全球奢侈品预计损失700亿欧元 中国市场消费正在恢复

一场令全世界始料未及的灾难无疑给 2020 年的营销市场浇了一盆冷水，长时间的隔离生活不可避免地抑制了人们的诸多线下需求，也改变了人们习以为常的部分消费习惯。在这个线上市场成几何倍速地加速发展进程中，我们的营销要如何破局?我们要如何解决那些或主动或被动改变消费习惯的人们的消费诉求呢?为了唤起全民对健康睡眠的关注，每年的 3 月 21 日被定为世界睡眠日，这一天全世界人民的目光都聚焦在健康睡眠的问题上。 2020 年伊?