苹果 macOS 10.15.5 Beta 2 发布：加入类似 iPhone 电池健康管理功能

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苹果 macOS 10.15.5 Beta 2 发布：加入类似 iPhone 电池健康管理功能

2020-04-17 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 17 日消息：据 9to5mac 报道，苹果今天发布了 macOS Catalina 10.15.5 的第二个开发者测试版，其中包含了 macOS 系统对 MacBook 充电管理方式的重大改变。

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图片来自 Apple

macOS Catalina 系统新的电池健康管理功能旨在改善 MacBook 的长期电池健康状况。该功能的工作原理是通过分析电池的温度，以及笔记本电脑所经历的充电模式。

例如，有的用户的 MacBook 笔记本电脑大部分时间插着电源是经常性地将大部分电量耗尽，然后再充满电。而有的则是是大部分时间保持满电并插上电源。在后一种情况下，电池健康管理更有可能阻止其充满电，以延长电池的长期使用寿命。

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这类似于最近两年 iPhone 上的「电池健康」功能。在 iPhone 上，苹果允许用户管理电池的运行状况和容量，并禁用由电池容量减少引起的性能调节。iOS 13 还添加了新的「优化电池充电」功能，该功能旨在延长 iPhone 电池的使用寿命，以减少电池保持 100％充电的频率。

苹果公司表示，除非用户选择与苹果共享匿名分析数据，否则所有的充电数据都会保留在设备上。

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