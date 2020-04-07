雷军发小米十周年视频：不畏将来，不念过往

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息：今日，小米创办人董事长兼CEO雷军在微博发布了小米十周年视频，视频回顾了小米成立 10 年来的每个重要时刻。对此，雷军配文称：“不畏将来，不念过往。如此。安好。燃情岁月，小米十周年。”

昨日是小米十周岁的生日，雷军在个人公众号发布长文回忆了小米在这 10 年间取得的成就。

雷军表示，十年过去了......我很欣慰，小米没有被困难击败，反而在挫折中越来越强大!小米模式得到了充分的验证，我们的队伍越来越强大，认同我们的用户越来越多。我们最初的梦想在小米和所有同行的努力下，一步步变成了现实：

世界手机行业前六的企业就有四家是中国公司，中国手机企业已经雄踞全球;小米成为了中国制造和中国设计的名片，世界各地都有小米的粉丝;我们还用生态链把小米模式复制到了 100 多个行业，改变了很多领域。我们和很多志同道合的创业者一起正在不断改变世界。

雷军称，这是理想淬炼的十年，也是奇迹诞生的十年。十年历程，风雨起伏，小米向前的路上，我们一直听见梦想不断走进现实的脚步。这些脚步背后的精彩故事，这本相册无法尽述，但选取的每一个瞬间，都在提醒我们，梦想的重量和创新的渴望。