微信群聊名称支持备注功能 修改后仅用户自己可见

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：近日，微信群聊已支持备注功能，用户进入群聊，点击右上角三个点，进入备注即可修改群名称。原群聊名称则会出现在群聊中备注名称的下方。
值得一提的是，修改后的群名称仅自己可见。
此前，微信发布了最新版本，正式支持深色模式。以IOS系统为例，用户只需在“设置”—“显示与亮度”中选择深色模式，最新版微信就会跟随系统，自动进入深色模式。调为“自动”时，微信则会夜晚自动适配。
站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：近日，微信群聊已支持备注功能，用户进入群聊，点击右上角三个点，进入备注即可修改群名称。原群聊名称则会出现在群聊中备注名称的下方。
值得一提的是，修改后的群名称仅自己可见。
此前，微信发布了最新版本，正式支持深色模式。以IOS系统为例，用户只需在“设置”—“显示与亮度”中选择深色模式，最新版微信就会跟随系统，自动进入深色模式。调为“自动”时，微信则会夜晚自动适配。
微信是我们生活中必不可少的社交工具，用户群体也相当大，所以就不乏大量的个人或团队利用微信进行推广，推广方式就是转发分享链接到个人或群，发朋友圈，或利用微信公众号，一心专注与营销和推广的商家，却忽略了微信的检测系统，当看到“已停止访问该网页”的画面时一脸茫然，转而面对目前的损失已经惊慌失措，还不知道问题在哪，在网上搜索相关资料后，这才得知这叫域名被微信拦截了，如下图所示：微信域名何时被封的时间不能判
3月17日，今天微信官方宣布，2020 年 3 月 20 日起对旧版本 SDK 发起的分享增加“未验证应用”安全提示，即用户分享后，将不展示分享源App信息。另外，2020 年 6 月 1 日起限制旧版本 SDK 使用微信分享、微信登录、打开小程序、一次性订阅消息等能力，当用户使用能力时，将会提示“由于应用版本过低，无法正常使用此能力”的提示。
关于谁能打败微信，这不是最新热点，但是个老问题的。无论是创业小企还是互联网巨头，都幻想着撼动微信在社交领域的地位。
背景出现以下几点，就说明你的域名已经被微信拦截了：1、链接报红：提示已停止访问该网页2、安全提示：提示非官方网页3、安全提示：提示网址包含过多重定向4、拦截提示：请长按复制链接使用浏览器访问微信域名拦截检测技术主要源于域名经常被微信拦截，哪里需要实时检测出来微信域名被封的情况呢？例如，各种版本的微信客户端、微信公众号后台绑定域名、小程序后台绑定域名等等。所以，哪里能有结果，哪里就是利用目标，说到这里应
微信找回删除好友功能：微信好友恢复好助手。最近微信有些功能出现了故障，微信平台拥有了很多在线交流工具的一些功能，微信好友之间相隔千里也阻挡不了我们之间的情谊，有了微信，我们与好友好似天涯若比邻，想找回手误删掉的重要微信好友，就跟小编一起来学习吧!怎么删除微信好友重新加回来?微信好友恢复方法1、如果该微信好友没有在朋友圈发布过微信信息，你可以查找自己的通讯录和微信好友，如果是通过这两个方式添加的微信好?
微信分付在哪里可以申请开通，申请开通分付需要哪些条件和要求呢，这里我们来看下微信分付的申请开通方法以及其他需要注意的细节。
微信团队公告称，「在微信 PC 新版本中，将支持打开聊天分享中的小游戏。并增加小程序面板，可查看使用过的小程序，欢迎下载微信 PC 公测版本体验。新版本为开发者提供了自定义窗口、键盘鼠标事件等 PC 新能力，开发者可针对 PC 进行适配，为用户提供更好的 PC 小游戏体验。」
微信电子消费券是腾讯为助力复工复产工作推出的消费券，该券可根据各地需要定制不同行业、面额，通过多种方式直接发放至用户微信卡包，微信商业支付时可直接抵扣。消费券的发放方式主要有：可定向发至指定行业，用户消费支付后自动获得;通过微信钱包入口、微信卡包或微信支付公众号菜单栏点击领取;通过政府官方APP主动发放等。
我们在日常使用手机的时候，微信是我们最常使用的软件，也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一，因此，我们在清理手机内存的时候，就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。
我们在日常使用手机的时候,微信是我们最常使用的软件,也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一,因此,我们在清理手机内存的时候,就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。
微信转账到QQ在哪里可以转账，具体的操作步骤和流程是什么样的呢，这里我们来详细了解下微信转账QQ的具体操作以及规定要求，大家基本看下就可以了解这一过程。
3月19日消息，微信发布的“复工者联盟”大数据显示，餐饮行业正逐步走出疫情“阴霾”，微信支付总笔数较上月同期增长135%，小程序点餐和外卖增长达到322%、402%。其中，小吃、甜品冷饮、正餐的微信支付笔数增长分列前三。数据显示，茶饮的小程序下单笔数增长744%。
怎样在手机上恢复微信聊天记录?安卓微信导出助手。很多时候我们都是用微信来跟好友沟通交流的，经常使用微信的话，手机里存入太多的没用的垃圾数据，常见情况下，我们都会清理手机保证微信的正常运行，就拍拿不准删除哪些数据，一股脑都删后，却发现自己误删了重要的微信数据，那么有没有什么好方法避免这种情况呢?有时候和同事、朋友、家人在聊天过程中会涉及一些重要的微信聊天记录，我们一不小心把那些重要微信聊天记录删除了怎
微信聊天记录的恢复方法分享：微信聊天记录怎么恢复?微信聊天记录删除了很多人不知道怎么恢复回来，我们在清理微信好友或者清理微信缓存时经常误删微信数据，其实误删不用怕，现在小编吸取之前的教训，找到了一个好用的方法，那就是把重要的微信数据导出来保存!实用方法赶紧学起来啊!现在微信支持将手机上的聊天记录备份到电脑，即使手机上的聊天记录删除了，也可将已备份的聊天记录恢复到手机中。这种方法的前提条件是用户在最初?
今日，QQ钱包公众号宣布，微信转账QQ小程序正式上线，用户无需关注公众号即可体验。通过该小程序，用户可将微信的余额转账至QQ钱包。
近日，iOS 「深色模式」的热潮还没过去，微信 PC 版「微信测试版 for Windows 2.9.0」也不甘示弱，发布了 2.9.0 的内测，几项新功能也都相当给力：小程序面板上线、消息引用类型增多、跨窗口拖拽消息、聊天语音支持自动转文字、接收文件可设置自动下载。
3 月 23 日消息，腾讯微信深色模式率先在iOS版上线。在iOS上开启深色模式之后，微信的聊天背景、微信公众号背景等都是深色模式。
花式讲刑法的罗翔最近成为一个商业现象。从 3 月 9 日入驻B站发出第一条视频，至今“罗翔说刑法”B站账号的粉丝数已超 340 万。在罗翔之前，近期在B站获得粉丝数光速成长的知识类UP主还包括巫师财经和半佛仙人，前者 3 个月涨粉 100 万，后者 2 个月涨粉 150 万。
又是一年愚人节，微信官方今天中午放出提醒：请不要相信今天的“万元”红包、“随机金额”红包，因为你最终可能会发现都是表情包的功劳。官方晒图显示，华哥发放了一个“ 10000 元”红包，打开后却发现只有 1 毛钱。
“秋叶PPT”创始人秋叶与他的的团队，近期几乎每天，都会整理更新关于微信“视频号”的入门教程，基于他们对旗下四个视频号的基础运营及对平台案例的观察分析。入门教程一天天厚重起来，到现在，已经聚合成一个页码共计 240 页的PPT。从如注册开通一个视频号，到如何定位、运营，平台上有哪些值得关注的号，都有详尽的内容。