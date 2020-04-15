百度云手机正式发布，支持远程实时控制云手机

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百度云手机正式发布，支持远程实时控制云手机

2020-04-15 19:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:今天下午百度云手机正式发布，这款云手机集成了ARM服务器、云计算和 Android OS 的虚拟手机。支持远程实时控制云手机，实现 Android App的云端运行。

百度 (2)

根据百度的介绍，百度云手机基于自研虚拟化技术，具有安卓实例及手机功能的云服务器。您可以远程实时控制云手机，实现安卓App的云端运行。基于云手机，可高效搭建应用，如云游戏、移动App智能托管、企业安全办公等场景。

1、云游戏

通过GPU硬件加速，实现手游在云端运行。 让中低配手机用户也能流畅运行大型手游，增加游戏覆盖的用户范围； 提供云游戏基础设施和行业解决方案，使企业能够快速的搭建云游戏业务。

2、云应用

支持海量APP的云端托管及运行，支持开放ROOT权限，7X24 不间断提供服务，全天候不关机、不断网，自动故障检测与恢复。百度智能云云手机为手机、智能终端提供无限计算空间，用户随时可唤起并运行应用，享受所需服务。

3、内容监测

通过对APP（如直播APP和短视频APP）的内容监测，对其中的黄暴政治等不良的信息情况，提供批量监管和存证能力，实现移动APP内容的高效监管。

4、试玩广告

不用下载直接体验各种游戏，借助浏览器直接在虚拟环境中试玩应用，无需下载安装到本机，支持跨平台，无需考虑兼容性，使广告成为一种有趣的、可互动的视频内容，打造全新的广告品牌展示形式。

5、企业办公

为企业提供高仿真的虚拟手机，将数据存储在云端，保障信息安全； 个人可直接在本地操作云手机中的企业办公应用，实现企业安全办公； 企业灵活便捷的实现APP的批量控制、APP数据监控与挖掘、企业安全办公等服务。

6、仿真测试

通过云手机方式，替代线下大规模采购安卓设备，同时支持更灵活的控制方式，可修改设备属性，降低人工操作成本和设备购置成本。

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