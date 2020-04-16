力撑服务业，支付宝向6大行业开放区块链“电子合同”

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:为扶助中小企业，一周前阿里巴巴宣布重启“春雷计划”，支付宝随即推出 7 项支持举措，力撑服务业。 4 月16日，支付宝宣布将联合e签宝向小程序商家开放 “电子合同”，持续推进“春雷计划”。电子合同基于蚂蚁区块链技术，能帮助服务业更好的数字化升级，让更多用户不用出门就能签合同。

据介绍，疫情期间支付宝上电子合同相关服务的增长超350%。仅e签宝电子合同小程序，疫情期间的注册用户就达 26 万。此前，用户在使用租赁服务时，需要将合同通过快递寄到商家。而使用“电子合同”后，能极大的减少等待时间。这一技术将率先覆盖租赁协议、劳动合同、租房合同、装修协议、家政服务合同、旅游合同等 6 大领域。

目前“爱租机”、“人人租机”等支付宝小程序已上线该能力，用户租赁产品时就可体验到 “免手签”服务。以爱租机为例，用户只需通过支付宝直接扫描由顺丰速运快递员提供的二维码后，进行刷脸认证，即可进行物品电子签收。爱租机相关负责人表示，“与以前相比，每一单都可节省2~3天快递回执时间，方便多了”。

近年来，随着消费者的消费理念不断转变，“以租代售”的模式成为当代人的新宠。数据显示，20 20 年我国参与租赁经济服务的人数将超过 1 亿人。然而，高速发展的背后也衍生出一系列新问题，以往商家将高价商品租给消费者前，需要消费者提供身份证复印件、填写租赁合同等流程。直到快递员将合同反馈给商家后，租赁行为正式生效。若有物流回执单丢失、合同丢失或照片无法匹配的情况，商家将出现资损、坏账等问题，电子合同的需求由此衍生。

支付宝方面表示，作为数字生活开放平台，将继续用技术全力支持服务业数字化升级。电子合同能力依托于蚂蚁区块链技术，凭借其去中心化、可追溯等特征，能够大幅降低商家坏账几率和成本，解决商家与消费者之间的信任问题。数据显示，蚂蚁区块链专利申请数连续三年全球第一，其中 2019 年其总数达 1005 件，超2- 4 名总和。未来，这种模式将成为商家经营的主流趋势之一。