支付宝上线人人可用的专属投资管家“帮你投” 800元起投

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：4 月 2 日，蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝，“帮你投”将投资门槛降低到了 800 元人民币。

据了解，帮你投”则开创了“100”理财服务模式，即 1 分钟匹配投资建议，几乎 0 门槛购买，投资者 0 操心。上支付宝搜“帮你投”，系统会给每一个投资者做风险测试，根据结果给出不同的目标收益率的建议，以及推荐匹配的基金组合。投资者选择自己认可的建议，转入拟投资的金额，接下来所有的投资操作都将由“帮你投”背后的智能模型和专业团队完成。

“帮你投”独家合作的Vanguard集团在基金行业深耕四十多年，全球资产管理规模超过 6 万亿美元。此次上线的“帮你投”也运用了Vanguard独立专利的全球资本市场模型，且对中国股票、债券等大类资产各进行了 1 万次的模拟，以更好适应中国市场。

蚂蚁金服和Vanguard集团的合资公司先锋领航投顾公司的CEO张宇表示，“购买‘帮你投’只是服务的开始，除了结合智能模型做及时的调仓等操作之外，“帮你投”还会不断提供市场资讯、投资者教育等内容，陪伴用户做长期投资。

此外，在风险提示上，“帮你投”也并不避讳把从正到负的收益区间告知用户，交由用户自行做选择。