冯提莫告整形医院 后者擅用前者照片被判赔偿2万元

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:据澎湃新闻报道，近日，因杭州某美容诊所有限公司擅自将网络主播冯提莫照片用于广告牌上，一审被判侵权，需公开赔礼道歉，并赔偿原告各项经济损失共计2万元。

据法院介绍，2019年3月，原告冯亚男发现，被告未经允许，擅自把其正面肖像照片一张用于其经营场所的接待大厅内，与其他30幅女性脸部肖像照片共同展示在一块广告牌上。

原告称，从未在被告处做过任何美容项目，与被告无任何关系。被告的行为属于从事与其经营有关的宣传活动，具有营利目的，构成对原告肖像权的侵害。肖像有很强的财产属性，在原告正常的商务合作中，商家需要支付很高的代言费。被告的行为让原告的粉丝及公众误以为是被告的代言人，对此议论纷纷，给原告造成了较大的精神损害。

被告公司则辩称，被告挂照片只是起装饰美观作用，并非以盈利为目的，即使有盈利，也很少。本案所涉的照片已在2019年5、6月份从广告牌上撤下，故已经不存在原告所诉的非法侵害，不需要在原告诉请的公开范围道歉。

对此，法院认为，公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。被告否认所使用的照片为原告本人肖像的理由不成立，故不予采信。被告是营利性机构，未经原告许可，在其营业场所使用原告的照片作为广告牌的配图照片之一，侵犯了原告的肖像权。公民的肖像权受到侵害的，有权要求停止侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。