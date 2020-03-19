罗永浩进军电商直播 称相信自己能成带货一哥

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罗永浩进军电商直播 称相信自己能成带货一哥

2020-03-19 16:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息：终于官宣了!刚刚罗永浩发微博宣布正式进军电商直播。他称，自己虽然不适合卖口红，但相信能在很多商品的品类里做到带货一哥。

罗永浩表示自己是看了招商证券那份著名的调研报告之后才决定做电商的，并表示初期团队选品会侧重于有创新性的数码科技产品、优秀文创产品、图书以及一些实用性的家居杂货和性价比奇高的日用百货、零食小吃等。

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以下是官方公告全文：

起初我认为它是零和游戏，不创造任何新的价值，但看了招商证券那份著名的调研报告之后，我决定做电商直播了。

虽然不适合卖口红，但相信我能在很多商品品类里做到带货一哥。欢迎优质品牌厂商跟我们的商务团队联系luoyonghao2020@outlook.com，顺便也提醒大家提前存好钱等着吓一跳。

初期我们团队的选品会侧重于：1、具有创新特性的数码科技产品;2、优秀文创产品;3、图书;4、兼具设计感和实用性的家居杂货。中间再穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃(如果你们有什么其他建议，也欢迎在这里留言)。

稍后我们会公布第一次正式宣传炒作的时间，和第一次正式直播的时间，欢迎到时候来血拼。

如果你从来没在直播电商买过东西，那是因为你没看过我们做的。即使你什么都不想买，来看的时候也不会失望，因为，你懂的...

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