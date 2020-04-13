全球奢侈品预计损失700亿欧元 中国市场消费正在恢复

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:近日，贝恩咨询公司发布报告称，受疫情影响，2020年奢侈品市场规模将萎缩15%至35%，全年损失预计600至700亿欧元。
2020年第一季度，全球奢侈品市场整体销售额下降25%至30%，个人奢侈品消费市场也将下降15%至35%。
目前，中国市场正在恢复，据贝恩统计2019年中国奢侈品个人消费占全球市场35%，拉动了市场90%的增长。
贝恩预计，到2021年，疫情仍将对奢侈品市场产生影响，但中国和整个亚洲市场可能会经历最强劲的复苏。
站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:近日，贝恩咨询公司发布报告称，受疫情影响，2020年奢侈品市场规模将萎缩15%至35%，全年损失预计600至700亿欧元。
2020年第一季度，全球奢侈品市场整体销售额下降25%至30%，个人奢侈品消费市场也将下降15%至35%。
目前，中国市场正在恢复，据贝恩统计2019年中国奢侈品个人消费占全球市场35%，拉动了市场90%的增长。
贝恩预计，到2021年，疫情仍将对奢侈品市场产生影响，但中国和整个亚洲市场可能会经历最强劲的复苏。
3月31日消息，小米旗下电商平台小米有品近日上线“名品折扣”频道，主打“大牌奢牌，精选品牌，精选商品，精选价格，精选调性”。显然，“名品折扣”频道的上线意味着小米有品将突破过去的定位及用户认知，尝试拓宽品类覆盖范围。截至发稿，该频道入口已从小米有品首页轮播图撤下，现位于“有品米粉节-全部会场-服饰运动”分类下。
3月20日据新浪科技消息，趣店集团于本月正式上线奢侈品电商平台“万里目”，万里目是一个全球跨境奢侈品购物平台。消息人士称，万里目平台名称寓意“不远万里，全球甄选”。平台涵盖的商品品类包含包袋，服饰，鞋履，护肤美妆等。万里目用户分为创始会员、黑卡会员和普通会员三类。其中，创始会员补贴力度最大，也在某种程度上承担了初期推广的作用。
3月26日，世界知名奢侈品品牌LV在小红书进行直播，直播以LV在小红书的企业号为主体，小红书时尚博主程晓玥、演员钟楚曦作为推荐官，在LV位于上海恒隆广场的门店，为网友介绍夏日系列新品手袋和成衣，一个小时吸引了超过1. 5 万人观看。这是LV进入中国市场近 30 年以来，首次通过互联网平台进行新品介绍的直播。
从 2012 年开始，全球奢侈品市场的增长，有一半以上是中国消费者贡献的。一直到 2018 年，中国人购买奢侈品的消费额达到 7700 亿人民币，成为全世界最大的奢侈品购买国。但是很遗憾，被市场公认的国际顶级奢侈品大牌，没有一个是中国的。就连日本都有三宅一生和川久保玲，为什么中国做不出自己的奢侈品大牌?这几乎成了一个迷，今天咱们就试着解开这个迷。
4月13日举行的天猫金妆奖上，LVMH集团旗下宝格丽与天猫签署战略合作，将于今年 5 月在天猫开店，售卖香水和化妆品。此前，LVMH集团已经有Rimowa、娇兰、贝玲妃、纪梵希、真力时、酩悦轩尼诗等品牌开店。
4 月 9 日，由JINGdigital和DLG (Digital Luxury Group)联合推出的「2020奢侈品行业微信指数报告」正式发布，这也是继2018年以来，JINGdigital与DLG强强联手，连续发布奢侈品行业微信报告的第三年。不同于以往盛大的线下发布仪式，2020年，为响应疫情期间减少线下活动的号召，本年度奢侈品行业微信指数报告的发布也整体迁移至Webiniar线上直播平台，JINGdigital董事长洪锴、DLG的中国区董事总经理兼合伙人Pablo Mauron通过在线直播
最近，有不少读者希望我们结合数据讲讲消费者的变化。疫情让许多行业充满了不确定性，积极的从业者总是希望能瞥见点未来的模样，把挂在嘴边的“危中有机”落实到位。而拆解新机会出现的逻辑，其实就是疫情改变了消费者的行为和心理，进而对商业产生影响。
如今，大家都在为新型冠状病毒肺炎疫情防控工作而努力，为了进一步巩固防疫成果，各个领域都不能懈怠。那么，在特殊时期时候如何在金融领域正确使用金融服务呢？北银消费金融公司金融公司来为大家提个醒。北银消费金融公司:疫情防控期间如何正确使用金融服务一、充分利用线上金融服务渠道办理业务目前金融机构官方网站、手机APP、微信公众号等渠道可随时提供生活缴费、转账支付、投资理财、贷款归还、保险业务咨询及办理等金融服务
3 月 15 日，中国消费者协会利用网络平台开展「2020 年 3·15 国际消费者权益日」线上主题活动，活动主题为「凝聚你我力量」。从各地消协组织受理消费者投诉情况看，涉疫情投诉热点问题包括合同退订问题突出。受疫情影响，春节期间大部分消费者被迫改变消费计划，或者部分经营者无法正常提供服务，导致合同类纠纷增多。
昨日是国际消费者权益日，针对疫情期间消费维权热点，中国消费者协会公布数据称， 2020 年 1 月 20 日至 2 月 29 日，全国消协组织共受理涉疫情消费者投诉 180972 件。
4月7日，市场调研机构Strategy Analytics今日发布了报告《中国智能手机：COVID-19疫情后的消费者购买意向》。报告指出，尽管中国人比美国或欧洲的消费者对一切能快速的恢复常态更为乐观，但智能手机换机率和5G的普及无疑已经放缓。37%的人推迟了购买新智能手机的计划，而32%的人推迟了升级5G服务。苹果用户最乐观，有41%的人打算按计划或早于计划购买新的智能手机设备。
后疫情时代，对本应迎接春节旺季的消费行业一拳重击，而对于处于成长期的新品牌来讲，无疑也是一次重量级的考验。如何逆势破局，在恶劣的环境中寻求迅猛的转变，实现爆发性增长？最近，「天猫超级新秀」的一批新锐品牌给了我们答案。据悉，「天猫超级新秀」是天猫首个专门服务于新品牌的营销活动，致力于孵化新品牌、打造新标杆，通过多品牌联合主题活动、新锐品牌组团出道等核心策略，帮助新锐品牌加速成长为超级大牌。3月30日－3
互联网的发展，开启了全民熬夜的潮流。中国睡眠研究会的调研结果显示，我国有超过 3 亿人有睡眠障碍，睡眠问题普遍存在。睡眠，或将成为饮食健康之后又一个重要的健康议题。在 2020 世界睡眠日到来之际，京东大数据研究院发布《2019- 2020 线上睡眠消费报告》，通过勾勒用户睡眠及相关消费画像，解析中国睡眠消费的趋势与变化。据报告统计，全国有超过 3 亿人有睡眠障碍，超过 7 成受访用户表示存在不同程度、不同表现形式的睡眠问
一场令全世界始料未及的灾难无疑给 2020 年的营销市场浇了一盆冷水，长时间的隔离生活不可避免地抑制了人们的诸多线下需求，也改变了人们习以为常的部分消费习惯。在这个线上市场成几何倍速地加速发展进程中，我们的营销要如何破局?我们要如何解决那些或主动或被动改变消费习惯的人们的消费诉求呢?为了唤起全民对健康睡眠的关注，每年的 3 月 21 日被定为世界睡眠日，这一天全世界人民的目光都聚焦在健康睡眠的问题上。 2020 年伊?
苹果上一次对手机产品的限购，还是在十三年前：iPhone问世后大受市场欢迎，为了防止黄牛的倒卖行为，苹果对普通用户购买iPhone的数量进行了限制。十三年后的 3 月 20 日，苹果官网再次宣布对iPhone产品的限购决定。令人疑惑的是，对于这次限购官方并没有给出明晰的解释。
微软联合创始人比尔·盖茨最新接受美国媒体采访时表示，他预计学校会在今年秋天复课，但美国经济无法神奇地恢复到新冠疫情爆发前的水平，而美国目前疫情仍然没有达到高峰。在盖茨看来，美国人可能要到 2021 年秋天才能“完全安全”，不再受到新冠病毒的影响。盖茨还称，最快可以在不到 18 个月的时间里研制出一种疫苗，这应该是有史以来研发疫苗最快的一次。
3月27日上午8点，杭州电子消费券准时上线，本次消费券发放十分火爆，根据数据统计，据杭州商务局统计，自3月27日发放消费券以来，截至 3 月 29 日 16 时，已带动杭州市场消费4. 53 亿元。兑付政府补贴 2983 万元，拉动效应达到 15 倍。杭州消费券线下实体店消费使用，满 40 元自动抵扣 10 元，不少市民表示为了凑 40 元购买商品变多。大型商超平均客流和营业额增加。
复工后的上班难题，正困扰着大多数上班族。工作一年的刘瑞(化名)有证无车，公共交通的拥挤密闭令人担忧，距离太远骑共享单车又不现实。
3 月 27 日 8 点起，浙江省杭州市面向全体居民发放总额为16. 8 亿元的消费券，其中，政府发放额度为 5 亿元，商家匹配优惠额度约11. 8 亿元。政府发放的 5 亿元消费券中， 1500 万元用于困难群众的消费补助，剩余4. 85 亿元将以电子消费券的形式，通过支付宝发放给杭州居民。据了解，消费者可在线下支付时使用电子消费券抵扣现金，有限期为 7 天。该活动将覆盖杭州餐饮、购物等领域的 600 万线下商户。这是杭州利用数字化提振经济?
疫情带来的冲击使得各大品牌更加注重线上，“私域流量”逐渐成为品牌企业积极攻占的核心战场，各品牌商家纷纷建立起私域流量运营的渠道。我们对私域流量的发展进行了综合梳理，分析总结了私域流量运营的关键特点、实施主体与生态服务供应商。私域流量是与公域流量相对的概念，一般是指品牌、商家或者个人经营者所直接连接、直接拥有的用户，可以自由触达、多次使用。与通过平台算法、搜索优化、广告位购买等手段获得的公域访问流量