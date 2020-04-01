马云基金会辟谣捐赠不合格口罩：未收到任何投诉

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：今日，针对“捐赠防疫物资不合格”一事，马云公益基金会发文称，先后向国内抗疫一 线医院以及海外 140 多个国家和地区捐赠了近一亿件、几十种门类的物资，至今没有收到任何接受单位关于质量或者其它问题的投诉，也没有被任何国家和机构拒绝过捐赠，网上谣言不足为信。

马云公益基金会表示，疫情蔓延至今，送到抗疫一线的防疫物资质量 是大家关心的问题，也是马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会在这次抗疫物资捐赠中，从一开 始就格外认真对待的事项之一。基金会对于捐赠的每一批物资，都认真对待，严格按照国家标准寻找有资质的供货商或是厂商。我们知道，无论是口罩、 防护服、试剂盒还是呼吸机，这些装备都直接关系到患者和医护工作者的健康与安全，不能有一点闪失。

最后，马云公益基金会强调，做公益需要有善心，但更需要善能。寻找、采购合格的医疗物资，在疫情困难时期安排.上百个国家的航空运输和分配，确保捐赠物资的质量管理，每一个环节都需要非常的认真、努力和协同。做公益不是为了获得表扬和肯定，但我们也绝对不害怕批评和指责。做公益代表的是人类的善意、善良和互助精神，做公益最大的回报是完善我们自己。