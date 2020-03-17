出于对疫情的担忧，Facebook要求内容审查合同工回家带薪休假

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:据路透社报道，Facebook表示，由于新冠病毒的爆发迅速增加了公众对健康的担忧，该公司将与合作伙伴合作，将所有审查内容的合同工送回家，等待进一步通知。
Facebook在周一的一份声明中表示，将确保所有合同工在这段时间内都能拿到工资。
该公司还称，由于审查的人员越来越少，平台将继续优先考虑审查急迫的危害内容，并加大对其他领域主动检测的依赖，以删除违规内容。
站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:据路透社报道，Facebook表示，由于新冠病毒的爆发迅速增加了公众对健康的担忧，该公司将与合作伙伴合作，将所有审查内容的合同工送回家，等待进一步通知。
Facebook在周一的一份声明中表示，将确保所有合同工在这段时间内都能拿到工资。
该公司还称，由于审查的人员越来越少，平台将继续优先考虑审查急迫的危害内容，并加大对其他领域主动检测的依赖，以删除违规内容。
近日，Facebook称已在欧洲和美国起诉了一些水军公司。这些公司在未经授权的情况下在Facebook和Instagram上使用自动化软件来分发虚假的点赞和评论。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果的反垄断麻烦：微软：苹果App Store收取“通行税” 反垄断机构需要审查微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)周四表示，对于美国和欧洲的反垄断监管机构来说，现在是时候讨论应用商店所采用的策略了，这些应用商店抓住了他们想要分发软件的心理。尽管史密斯并未点名苹果，但是微软发言人称他指的就是苹果App Store。“有些情况下，?
为了配合虚拟货币Libra的推出，Facebook同时推出了对应的数字钱包Calibra，现在它将更名为“Novi”。
Facebook周二宣布，该公司旗下数字钱包“Calibra”将更名为“Novi”，这也是这家社交媒体巨头进军数字货币领域的宏伟计划的一部分。
受新冠疫情影响，Facebook将于当地时间星期三首次举行线上股东大会。今年股东大会的提案之一，是要求马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)卸任董事长，任命一名独立人士担任董事长。
Facebook星期二表示，它已暂时封杀与白人种族主义组织有关的账户，原因是宣扬暴力。被删除的白人种族主义账户与Proud Boys和另一个名为American Guard的组织有关存在关联。Proud Boys和American Guard已被Facebook定义为危险组织。此外，Facebook还删除了虚假声称效忠极左翼政治运动的账户，这些账户的目的是破坏极左翼政治运动的声誉。但Facebook高管表示采取?
据国外媒体报道，当地时间周二，Facebook宣布，它将把旗下数字钱包“Calibra”更名为“Novi”。
硅谷著名风险资本家奥姆·马利克(Om Malik)周二呼吁Facebook的25亿用户作出一个道德决定，删除他们的账号。马利克在周二发表了《离开Facebook》的博文，把退出Facebook比作是投票。虽然每位用户的一票并不多，但是汇聚起来就能改变历史进程。“如果你相信Facebook正在对我们的社会造成长期伤害，不认同他们的价值观或做生意的方式，你可以选择离开。”他说。“放弃那些总是让你回到?
Facebook正在测试一项新功能，该功能可以在一些搜索结果中显示维基百科的真实信息。现在Facebook搜索栏中输入某些主题时，结果将在页面右侧的一个框，包含相关主题的维基百科片段。这项功能类似于谷歌的知识面板（Knowledge Panels）。Facebook称，这项功能正在移动端网络、iOS应用程序和PC桌面上进行测试，并非每个用户都能看到。目前还不清楚测试将持续多久。
自乔治·弗洛伊德遭遇暴力执法死亡以来，全美各地爆发了抗议活动。美国总统特朗普在社交媒体上抨击这些抗议者是“暴徒”，除了威胁将进行军事干预之外，还暗示抢劫者将遭到枪击。对于特朗普的言论，推特的态度非常坚决，对于其美化暴力的推文进行了隐藏。而同样的言论，Facebook的决定是不采取任何行动。近日，随着美国总统特朗普在社交媒体上的不断发声，Facebook对特朗普美化暴力的推文作出不处理的决定，与推特的强硬隐藏形成了
网约车Gojek凤凰网科技讯 北京时间6月3日消息，Facebook公司投资了东南亚网约车和外卖巨头Gojek，以此向新兴市场扩张，为旗下聊天服务WhatsApp寻找合作伙伴。这是Facebook过去6个月的第二笔国际投资，该公司在4月份斥资57亿美元收购了印度信实工业旗下电信业务Reliance Jio大约10%的股份。除Facebook外，PayPal也对Gojek进行了投资，但两家公司均未披露投资额。Gojek称，Facebook和PayPal参与了公司正在进行的一轮融资，这轮融资将
继谷歌承诺向黑人企业提供1. 75 亿美元资金并提高黑人领导比例之后，Facebook于美国当地时间周四宣布，将向黑人拥有的企业和组织投入 2 亿美元。
亚马逊、苹果、Facebook和微软收盘均创历史新高，纳斯达克综合指数也创下新高。不过，谷歌这时候却掉队了，并没有突出的表现。
6月17日消息，科技论坛Blind对其站内搜索和浏览记录分析得出，字节跳动正成为美国最受求职者欢迎的科技公司，尤其是Facebook、亚马逊、谷歌和优步员工跳槽的热门选择。该论坛还称，字节跳动击败所有竞争对手成为其平台上搜索量增长最快的科技公司。5月，与字节跳动相关的信息在Blind上被搜索了近1.3万次，是1月份的10倍。Blind是一个面向科技研发人才的匿名论坛，人们在此讨论与工作招聘相关的主题，例如职业发展、薪?
DoNews 6月3日消息（记者 程梦玲）北京时间3日消息，印度最大唱片公司之一Saregama India周三宣布，已与美国社交媒体巨头Facebook达成一项全球许可协议，将允许用户从其大量宝莱坞音乐目录中选择乐曲，用于他们的Facebook和Instagram帖子。受此消息推动，Saregama股价周三盘中一度暴涨20%，触及涨停。此项交易的财务条款未予透露。Saregama称，Facebook和Instagram用户现在可以在他们的帖子和“故事”中添加来自其超过10万首跨越25
据外媒报道，Facebook 日前宣布了其首届 Deepfake 检测挑战赛的结果，获胜算法能够以 65.18% 的平均准确率发现非常逼真的 Deepfake 虚假内容。
助力游戏应用开发者进一步走向成功2020 年 6 月 3 日 北京 今天，全球归因领导者 AppsFlyer 宣布与 Facebook Audience Network 携手推出业内首个广告系列层级应用内广告变现收入花费回报衡量解决方案（campaign-level IAA ROAS measurement solution），这一方案特别为游戏开发者量身打造。通过将 Facebook Audience Network 群组用户产生的收入与获客渠道绑定，广告主能够精确优化获客策略，提升 ROAS （广告花费回报率）和 LTV（
微软中国今日宣布，全新 Surface Book 3 和 Surface 无线降噪智能耳机 2 在中国市场正式上市。即日起，全新 Surface Book 3 在微软官方商城、天猫商城的微软中国官方旗舰店、微软乐映专卖店、微软升捷专卖店和微软京东自营官方旗舰店、顺电、苏宁以及微软店中店和微软授权店等线上线下渠道正式发售，起售价 12888 元。商业客户可通过 Surface 授权经销商选择 Surface 设备，微软官方商城商务专区和京东微软商用自营旗舰
如果没有内容审核员，我们的互联网世界会是什么样子?或许，仇恨、暴力、血腥、色情的内容将充斥各个平台。光是想象一下这种乱象，就足够劝退很多用户了。
度小店上架新商品的话，需要经过审核才可以上架，那么这个审核的过程一般需要多久时间呢，这里我们来看下度小店商品的审核时间介绍。