高达 4151Mbps 的 Wi-Fi 6 下载。

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综合目前的消息，魅族 17 与 17 Pro 将分别配备 30W 和 40W 充电头。其中魅族 17 搭载骁龙 865 5G 处理器，配备 LPDDR 5 内存与 UFS 3.0 闪存，采用 6.5 英寸 90Hz AMOLED 屏幕，后置四摄，内置 4500mAh 电池，支持光学屏幕指纹、横向线性马达、立体双扬声器等。

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