冯提莫告整形医院 后者擅用前者照片被判赔偿2万元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 产权 > 冯提莫最新资讯 > 正文

冯提莫告整形医院 后者擅用前者照片被判赔偿2万元

2020-04-08 17:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:据澎湃新闻报道，近日，因杭州某美容诊所有限公司擅自将网络主播冯提莫照片用于广告牌上，一审被判侵权，需公开赔礼道歉，并赔偿原告各项经济损失共计2万元。

冯提莫，斗鱼，女主播，歌姬

据法院介绍，2019年3月，原告冯亚男发现，被告未经允许，擅自把其正面肖像照片一张用于其经营场所的接待大厅内，与其他30幅女性脸部肖像照片共同展示在一块广告牌上。

原告称，从未在被告处做过任何美容项目，与被告无任何关系。被告的行为属于从事与其经营有关的宣传活动，具有营利目的，构成对原告肖像权的侵害。肖像有很强的财产属性，在原告正常的商务合作中，商家需要支付很高的代言费。被告的行为让原告的粉丝及公众误以为是被告的代言人，对此议论纷纷，给原告造成了较大的精神损害。

被告公司则辩称，被告挂照片只是起装饰美观作用，并非以盈利为目的，即使有盈利，也很少。本案所涉的照片已在2019年5、6月份从广告牌上撤下，故已经不存在原告所诉的非法侵害，不需要在原告诉请的公开范围道歉。

对此，法院认为，公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。被告否认所使用的照片为原告本人肖像的理由不成立，故不予采信。被告是营利性机构，未经原告许可，在其营业场所使用原告的照片作为广告牌的配图照片之一，侵犯了原告的肖像权。公民的肖像权受到侵害的，有权要求停止侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。

网友热搜:

冯提莫cos模范同行网站会侵权吗假冒侵权互联网官方回应zao侵权专利侵权典型案例2018专利侵权案例被起诉公众号侵权怎么处理百度文库侵权案例侵权案例有哪些亚马逊账号侵权被冻结
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 冯提莫，本名冯亚男，1991年12月19日出生于重庆市万州区，中国内地女歌手、网络主播。2014年9月，冯提莫在斗鱼直播平台开始了其网络主播的生涯，并正式成为职业女主播。

    歌手 主播 直播

  • 和B站联姻的100天

    100 天，冯提莫在B站入乡随俗。2019 年 12 月 23 日，停播了近 3 个月的冯提莫在B站迎来了首秀。从此“斗鱼一姐”成为了过去时，B站UP主是她新的身份。

    冯提莫 B站 直播

  • 2019年度版权报告：平均每篇内容被侵权3.64次

    近日，维权骑士&鲸版权发布《2019 年度版权报告》，根据维权骑士独立的数据监测，2019 年内容传播总量高达3328215 次，内容传播市场流通活跃度较高，且版权侵权情况有所好转。

    网络版权 原创内容 网络侵权

  • 2019企鹅号版权保护年度报告：保护原创作品5300万篇，下架侵权作品800万次

    今天，企鹅号发布了《 2019 企鹅号版权保护年度报告》。报告显示， 2019 年，企鹅号保护原创作品 5300 万篇，监测系统发现全网侵权次数 1600 万次，发起维权并成功下架侵权作品 800 万次。

    企鹅号 版权保护 原创

  • 戳它！2019年度版权报告发布，全面解读版权行业发展现状

    报告以维权骑士、鲸版权的大量内容原创作者、文娱内容企业客户，以及海量版权监测数据及骑士版权联盟成员平台的内部版权治理脱敏数据为主要依据，观察新媒体、在线教育、内容付费、设计创意、影视动漫等领域版权环境的整体变化。

    网络版权 版权纠纷 原创内容

  • 夏普在美国对Vizio等三家公司发起专利侵权诉讼，提出侵权赔偿

    3月13日消息，日本夏普在美国对Vizio另外两家面板厂采取了提出法律诉讼动。按照夏普的说法，三家公司总共侵犯了其 12 项跟显示技术有关的专利。他们希望美国加州地方法院能给出相应的禁售令，并基于其损失和专利的使用情况要求侵权方提供相应的赔偿。目前夏普在中国、日本、美国共拥有超过 10000 项显示专利，根据官方描述这些专利覆盖到了大部分核心的面板技术。

    夏普 夏普起诉Vizio

  • 《青春有你2》选手“花十几万买版权”而痛哭？音乐综艺的“版权”意识正在觉醒

    “十几万买的版权，没唱好。” 偶像选秀综艺初评级舞台上，选手汪睿因演唱《日不落》时发挥失常而在台下痛哭。在近期较受关注的偶像选秀综艺《青春有你》中，关于版权的问题正在密集发生着。YG中国部选手王思予和魏辰在初舞台表演结束后，因未购买其他音乐版权而沉默放弃了二次舞台展示机会;选手徐紫茵的原创编曲及编舞得到认可，无奈表示：因为种种原因，只能硬着头皮自己做配乐;网传《恋爱循环》公演舞台小组或将因版权问题而做?

    音乐版权 青春有你2 综艺

  • 麦汇网：打击影视盗版 重视版权保护

    近年来，影视剧盗版事件屡屡发生，国内外热门电视剧、电影一时陷入盗版风波。影视盗版不仅侵犯了著作人的著作权，不尊重制片方、演员及其他付出劳动的工作人员，还扰乱了市场秩序，为影视娱乐市场带来了不良影响，潜在地助长了盗播之风。盗版渠道泛滥成灾目前能够查询和使用的“盗版网站”里，大部分是网站，如XX影视网、XX片吧等，还有部分小众APP。在热门电视剧分类中，大部分更新集数与独播网站会员观看集数同步，也有部分可以

    麦汇网 版权保护

  • 网易云音乐与吉卜力工作室达成版权合作 获《龙猫》《千与千寻》等OST版权

    今天上午，网易云音乐宣布与吉卜力工作室达成版权合作，获得旗下动画音乐全面授权。这意味着，以后大家可以在网易云音乐畅听《龙猫》《千与千寻》《哈尔的移动城堡》《崖上的波妞》《天空之城》《魔法公主》《魔女宅急便》《风之谷》等动画电影原声带了。

    网易云音乐 吉卜力 龙猫

  • 版权无敌！腾讯拿下最全“日语歌单” 满满热血回忆之声

    腾讯音乐娱乐集团今天宣布，已经正式与日本Being公司达成战略合作，Being公司将首次对中国开放正版音源。Being为日本 20 世纪 90 年代销量最高的唱片公司，其业务涵盖音乐制作、现场演艺、音乐培训、设计、节目制作等。Being旗下拥有仓木麻衣、坂井泉水、大黑摩季等高人气艺人的音乐版权，以及《名侦探柯南》、《灌篮高手》、《中华小当家》、《龙珠》、《樱桃小丸子》等多部经典动漫在内的主题曲、片尾曲。

    腾讯 腾讯音乐 版权

  • 夏普起诉特斯拉专利侵权，要求日本禁售ModelS等车型

    3月23日据just-auto援引日本共同社的报道，日本夏普公司已对特斯拉在日本的子公司提起专利侵权诉讼，要求禁止该公司部分电动汽车进口到日本。夏普认为，在特斯拉某些车型的移动通信设备侵犯了自己的一些专利，涉及的车型包括Model S、Model3 以及Model X。近日夏普还对美国运营商Vizio以及中国智能手机制造商OPPO提出诉讼。

    夏普起诉特斯拉 ModelS

  • 年报首“云与计算”：华为的“新基建”成绩如何？

    以5G、人工智能、云计算为代表的“新基建”战略，是近段时间以来中国科技界最为关注的盛事。而事实上，不仅国家正在打造“新基建”体系，每家企业也在面向所见的未来，打造自己的“新基建”。换个角度来看，每家科技企业各自对AI、云计算、物联网等新一代ICT技术贡献自己的研发投入、产业布局、战略判断，最终也将凝结成“新基建”的繁荣生态。对于华为而言， 2019 年最重要的一个工程，显然就是在泛计算产业进行了大量投入与布局?

    云与计算

  • OPPO回应被夏普起诉侵权：反对不当高价磋商行为

    针对夏普的指控，OPPO回应称：“OPPO反对不当高价、以诉讼作为工具等不合理磋商行为，不排除通过法律手段捍卫自身利益的权利。”OPPO还强调，公司尊重和保护自身以及第三方的知识产权，多年来，已与高通、诺基亚、爱立信等业界头部厂商缔结了深度的知识产权合作协议。公司一向注重知识产权积累， 截至 2019 年 2 月 29 日，全球专利申请量超过 43000 件，授权数量超过 16000 件，发明专利数量中国企业排名第三。

    OPPO 夏普 专利

  • 夏普起诉特斯拉专利侵权 涉及Model 3车载通信设备

    据路透社报道，日前，夏普在东京地方法院对美国电动汽车制造商特斯拉日本子公司提起专利侵权诉讼，称其安装在Model S、Model3 和Model X上的车载通信设备侵犯了其专利。同时，夏普还申请禁止进口特斯拉部分电动汽车。

    夏普 特斯拉 专利

  • 互联网档案馆免费提供 140 万版权

    类似 Google Book，互联网档案馆维护了一个仍然有版权的电子书库，并以图书馆的模式向用户提供租借服务。它拥有的电子书的拷贝数量有限制，如果同一本电子书的所有拷贝都租出去了，那么该电子书将无法再外借，想要阅读的用户需要加入一个愿望单，等电子书归还之后才能获得。

    版权 互联网档案馆

  • 雅量云巡店赋能陈列管理 效降本看得见

    在门店经营中顾客分为29%的计划性消费和71%的冲动性消费者，而门店中如何利用陈列吸引顾客逗留的时长，刺激冲动性消费者购物?作为业内领先的智慧商业综合解决方案提供商：雅量科技利用 10 年深耕零售的行业洞察能力和深度服务能力，帮助企业实现提效降本：数字化、标准化、可视化得管理陈列，提升品牌形象，带来更多客流!提效降本关键 巡店流程五部曲一、总部制定科学陈列标准总部根据品牌形象、消费者购买习惯，商品供需等方面，?

    雅量云巡店

  • 腾讯视频拿下日本经典动漫版权 满满都是回忆的《魔神英雄传》

    今天腾讯视频动漫宣布，独家引进《魔神英雄传》系列作品，包括之前的《魔神英雄传 第 1 季》、《魔神英雄传 第 2 季》、《超魔神英雄传》和最新的《魔神英雄传：七魂的龙神丸》。这些作品将于 4 月 10 和大家见面。

    腾讯视频 动漫 版权

  • 互联网档案宣布暂停140万册版权书籍的等候借阅制度

    ​据外媒报道，公共图书馆是因新冠病毒疫情而采取疏远措施的受害者之一，它们在世界各地的许多社区都被关闭。为此，互联网档案馆(Internet Archive)近日宣布了一项新举措--在新冠大流行期间扩大数字图书的使用。

    版权 互联网档案 新冠病毒疫情

  • 终审判决！中国乔丹侵权案败诉：“乔丹+图形”商标被撤

    据媒体报道，最高人民法院对于美国乔丹品牌状告中国乔丹体育公司商标侵权案做出裁决：中国乔丹败诉，商标和图形也被撤。

    商标侵权 商标注册 乔丹商标案

  • “抖音”起诉“抖商大会”商标侵权 法院判决赔偿210万元

    关于“抖音”起诉“抖商大会”商标侵权一案终于有了结果！去年 7 月份，抖音向杭州互联网法院起诉 起诉“抖商大会”冒用商标，并向主办方索赔 300 万。昨天，杭州互联网法院适用知识产权惩罚性赔偿，判决“抖商大会”主办方赔偿 210 万元。

    抖音 抖商大会 商标侵权
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM