微信小蓝包支持商家通过公众号或服务号抽奖

4月27日，微信小蓝包推出了一项新功能，允许商家通过公众号或服务号直接发起抽奖活动，这一创新举措为商家与粉丝之间的互动带来了全新的体验。

微信小蓝包的抽奖功能主要由商家的小店端发起。商家需要首先开通送礼功能，然后通过小店后台的“营销中心-送礼物”选项，开通“公众号/服务号礼物抽奖”功能。开通后，商家可以为小店成员设置抽奖权限，并创建抽奖活动。商家需要添加参与抽奖的公众号或服务号账号，设置活动时间，并从小店中选择参与抽奖的商品，完成小店端的操作。

公众号或服务号的作者可以直接在后台点击“礼物抽奖”，拉取已绑定小店的可用礼物抽奖，并将其插入文章中。这一过程简单快捷，使得公众号作者能够轻松地为粉丝提供抽奖活动。

对于参与抽奖的用户来说，查看抽奖结果有两种方式。一种是回到文章中的小蓝包卡片直接查看，中奖的用户会看到“已抽中，待收下”的提示，点击“收下礼物”并填写收货地址即可。未中奖的用户则会看到未抽中的提示。另一种方式是，中奖的用户会收到一条“服务通知”，其中的“微信小店-礼物抽奖结果”界面会提醒用户点击“收下礼物”，并在中奖后24小时内填写收货地址。未中奖的用户则不会收到通知消息。

这一新功能的推出，不仅为商家提供了一种新的营销手段，也为用户带来了更多的参与感和乐趣。通过微信小蓝包的抽奖功能，商家可以更直接地与粉丝互动，增强粉丝的粘性和活跃度。

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