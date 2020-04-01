Trustdata：2019全年酒店间夜量规模超8亿 美团占比近五成

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：今天，Trustdata大数据发布《2019- 2020 年中国在线酒店预订行业发展分析报告》。报告显示， 2019 年，中国国内旅游人次首次突破 60 亿大关，在线酒店预订季度用户平均增速超过25%;在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超 8 亿。

用户画像上看， 2019 年，中国在线酒店预订用户年轻化趋势越来越明显， 00 后用户占比已达10%，美团酒店、飞猪等在线酒店预订平台更受年轻用户青睐。而随着移动互联网的下沉，三线及以下城市的在线酒店预订用户占比增至六成，同比增长54.7%。

2019 年下半年，在线酒店预订行业保持“手机订酒店， 5 成上美团APP”格局。数据显示， 2019 年下半年，美团酒店订单占比最高，达51.7%，累计间夜量近 4 亿，首次超过携程系总和。其次是携程和同程艺龙，占比分别为25.5%和9.5%。

在预订用户粘性上，几家主流在线酒店都较为接近，排名前三的分别为携程、同程艺龙及美团酒店。

2020 年初，受疫情影响，酒旅用户出游及商旅计划受较大影响。疫情期间，近八成用户线上操作以退改签为主。 3 月中旬以后，旅游及票务关注热度略有回暖， 4 月行业有望逐步恢复。