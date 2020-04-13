微信群聊名称支持备注功能 修改后仅用户自己可见

微信是我们生活中必不可少的社交工具，用户群体也相当大，所以就不乏大量的个人或团队利用微信进行推广，推广方式就是转发分享链接到个人或群，发朋友圈，或利用微信公众号，一心专注与营销和推广的商家，却忽略了微信的检测系统，当看到“已停止访问该网页”的画面时一脸茫然，转而面对目前的损失已经惊慌失措，还不知道问题在哪，在网上搜索相关资料后，这才得知这叫域名被微信拦截了，如下图所示：微信域名何时被封的时间不能判