OPPO任命副总裁刘波为中国区总裁 夯实中国市场战略地位

最近，ITHeat热点科技2019年卓越科技产品五星级颁奖盛典落下了帷幕，其中国产黑马JEET蓝牙耳机斩获了2019年优秀产品奖。和JEET同样获奖的还有佳能相机、OPPO手机和三星手机等等!这场ITHeat颁奖盛典是一场卓越科技产品达人的品鉴会，在百位KOL的品鉴下的见证下，颁布出了数码各领域的产品优秀奖，可见获奖的含金量!而作为国内获奖无数的JEET蓝牙耳机品牌，此次拿下“优秀产品”奖，一众网友们纷纷表示：是意料之中的事，实至名归!在