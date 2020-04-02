支付宝上线人人可用的专属投资管家“帮你投” 800元起投

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 支付宝最新资讯 > 正文

支付宝上线人人可用的专属投资管家“帮你投” 800元起投

2020-04-02 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：4 月 2 日，蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝，“帮你投”将投资门槛降低到了 800 元人民币。

据了解，帮你投”则开创了“100”理财服务模式，即 1 分钟匹配投资建议，几乎 0 门槛购买，投资者 0 操心。上支付宝搜“帮你投”，系统会给每一个投资者做风险测试，根据结果给出不同的目标收益率的建议，以及推荐匹配的基金组合。投资者选择自己认可的建议，转入拟投资的金额，接下来所有的投资操作都将由“帮你投”背后的智能模型和专业团队完成。

QQ截图20200402112343.jpg

“帮你投”独家合作的Vanguard集团在基金行业深耕四十多年，全球资产管理规模超过 6 万亿美元。此次上线的“帮你投”也运用了Vanguard独立专利的全球资本市场模型，且对中国股票、债券等大类资产各进行了 1 万次的模拟，以更好适应中国市场。

蚂蚁金服和Vanguard集团的合资公司先锋领航投顾公司的CEO张宇表示，“购买‘帮你投’只是服务的开始，除了结合智能模型做及时的调仓等操作之外，“帮你投”还会不断提供市场资讯、投资者教育等内容，陪伴用户做长期投资。

此外，在风险提示上，“帮你投”也并不避讳把从正到负的收益区间告知用户，交由用户自行做选择。

网友热搜:

支付宝旧版7.7下载支付宝瓜分9亿战队支付宝微信提现新政策支付宝一键移车在哪里支付宝扫一扫红包支付宝怎么绑定支付宝卡通支付宝透支怎么还款方式支付宝电商管家支付宝历史版本10.0支付宝开奖晒图
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 支付宝：通过支付宝将发放杭州16.8亿消费券

    3月27日，今天支付宝表示，杭州市通过支付宝发放16. 8 亿消费券，覆盖广大商家和消费者。 3 月 27 日~ 4 月 2 日，限量领 50 元券，具体是满 40 元减 10 元消费券 5 张，支持杭州城中实体店线下支付通用。 4 月 3 日~ 5 月 31 日，消费券权益加码，后续会公布。支付宝还特别提醒，活动为期 2 个月，除了杭州以外，广西也有。

    支付宝 杭州消费券

  • 支付宝大改版

    网传图片显示，支付宝首页即将进行大改版，支付宝首页增设了几大生活服务板块，并将采取“千人千面”智能推荐机制，部分第三方服务会透出在首页。

    支付宝 支付宝小程序 支付宝改版

  • 升级后的支付宝被网友吐槽颜色太丑 支付宝感慨：我太蓝了

    自从在合作伙伴大会上宣布升级后，支付宝首页进行了大改版，就连logo也发生了变化，由原来的淡蓝色变成了深蓝色。然而，支付宝肉眼可见的变蓝却遭到了网友无情的吐槽，称颜色有点土，像山寨的一样。

    支付宝 支付宝logo 支付宝我太蓝了

  • 支付宝理财平台一个月内劝退400万激进投资的用户

    3月13日据钛媒体​消息，过去 1 个月，支付宝理财平台的风险提醒已经“劝退”了 400 万激进投资的用户，让他们放弃了购买不符合自身风险等级的产品。据了解，在支付宝上，用户在购买超出自己风险承受力的理财产品时，会弹出“风险提示”警告，告知用户当前产品的风险等级并予以提醒。这能让用户充分意识到理财产品存在的风险，减少冲动投资的概率，保证他们的权益。

    支付宝 支付宝劝退激进投资用户

  • 支付宝“医保码”上线，用手机即可完成医保支付

    3月16日消息，国家医保信息平台统一签发的医保码，今日起实现全国覆盖，参保人均可支付宝领取“医保码”，以后医院看病不用再带病历本和医保卡，用手机即可完成医保支付。依托医保电子凭证，济南率先试点互联网医院，慢病患者从挂号到就诊到开处方药全流程均可通过支付宝完成，还可以享受送药上门服务。

    支付宝 医保码

  • 2020支付宝合作伙伴大会

    今天下午两点，2020 年首届支付宝合作伙伴大会，将开启支付宝新升级，为数千万生态合作伙伴发布一站式服务平台及助力计划。

    支付宝 支付宝合作伙伴大会 蚂蚁金服

  • 广西健康码上线 可上支付宝搜索领取

    随着复工复产的推进，近期，各地纷纷推出了“健康码”作为居民通行的凭证。而今天零点起，广西也在全区全面推行健康码，市民可上支付宝搜索“广西健康码”领取。

    健康码 广西健康码 支付宝

  • 2020支付宝合作伙伴大会：支付宝发布《致合作伙伴们的一封信》

    3月10日，今天支付宝举行了“2020 支付宝合作伙伴大会”，在大会上，支付宝发布了《支付宝致合作伙伴们的一封信》，在信中支付宝表示，今天，支付宝作出了一个重要决定：从金融支付平台升级为数字生活开放平台， 3 年内联合 5 万家服务商，帮助 4000 万商家完成数字化升级。新的措施都可以在支付宝服务商开放平台了解。

    2020支付宝合作伙伴大会 支付宝

  • 支付宝：通过支付宝小程序购买欧洲杯门票，会第一时间通知后续计划

    3月17日，对于欧洲杯延期，已经通过支付宝购买了欧洲杯的用户，支付宝官方表示通过支付宝小程序获得欧洲杯门票购买资格的小伙伴，如果你们已经购票成功，也请耐心等待，我们正在和欧足联紧密联系，会第一时间同步相关后续计划。

    支付宝 欧洲杯

  • 干货分享！“迫击炮手”教你如何拿下支付宝offer

    如果只看标题，你会不会觉得这是一篇从“战争”走向“和平”的经历，似乎还有一点危险?是的你没看错，我本科毕业后就成了一名地中海边迫击炮手，还被派到非洲阿尔及利亚造过火药。每当看着几百迈的炮弹从迫击炮膛里飞速冲出的时候，我就在想也许我也可以冲出不一样的人生经历。这不，此刻在电脑屏幕前码字的我，正在开始一段新的人生路。谁的青春不迷茫，没有谁是一帆风顺的。当年考研，我以为以全系第二名的成绩(没错我和2很有缘?

    支付宝offer

  • iOS 14意外之变：Apple Pay将支持支付宝

    最近两天，iOS14 源代码的泄露曝光了苹果的不少“机密”，诸如首次加入血氧饱和度检测功能的第六代Apple Watch智能手表、主动降噪头戴式耳机、支持外部鼠标、OCR手写识别、iMessage改进、独立健身APP、自定义语音合成等等。

    iOS14 支付宝 ApplePay

  • 微信“分付” 正式上线，对标支付宝花呗

    3月26日，部分微信用户上线了“分付”功能。据腾讯客服介绍，分付和其他类似的个人消费贷产品一样，是一种可以先消费再付款的支付方式，用户开通微信分付和消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可。分付不像花呗是按月分期，而是按天计息，没有硬性的还款日期，随时都可以付息还款。

    微信 分付 支付宝花呗

  • 支付宝：芝麻信用“轻会员”正式升级为“芝麻GO”

    昨日，芝麻信用宣布将“轻会员”正式升级为“芝麻GO”服务。据悉，“芝麻GO”服务降低了接入门槛，同时，除支付宝外，饿了么、口碑、天猫轻店等多个阿里系平台都可同步开通。

    芝麻信用 支付宝 芝麻GO

  • 才艺爆棚！高颜值的支付宝硬核程序媛

    今年的“女神节”中最亮眼的当之无愧为奋战在抗疫一线的女医护人员。截图来自人民日报官微2020年的春天，“疫情”成为了关键词。从年前的支付宝新春红包到在疫情蔓延下推出的健康码，支付宝技术团队在这一场抗疫战争中从未缺席，女程序员们自然也积极响应疫情变化带来的号召，全力输出技术生产力奋战在抗疫前沿。如今技术成为各行各业发展的基石，社会对技术人才的需求也越来越强烈。近年来很多技术团队里女程序员的身影频现，但是

    支付宝

  • 支付宝健康码怎么打卡 健康码打卡步骤教程

    支付宝最近上线了健康码，很多人还不清楚支付宝中的健康码到底怎么打卡，下面就来为大家分享一下健康码打卡的步骤教程。

    支付宝健康码

  • 支付宝首页大改版后，首批商家销售暴增1600%

    支付宝官方表示，由于疫情影响，医疗健康类服务在支付宝端成为热门，数据显示，城市生活周以来医疗健康类服务增长超 16 倍，体检销量是去年同期的 3 倍。

    支付宝 支付宝商家 支付宝流量

  • 支付宝变色了 为什么看起来更像脑白金

    一觉醒来，许多网友打开手机的时候，都以为自己产生了幻觉，为什么支付宝的icon看起来不太一样?仿佛更蓝了，看起来存在感极强，并且伴随着一种熟悉的感觉，仿佛看到了脑白金迎面走来。对此支付宝表示：新的蓝色会让大家觉得更可靠。发现支付宝变色后的网友，对此展开了爱的吐槽。称支付宝变色后的蓝，看起来更直男、更商务、更有存在感，甚至更让老师喜欢。对此，支付宝官方幽默回应称：升级之后我只是把衣服洗了，没有被绑架。虽?

    支付宝

  • 支付宝更新LOGO，新颜色看起来更深更鲜艳

    3月11日据logonews的报道，支付宝在昨天举行了2020支付宝合作伙伴大会，在大会上支付宝除了公布品牌升级计划外，还更新了全新蓝色品牌色，包括LOGO在内的UI进行了颜色变更。新的LOGO颜色看气力啊更鲜艳，显得更亮，同时“支”字也有小幅度的调整。目前还不清楚新版本的LOGO会在何时正式上线。

    支付宝更新LOGO 支付宝

  • 支付宝首页将迎来大改版 将采取智能推荐机制

    网传图片显示，支付宝首页即将进行大改版，支付宝首页增设了几大生活服务板块，并将采取“千人千面”智能推荐机制，部分第三方服务会透出在首页。同时，小程序服务商夺冠互动CEO王文龙表示，支付宝将在 3 月 10 日的发布会上公布平台升级的消息，并向服务商和商家发布一系列红利政策。

    支付宝 阿里 小程序

  • 支付宝推出回暖指数，奶茶订单暴涨4倍，白领消费猛增

    武汉的樱花开了，街头汽车多了起来，白领们重回写字楼上班，从“暂停”到“重启”，活力陡现，烟火气回归。3月26日，支付宝联合口碑饿了么推出的回暖指数显示：近三天，武汉奶茶外卖订单量增长近8倍。

    支付宝 回暖指数 奶茶订单
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM