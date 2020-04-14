福布斯发布全球最佳创投人榜：沈南鹏蝉联榜首，许达来首次上榜

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：今天，福布斯公布“全球最佳创投人”榜单，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏再登榜首，据悉这已经是他连续第三次摘冠。晨兴资本创始合伙人刘芹、GGV管理合伙人童士豪也进入了榜单前十，分别排名第六和第十。
此外，上榜的中国投资人还有渶策资本甘剑平、今日资本徐新、高榕资本张震、真格基金徐小平、金沙江创投朱啸虎、愉悦资本刘二海、高榕资本高翔等。顺为资本的许达来首次登榜。
站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：今天，福布斯公布“全球最佳创投人”榜单，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏再登榜首，据悉这已经是他连续第三次摘冠。晨兴资本创始合伙人刘芹、GGV管理合伙人童士豪也进入了榜单前十，分别排名第六和第十。
此外，上榜的中国投资人还有渶策资本甘剑平、今日资本徐新、高榕资本张震、真格基金徐小平、金沙江创投朱啸虎、愉悦资本刘二海、高榕资本高翔等。顺为资本的许达来首次登榜。
4月14日，福布斯发布新一期全球最佳创投人榜，红杉资本全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏蝉联榜首，沈南鹏今年之所以再度夺冠，部分要归功于对字节跳动和拼多多进行了成功投资。
昨日，针对“马云退出阿里创投”一事，阿里巴巴官方回应称，此举是为配合阿里内部架构优化调整，增强阿里创投的股权稳定性和治理适当性，阿里创投实际控制关系未发生变化，仍为阿里巴巴集团内企业。
一面是投资速度降至冰点，一面是退出速度居于历史高位，创投行业正在集中消化过去几年投资的项目。如果要找一个 2020 年创投行业的关键词，大概会是“去库存”。
4月8日消息，快兔物流近日完成由众为资本领投、碧桂园创投VC基金参与投资的B轮融资，金额在 2 亿元左右，奥拓投资和创新工场等老股东继续跟投。新一轮融资将主要用于全国市场拓展、产品升级和技术研发三个方面。公开资料显示，快兔物流成立于 2017 年 8 月，是一家为中小企业提供一站式门到门运输服务的智能化物流平台。
科大讯飞4月4日在互动平台表示，股权投资风险较高，公司重点针对产业链上下游的并购整合，以促进主业发展，并不直接开展创投等风险投资业务。
4月14日消息，天眼查数据显示，近日，联想海纳（天津）商业保理有限公司成立，该公司注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人为联想金融副总裁郜燕军，公司经营范围为商业保理业务，由联想创投的投资实体之一北京纳远明志信息技术咨询有限公司全资控股。
4月9日，圆通速递公告称，收到持股5%以上股东阿里创投通知，为配合阿里巴巴集团的内部架构优化调整，马云将其持有的阿里创投80%的股权转让给杭州臻希，谢世煌将其持有的阿里创投20%的股权转让给杭州臻希。
3月26日，寒武纪在科创板上市的申请已获上交所正式受理。最新披露的招股书显示，寒武纪计划募集资金约28亿元，将用于新一代云端训练芯片、推理芯片和边缘端智能芯片及系统的研发。截止目前，寒武纪已经完成4轮融资，在2018年B轮融资后整体估值达25亿美元。 寒武纪成立于2016年3月，目前已形成以云端智能芯片及加速卡、智能计算集群系统为主，终端智能处理器IP为辅的业务矩阵。目前，寒武纪已面向云端、边缘端、终端推出了三个系列
蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝。相比国外投顾服务的高门槛，“帮你投”将投资门槛降低到了 800 元人民币，相当于每个普通中国人都能有一个专属并专业的投资管家了。
4月2日，快手正式上线了名为“开眼快创”的工具类产品，可提供模板视频和微电影的制作方法。该软件主要分为广告创意、创作方法、快手热门和灵感页面，在广告案例中
随着金融科技的深入研究，基于人工智能和量化投资技术的基础，金融企业能够深度挖掘金融数据信息，为用户提供更加智能化，人性化，定制化的研究决策工具。民众投顾成立至今已有二十多年的时间，基于大数据和人工智能科技，推出了对用户与资产信息进行标签化，精准匹配的智能投顾，不断探索投顾行业智慧化发展方向。智能金融，也就是人工智能与金融的全面融合，以人工智能、大数据、云计算、区块链等高新科技为核心要素，全面赋能金
4 月 2 日，蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝，“帮你投”将投资门槛降低到了 800 元人民币。
目前，尽管有些电影院已经开业，但是新电影未能如期上映。有的电影发行方决定不坐以待毙，选择用户量更大的网络平台免费播放自己的院线电影，如早前徐峥主演的《囧妈》，甑子丹的《肥龙英雄》以及最近新上线的《大赢家》。院线电影在拍摄时，往往为了震撼的影院效果，而设计了许多大场面，但是局限于手机屏幕小的客观条件，并不能还原这些震撼画面。如果有一个大屏幕，能够“释放”这些大场面，该有多好呢！这个时候，只需要投屏应
前有海底捞电视播放不雅视频事件，后面医院大堂电视又被恶意投屏。此类公共事件最后公安调查发现，都是客人连接门店WiFi之后，把手机淫秽视频投屏到公共场合的电视了。同一WiiFi就能随意投屏造成的影响，在酒店场合也值得特别关注，酒店网络往往是一个区域一个AP，都是同局域网，客房A501 拿出手机，能够搜到一堆其他客房的电视。并且能够随意投屏，肆意干扰，惊扰客户，我住某天酒店，就如此体验过。如何解决这个痛点，是让电视都
作为全球五大手机品牌之一的OPPO，其系统ColorOS全球月活用户数已突破3. 2 亿，覆盖超过 140 个国家和地区，支持 72 种语言，深受全球各地用户的喜爱。据悉，为了让用户拥有更好的投屏体验， ColorOS计划逐步接入乐播投屏SDK，并于 2020 年 3 月份正式上线。相比安卓原本内置的镜像功能，接入乐播投屏SDK能够使OPPO手机兼容国内更多电视设备，使OPPO ColorOS 用户的投屏体验有很大提升。对于疫情时期的国内用户来说，无疑是一项好?
福布斯发布第 34 期全球亿万富豪榜。共有有2， 095 位亿万富豪上榜，有 267 人落榜，1， 062 人的财富下降，人数创了纪录——这体现了市场动荡和新冠肺炎疫情的影响。
昨日，福布斯发布了 2020 年度全球亿万富豪榜，榜单显示，此次共有有2095 位亿万富豪上榜，1062 人的财富下降。中国有 389 位富豪上榜，财富总额达1.2 万亿美元。
3 月 18 日，腾讯发布了 2019 年第四季度和全年业绩报告， 2019 年全年腾讯营收3772. 89 亿同比增长21%，净利润(Non-IFRS)943. 51 亿同比增长22%，高于市场预期。目前，高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞银等全球十大投行对腾讯给出了“买入”、“增持”或“跑赢大市”的积极评级，其中摩根大通更是给出了 530 港元的目标价。
1新时代，新选择随着信息技术的不断发展与互联网技术的日趋成熟，全球商业一体化已成为与生活紧密相连的现实，如何运用大数据分析来获得转化资本，从中掌握更多的财富价值，成为了各行各业共同关注的重要焦点。当今的世界纷繁复杂，如何从极具多样化的理财方式中找准最佳的投资点，是前期获得财富基础的关键因素，也是后续获得利润增长的重要依托。2红利既是盈利比起过去传统投资理财时间长、见效慢的弊端，智投鼠革命性的运用了基
据 Steam 平台官方游戏统计数据显示，截至 3 月 15 日下午 6:50，Steam 玩家同时在线人数峰值为 19728027 人，创历史新高。