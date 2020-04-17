站长周刊第 9 期：微信公众号频频调整，运营者太难了！

编者按：这是站长周刊发布的第九期内容。

本周百度搜索资源平台发布了《落地页体验白皮书5. 0 最强助攻指南》，重点帮助开发者快速掌握体验规范标准;百度云手机正式发布，支持远程实时控制云手机。 微信方面动作频频，包括公众号文章新增“搜索”组件，“留言”支持盖楼，以及将停用“公众平台助手”小程序功能模板等功能，公众号运营可测试使用。 在短视频方面，QQ推出「小世界」 或对标微信「视频号」；快手推出“快手广告共享计划”，支持创作者部分作品添加便利贴广告;爱奇艺推出“随刻创作”短视频制作工具，意在对标抖音剪映。 另外，微视直播电商内测招募政策，主播最高分成85%;喜马拉雅直播也推出“春生计划”，主播分成比例最高可达80%。更多具体内容阅读下文了解。

站长

百度APP移动搜索落地页体验白皮书5. 0 重点解

4 月 16 日，百度搜索资源平台发布了《落地页体验白皮书5. 0 最强助攻指南》，将所有搜索落地页体验规范分门别类，精准提炼重点帮助开发者快速掌握体验规范标准!具体包括排版布局、字号间距、展开全文、广告内容等方面。具体解读内容可点击这里阅读。

百度云手机正式发布，支持远程实时控制云手机

4 月 15 日，百度云手机正式发布，该服务集成了ARM服务器、云计算和 Android OS 的虚拟手机。支持远程实时控制云手机，实现 Android App的云端运行。

百度云手机基于自研虚拟化技术，具有安卓实例及手机功能的云服务器。用户可以远程实时控制云手机，实现安卓App的云端运行。基于云手机，可高效搭建应用，如云游戏、移动App智能托管、企业安全办公等场景。

域名交易：苹果注册AppleCoronavirus.com、Facebook收购e.gg域名

苹果近期注册了域名 AppleCoronavirus.com，创建时间为 2020 年 4 月 11 日，或将用于帮助追踪新冠病毒;美国社交巨头Facebook在域名方面也有新的动态，接连收购了e.gg、MSNGR.com和CoronaProofs.com等域名。

另外，mobai.cn一口价4. 5 万元被秒，该域名有“膜拜、摩拜”等含义，对应共享单车摩拜，现启用域名为mobike.com;yogayoga.com： 141809 元结拍;7t7t.com以 70060 元结拍，该域名曾被搭建为7t7t音乐网。“立支付”Lipay.com预订竞价拍出 67256 元。

百度网盘破解版PanDownload开发者被抓

4 月 15 日，提供免费破解百度网盘下文件限速的Pandownload作者被人举报泄露隐私被抓。经过警方调查，还发现软件破解百度网盘下载速度给百度网盘造成上千万企业损失，而这位开发者则建立付费群盈利 30 万。

对于该事件，百度官方回应表示会配合调查，并持续通过技术不断提升用户体验。

币安砸上亿美元买下CoinMarketCap 这个网站背后男人故事更带劲

4 月 2 日，币安宣布以“未公开的金额”收购加密货币行情网站CoinMarketCap，有报道称这笔交易金额高达 4 亿美元，具体的金额依旧不详。

自 2013 年创建以来，这个成为加密货币领域访问量最大的网站之一，据称一天收入达到数万美元。

让人好奇的是，创建这个网站背后的男人Brandon Chez非常的低调，如果你对他是如何从一名平平无奇的程序员逆袭成为坐拥数亿美元币圈大佬的历史感兴趣，可点击这里阅读。

太无奈！何疫情期间YouTube流量激增 但创作者赚的钱却更少了

疫情期间有更多的人在家刷视频，YouTube流量上升了15%，尴尬的是的YouTube博主们的收入却大幅度降低。

究其原因，主要是在这期间为很多商家暂停了在YouTube上投放广告的活动。数据显示，四分之一的媒体购买者和品牌在 2020 年上半年暂停了所有广告投放，另有46%的广告客户下调了广告支出。这让很多创作者受到严重冲击，疫情具体是如何影响视频平台和博主们业务分析可点击这里阅读。

小程序

“公众平台助手”小程序功能模板将停用

4 月 15 日，公众平台助手小程序发布“公众平台助手功能模块迁移告示”，告示称将从 2020 年 5 月 15 日起，停用公众平台助手小程序功能模块，包括回复留言等功能，但数据模块仍可正常使用。所有功能可以在“订阅号助手”App继续使用。

支付宝宣布将联合e签宝向小程序商家开放 “电子合同”

4 月 16 日，支付宝宣布将联合e签宝向小程序商家开放 “电子合同”，持续推进“春雷计划”。电子合同基于蚂蚁区块链技术，能帮助服务业更好的数字化升级，让更多用户不用出门就能签合同。

这一技术将率先覆盖租赁协议、劳动合同、租房合同、装修协议、家政服务合同、旅游合同等 6 大领域。

微信小程序订单可一键接入广州互联网法院立案通道

4 月 13 日，腾讯微信与广州互联网法院正式签署合作协议，双方将推进微信小程序交易与诉讼保障的一体化解决方案。

通过合作，微信将推进交易保障机制的建立和完善，在微信小程序内开发一键引入广州互联网法院平台、案件流程同步更新等功能;微信也将发挥监督者的作用，督促小程序开发者完善售后服务。

微信公众号

公众号文章新增“搜索”组件 可在文章内直接搜索历史消息

微信又更新了!近日，微信公众号文章新增了“搜索”组件，用户可直接在文章内搜索公众号历史消息。组件左上角标有公众号头像和“公众号推荐搜索”引导字眼，用户点击后将进入搜索界面。有了这个功能，用户可以快速搜索号内关联内容，便于查找历史消息。

公众号运营者只需在后台编辑器中点击“搜索”组件，即可在文章中插入该功能。一篇文章只可以创建一个搜索组件，并最多设置 6 个关键词。

微信公众号“留言”支持多轮回复 超过 3 条将被折叠

近日，微信公众平台升级“留言”功能，用户可与作者进行的多轮回复，回复超过 3 条该回复会被折叠。值得一提对的是，该互动仅支持作者和用户一对一互动，其他用户并不能参与。

微信群聊名称支持备注功能 修改后仅用户自己可见

近日，微信群聊已支持备注功能，用户进入群聊，点击右上角三个点，进入备注即可修改群名称。原群聊名称则会出现在群聊中备注名称的下方。修改后的群名称仅自己可见。

微信群聊已支持备注功能，用户进入群聊，点击右上角三个点，进入备注即可修改群名称。原群聊名称则会出现在群聊中备注名称的下方。修改后的群名称仅自己可见。对于微信社群运营者来说。

微信公众号后台新增“专辑”功能：处于测试阶段

近日，微信公众号后台新增“专辑”功能。据介绍，“专辑”功能需开通原创声明才可使用，该功能正处于灰度测试阶段。

据功能介绍显示，开通“专辑”功能后，公众号可以创建专辑，并添加原创内容作为专辑内容。同时，专辑文章的头部会显示专辑信息，用户可以访问专辑进行连续性阅读。此外，专辑支持分享给好友以及分享到朋友圈，也支持收藏到微信。

短视频

QQ推出「小世界」 或对标微信「视频号」

近日，QQ 在安卓 8.3.3 版本里推出一款名为「小世界」的功能，这款有着 Instagram 风格的内容社区，主打年轻人的兴趣分享。

「小世界」中视频内容占主流，QQ 在对标微信，推出自己的「视频号」。从接近 QQ 的相关人士了解到，「小世界」于今年初立项，一开始名字并不叫「小世界」，而是叫「WeZone」。「小世界」的入口位于 QQ 个人中心和动态里的一级入口上，与「QQ 空间」地位一致。

快手推出“快手广告共享计划”，支持创作者部分作品添加便利贴广告

4 月 12 日，快手推出“快手广告共享计划”，这一计划将支持快手创作者对部分已有个人作品添加便利贴广告。据了解，该计划无需达人专门拍摄视频，只需要确认参加后，广告就会在达人部分作品播放页中展示，达人也会根据广告效果获得相应收益。

爱奇艺推出“随刻创作”短视频制作工具 对标抖音剪映

近日，爱奇艺推出了短视频制作App“随刻创作”，目前，“随刻创作”App主要分为三大模块，一是制作页面，二是短视频内容的信息流展示，三则是个人主页。

制作模块分为“开始制作”和“一键成片”两部分，其中“一键成片”支持用户一键选择自己喜欢的明星和音乐，迅速制作出短视频内容，内容素材包括爱奇艺旗下的影视综艺正片、花絮等。

直播电商

喜马拉雅直播推出“春生计划” 主播分成比例最高可达80%

近日，喜马拉雅直播针对优质公会、MCN机构、声优工作室等推出“春生计划”，预计将投入 10 亿流量，助推 100 家声音机构 2020 年收入过千万。

据了解，“春生计划”包括分成改革、流量升级、生态赋能、版权加持、工会培养、主播输送等六大措施。其中，分成奖励门槛大幅降低，设置多档激励分成，主播基础分成从33%变为50%，时长要求从 60 小时减少为 30 小时。根据最新的分成计划，主播达到 20 天 40 小时和流水目标后可额外领取25%分成，最高可达75%。

微视直播电商内测招募政策 最高分成85%

4 月 10 日，微视电商直播招募进入内测阶段。内测期间，微视电商直播将对主播进行流量扶持政策。 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，微视电商直播将按照主播稳定的开播时长进行阶梯分成，最高可分85%。

此外还将根据主播的综合表现，给予优质主播进行阶梯奖励，周开播时长超过 10 小时的主播均可参加。主要类目包括美妆护肤，家居百货，3C数码，美食生鲜等。

快手电商推出“快复工”计划 商家只需支付1%手续费

为支持实体行业复工复产，快手电商针对性地推出“快复工”计划通过减免费用、流量扶持等方式，帮助各大品牌门店、卖场及企业恢复运营。

接下来，快手电商将继续减免湖北地区通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成订单的技术服务费，时效延长至 2020 年 12 月 31 日23：59，额度不设上限;面向所有商家，对 2020 年 2 月 9 日起至 12 月 31 日内通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成的订单，累计结算金额不足100000(含)的部分，免收技术服务费;减免后，商家仅需承担1%的支付渠道手续费。

闲鱼未来一年将提供价值 10 亿元权益，开通大学生创业绿色通道

近日，闲鱼宣布将加速推进玩家计划，未来一年将提供价值 10 亿元权益，重点扶持 10 万玩家，开通大学生创业绿色通道，针对性地为大学生群体提供创业支持。