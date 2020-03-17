出于对疫情的担忧，Facebook要求内容审查合同工回家带薪休假

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出于对疫情的担忧，Facebook要求内容审查合同工回家带薪休假

2020-03-17 17:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:路透社报道，Facebook表示，由于新冠病毒的爆发迅速增加了公众对健康的担忧，该公司将与合作伙伴合作，将所有审查内容的合同工送回家，等待进一步通知。

脸书，Facebook (1)

Facebook在周一的一份声明中表示，将确保所有合同工在这段时间内都能拿到工资。

该公司还称，由于审查的人员越来越少，平台将继续优先考虑审查急迫的危害内容，并加大对其他领域主动检测的依赖，以删除违规内容。

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