福布斯发布全球最佳创投人榜：沈南鹏蝉联榜首，许达来首次上榜

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：今天，福布斯公布“全球最佳创投人”榜单，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏再登榜首，据悉这已经是他连续第三次摘冠。晨兴资本创始合伙人刘芹、GGV管理合伙人童士豪也进入了榜单前十，分别排名第六和第十。

此外，上榜的中国投资人还有渶策资本甘剑平、今日资本徐新、高榕资本张震、真格基金徐小平、金沙江创投朱啸虎、愉悦资本刘二海、高榕资本高翔等。顺为资本的许达来首次登榜。