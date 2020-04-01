支付宝：医疗健康服务最大消费群竟是95后 体检套餐销量是去年的3倍

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:如果说疫情给中国人的生活方式带来了一些积极的改变，健康意识的提升一定位列其中，尤其是95后的年轻人，越来越乐于为“有一个好身体”买单。

数字生活平台支付宝联合阿里健康发布数据显示，过去10天，支付宝平台上医疗健康类服务的交易量增长了16倍，体检、疫苗、眼科、口腔、儿科相关的服务是最受欢迎的品类。值得关注的是，今年 3 月购买体检套餐的用户数是去年同期的 3 倍，中国人越来越看重在健康消费上的投入。

在健康消费力城市排名中，杭州、成都、北京、南京、合肥位列全国前五，对泡脚、功夫茶、泡温泉情有独钟的南方人依旧是中国的养生主力军。

与此同时，数据也揭露了一些有趣的现象：支付宝上医疗健康服务最大的消费群体是95后，占比40%，而90后则以27%的占比位居第二。分析人士认为，第一批95后已经25岁，到了步入社会独自打拼的年纪，他们深知身体是革命本钱的硬道理，比父母一辈以为的更有健康意识。另一方面，支付宝这类线上的数字生活平台也是年轻人获取健康服务的主流阵地。

而从数据来看，男性其实比女性更乐于为健康买单。在支付宝数字生活平台上，健康消费用户近六成是男性。

美年大健康一线城市门店已陆续复工营业，并采取严格的防疫措施。上线支付宝“城市生活周”后，美年体检产品销量环比上月增长115%，同比去年同期也翻了一番。美年健康相关人士表示，从今年体检销量的翻番可以看出中国消费者为健康买单的意愿更强了，如果在非疫情期，销量还会更高。