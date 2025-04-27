首页 > 原创 > 关键词  > 微信小蓝包最新资讯  > 正文

微信小蓝包支持商家通过公众号或服务号抽奖

2025-04-27 14:40 · 稿源：站长之家

4月27日，微信小蓝包推出了一项新功能，允许商家通过公众号或服务号直接发起抽奖活动，这一创新举措为商家与粉丝之间的互动带来了全新的体验。

微信小蓝包的抽奖功能主要由商家的小店端发起。商家需要首先开通送礼功能，然后通过小店后台的“营销中心-送礼物”选项，开通“公众号/服务号礼物抽奖”功能。开通后，商家可以为小店成员设置抽奖权限，并创建抽奖活动。商家需要添加参与抽奖的公众号或服务号账号，设置活动时间，并从小店中选择参与抽奖的商品，完成小店端的操作。

微信截图_20250427144114.png

公众号或服务号的作者可以直接在后台点击“礼物抽奖”，拉取已绑定小店的可用礼物抽奖，并将其插入文章中。这一过程简单快捷，使得公众号作者能够轻松地为粉丝提供抽奖活动。

对于参与抽奖的用户来说，查看抽奖结果有两种方式。一种是回到文章中的小蓝包卡片直接查看，中奖的用户会看到“已抽中，待收下”的提示，点击“收下礼物”并填写收货地址即可。未中奖的用户则会看到未抽中的提示。另一种方式是，中奖的用户会收到一条“服务通知”，其中的“微信小店-礼物抽奖结果”界面会提醒用户点击“收下礼物”，并在中奖后24小时内填写收货地址。未中奖的用户则不会收到通知消息。

这一新功能的推出，不仅为商家提供了一种新的营销手段，也为用户带来了更多的参与感和乐趣。通过微信小蓝包的抽奖功能，商家可以更直接地与粉丝互动，增强粉丝的粘性和活跃度。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 微信开通最新功能：小蓝包公众号服务号可礼物抽奖

    微信小蓝包推出新功能，公众号/服务号可直接插入粉丝抽奖活动。商家需先开通小店送礼功能，由超级管理员授权后，在小店后台选择"营销中心-送礼物"开通抽奖权限。操作流程包括：设置活动时间、选择参与商品、绑定抽奖账号等。用户可通过文章中的小蓝包卡片查看中奖情况，中奖者会收到服务通知领取礼物，未中奖则无提示。该功能为公众号运营者提供了新的粉丝互动方式，同时带动小店商品销售。

    ​微信小蓝包 ​公众号抽奖 ​服务号功能

  • 公众号上线新功能！个人微信可以直接写文章发表了！

    这两天，微信灰度上线了一个新功能“我的公众号”。点击个人微信号首页中的“公众号”，进入“公众号列表”（即原先的订阅号列表界面），点击右上角“人像图标”，新增了一个新版块“我的公众号”。在该版块中有多个新功能，可以点击“发图文”和“写文章”，直接创作内容，保存草稿，发表内容，并且可以查看互动和私信消息。而在此之前，需要通过APP“公众号�

    ​微信功能 ​公众号管理 ​内容创作

  • 微信大改版！个人微信可直接发公众号，短内容将井喷式爆发？

    微信正在酝酿一场全民创作“革命”。新榜编辑部发现，近期微信开始灰度测试个人微信号内直接注册公众号、发表文章，无需像过去一样借助电脑端或是“订阅号助手”等独立App，内容创作发布仅在一个微信号内便可操作完成。看似简单的一个功能，实则却是对公众号内容生产流程的颠覆性调整，大大降低了创作门槛，发布一篇公众号文章变得像发条朋友圈那么简单。这或�

    ​微信功能更新 ​全民创作 ​公众号注册

  • 微信公众号不服老，想要用社交赋能内容传播

    凭借对图文内容的降维打击，短视频可谓是大杀四方，已然成为了占据最多用户时长的内容形式。由此也使得曾经在图文时代一呼百应的微信公众号，如今也风光不再。相关数据显示，2017年微信公众号文章的平均打开率曾高达10%，但到了2020年便已降至1-2%。此外新榜方面发布的数据显示，2024年微信公众号累计产出超过4.44亿篇文章，其中有30.78万篇阅读量达到10万+、占比不足0.07

    ​短视频 ​微信公众号 ​用户时长

  • 真·人人自媒体！手机端微信重磅升级：个人公众号一键注册、发布内容

    快科技4月17日消息，微信公众号是一个覆盖面非常广泛的公众平台，是自媒体时代的主流平台之一。不过，以往公众号都要在网页端操作，对于很多人，尤其是个人创作者非常不便。今天微信官方宣布重磅升级，手机端微信支持个人公众号一键注册和发布内容了。已拥有个人公众号的，进入「微信-公众号-右上角（个人中心）」，管理员能直接用手机撰写发布公众号图文/文章，回复留言私信，内容创作更即兴。还未有个人公众号的，点击「发表」按钮，填写信息就能快速注册，秒get创作者身份。这让当年人人都是自媒体”的成真了，每个人都能便捷的发布内?

    ​微信公众号 ​自媒体 ​内容创作

  • 微信首个AI助手元宝上线：支持分析公众号文章、文件、图片

    快科技4月17日消息，日前，微信首个AI助手元宝上线，用户可在微信搜索元宝”，添加好友后可进行对话。与元宝AI助手对话无需下载或跳转其他App、小程序，而是以好友的形式出现在通讯录，聊天时甚至还会显示对方正在输入...”，就像与真实好友对话一样。据介绍，元宝AI是腾讯元宝App入驻微信的AI助手，搭载混元和DeepSeek双模引擎，无缝衔接微信生态。元宝AI可一键解析公�

    ​微信AI助手 ​腾讯元宝 ​聊天机器人

  • 微信视频号达人带货橱窗将逐步升级为「微信小店带货者」

    2025年3月31日，微信官方宣布，已开通视频号橱窗带货的达人可以升级为“微信小店带货者”，升级入口将逐步开放。这一升级将为带货达人带来更广阔的带货渠道和更便捷的管理体验。如有升级问题，用户也可以在菜单栏选择“客服”求助。

    ​微信小店 ​带货达人 ​视频号

  • 微信小店“升级”，视频达人迎来哪些新机遇？

    闷头发育的微信电商，悄悄放了个大招。称视频号带货达人升级至「微信小店带货者」，升级后可在微信全域带货，场景包括视频号、公众号、服务号等。这场社交电商的深水区试炼，现在才刚刚开始。

    ​微信电商 ​视频号带货 ​微信小店

  • 鸿蒙微信1.0.5.40正式版发布：终于支持公众号文章分享到朋友圈

    快科技4月14日消息，鸿蒙微信1.0.5.40版本在经过测试、尝鲜后，终于上架了正式版本，普通用户也可直接下载安装。这次带来了重磅升级，公众号、视频号、直播等终于可以分享到朋友圈了，解决了此前的一项大痛点，越来越完善了。具体更新日志如下：1、支持分享视频号视频和直播到朋友圈2、支持分享公众号文章到朋友圈3、支持搜索群成员4、支持群发助手5、一些已知问题�

    ​鸿蒙微信 ​版本更新 ​社交功能

  • QQ 9.1.70新版本开启测试，可支持微信小程序

    腾讯QQ9.1.70版本开始小范围测试支持运行微信小程序功能。开发者无需重复开发，即可将小程序同时发布到微信和QQ双端，用户也无需跨应用切换。首次使用需跳转微信授权，后续可直接在QQ内流畅运行各类微信小程序。业内分析认为，这是QQ持续优化核心功能、打通腾讯生态优势的重要举措，既能降低开发者成本，又能为用户提供更统一便捷的体验，未来还可能进一步整合更多腾讯系产品能力。

    ​腾讯QQ ​微信小程序 ​双端协同

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM