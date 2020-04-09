OPPO任命副总裁刘波为中国区总裁 夯实中国市场战略地位

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息：今日，OPPO宣布任命副总裁刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设，向OPPO CEO陈明永汇报。
OPPO称，随着全球业务布局日益完善，OPPO持续加强重点区域市场的精细化运营，本次调整将进一步 夯实中国市场的战略地位。
资料显示，刘波于 2005 年加入OPPO，并于 2014 年升任OPPO首席采购官。2019 年，刘波出任OPPO新兴移动终端事业部总裁，凭借丰富的行业经验及卓越的领导力，带领团队快速切入loT领域。
站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息：今日，OPPO宣布任命副总裁刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设，向OPPO CEO陈明永汇报。
OPPO称，随着全球业务布局日益完善，OPPO持续加强重点区域市场的精细化运营，本次调整将进一步 夯实中国市场的战略地位。
资料显示，刘波于 2005 年加入OPPO，并于 2014 年升任OPPO首席采购官。2019 年，刘波出任OPPO新兴移动终端事业部总裁，凭借丰富的行业经验及卓越的领导力，带领团队快速切入loT领域。
4月9日，OPPO宣布任命副总裁刘波为中国区总裁，全面负责中国市场的经营以及品牌建设，其工作向OPPO CEO陈明永汇报。刘波于 2005 年加入OPPO，于 2014 年升任OPPO首席采购官， 2019 年出任OPPO新兴移动终端事业部总裁。
最近，ITHeat热点科技2019年卓越科技产品五星级颁奖盛典落下了帷幕，其中国产黑马JEET蓝牙耳机斩获了2019年优秀产品奖。和JEET同样获奖的还有佳能相机、OPPO手机和三星手机等等!这场ITHeat颁奖盛典是一场卓越科技产品达人的品鉴会，在百位KOL的品鉴下的见证下，颁布出了数码各领域的产品优秀奖，可见获奖的含金量!而作为国内获奖无数的JEET蓝牙耳机品牌，此次拿下“优秀产品”奖，一众网友们纷纷表示：是意料之中的事，实至名归!在
3 月 6 日，OPPO发布了旗下首款智能手表—OPPO Watch。作为OPPO IoT生态的战略级入口产品，OPPO Watch得到了极高的关注度。值得说的是这款手表也没有令大家失望，OPPO Watch可以说是看点十足。OPPO Watch采用了旗舰手机上的双曲面柔性屏，在视觉观感相比普通的平面玻璃更加饱满有质感，进一步提升了其装饰属性，加上AI表盘的加入，OPPO Watch绝对称得上是一件极佳的穿搭潮品。当然，作为智能手表来说，OPPO Watch的内功也够硬核，?
针对Find X2 及Find X2 Pro手机的重量问题，OPPO公司刚刚发表声明，承认数据有差异，不满意的用户可退款。
3月24日据India Today报道，OPPO、vivo以及韩国三星、LG等手机制造商已经停止在各自在印度大诺伊达地区工厂的生产，并将很快会见北方邦政府官员，讨论未来的行动方向。近日，北方邦政府政府宣布因新冠病毒或新冠病毒爆发而要求所有的工厂关闭。印度最大的智能手机品牌小米也加入了停产行动中，并表示将遵循印度政府的的封锁令。
3月13日消息， 58同城昨日公布了截至 2019 年 12 月 31 日，第四季度及 2019 全年财务报告。58 同城董事长兼CEO姚劲波表示，近期线上消费呈现较为明显的增长趋势，这其中包括二手交易。目前来看，转转能够完成年前做的计划，收入会继续增长。
受新冠肺炎疫情影响，今年GSMA协会主办的世界通信展(MWC 2020)被迫取消，原定于在大会上发布的OPPO Find X2 系列旗舰手机就改为在国内采用线上发布的形式与消费者见面。3 月 6 日下午，OPPO召开新品发布会，带来了年度重磅旗舰OPPO Find X2 系列手机。与此前的Find系列相比，Find X2 系列仍然主打技术创新，其中被称为“超感官5G旗舰手机”的Find X2 Pro具备120Hz QHD+ 超感屏，配以双曲面设计;搭载旗舰级别的高通骁龙 865 处理器;
vivo 副总裁、中国市场总裁刘宏近日在接受媒体采访时透露了疫情期间 vivo 的最新状况。随着国内新冠肺炎疫情逐步得到控制，目前 vivo 超过 80% 的员工复工，而生产线的复工率则超过了 90%。同时，vivo 今年也在大力推进其 5G 战略。刘宏表示，本月中下旬开始，vivo 的 5G 手机日产能可破 10 万台。他还预测，预计在今年第四季度或者年底，5G 手机的价格将下降至 1500 元左右。
3月31日，OPPO宣布举办主题为“Hello Watch”的OPPO Watch App开发大赛，活动现已正式上线。从即日起到 5 月 31 日，为作品征集阶段，参赛个人或团队均可登录大赛官网，进行报名和作品上传。OPPO副总裁、全球营销总裁沈义人也表示OPPO Watch的ColorOS Watch系统之所以推出，就是为了适配更多安卓应用。
OPPO 副总裁沈义人在微博表示，全新 OPPO Ace 2 有望于 4 月 13 日正式发布。此外沈义人还表示未来 OPPO Find X2 系列的视频插帧技术也将支持更多的视频类应用，高帧率也会适配更多的游戏。同时有关刷新率的策略问题已经反馈给研发团队，未来官方将针对这一问题进行优化。
进入5G时代，手机厂商的竞争日趋白热化，不断地寻求差异化卖点是手机厂商必做的功课，而屏幕参数始终占据着厂商营销的焦点。 随着技术的进步和应用的花样翻新，普通手机60Hz的刷新率已不能满足用户对流畅度的要求，准确、优质、流畅的画面呈现与操控体验，对提升用户感知的作用相当明显，而屏幕高刷新率对赛车、射击等游戏以及体育赛事等视频播放的价值已经显现。 今年各大厂商发布的新机，屏幕刷新率已经从90Hz跃升到120Hz，最近
博主@数码闲聊站今天曝光了号称是 OPPO Reno Ace2 的真机谍照。图中显示该机镜头为奥利奥造型，摄像头数量可能是四枚。根据此前爆料的信息，OPPO Reno Ace2 将搭载联发科天玑 1000 芯片。
OPPO 今天宣布上线未成年人防沉迷游戏系统，系统会对认证未成年人及未实名用户付费进行严格管控，这也是手机厂商中首批上线的游戏防沉迷系统。
4月2日，今天OPPO副总裁沈义人在微博表示，全新OPPO Ace2 有望于 4 月 13 日正式发布。此外他还表示未来OPPO Find X2 系列的视频插帧技术也将支持更多的视频类应用，高帧率也会适配更多的游戏。同时有关刷新率的策略问题已经反馈给研发团队，未来官方将针对这一问题进行优化。
随着技术的迭代，AI+IoT的潮流仍在不断壮大。日前，OPPO在今年的首次新品发布会上，亮相了旗下首款智能手表——OPPO Watch系列。至此，OPPO手机、耳机、手表合围，智能终端“小生态”的格局初步落成。一步一步扩充版图，OPPO IoT的这盘棋，开局走得颇为稳重。但这种严谨的态度，并没有让OPPO IoT的战略目标受到太多局限。在OPPO Watch发布后，OPPO副总裁、新兴移动终端事业部总裁刘波在接受采访时表示，OPPO IoT业务的核心目标，是
2019年，早在OPPO Reno3的发布会上，OPPO副总裁沈义宣布将首发搭载联发科天玑1000芯片的旗舰手机，这在业界引起了不少的话题。但是，对于OPPO哪款机型将会搭载天玑1000呢？根据最新信息，OPPO有可能在4月13日正式公布Ace2手机，届时预计天玑1000会出现。但是目前业界确认，OPPO Ace2将不会搭载天玑1000，而实际使用天玑芯片的OPPO手机将于6月公布。业界人士@冷希Dev在微博上表示:“OPPO Ace2的节奏实际上很紧凑(该产品不是天玑芯片
今日，刘作虎发微博称，一加可能是Android机里唯一保留三段式按键设计的品牌。从5年前至今我们付出了机身占用、亿级成本等等很多代价，但极高的好评表明了它的价值。
今日，刘作虎发微博称，一加可能是Android机里唯一保留三段式按键设计的品牌。从 5 年前至今我们付出了机身占用、亿级成本等等很多代价，但极高的好评表明了它的价值。
天气回暖，万物复苏，笼罩了一冬的阴霾即将消散。可就是这样一番情景之下，一场威胁几亿人的花粉过敏危机即将发生。根据世卫组织 2017 年公布的数据，全球大概有 2 亿多人患有花粉过敏症。近几年来，由于人们摄入的油脂类过多，花粉过敏症候群体不断扩大。在城市中，花粉过敏的问题更为严重。花粉来自哪?花粉源于有花植物的繁殖，由花朵雄蕊中的雄性细胞组成，花粉粒子大小在3μm-500μm之间。花粉内部含有丰富的蛋白质，这其中很?
前段时间，vivo官方发布了一张新品代言人的海报。虽然对其进行了模糊处理，但细心的网友根据海报中人物的造型和轮廓，猜测出海报中人物很有可能是中国新生代年轻演员刘昊然。3 月 23 日，vivo 通过官方微博正式公布5G新机 vivo S6 代言人为刘昊然，谜底至此揭开。作为当代最具代表性的青年演员之一，刘昊然 2014 年凭借着主演电影《北京爱情故事》正式出道，此后更是以专业和文化双科第一名的成绩被中央戏剧学院录取。而后的《唐人