出于对疫情的担忧，Facebook要求内容审查合同工回家带薪休假

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:据路透社报道，Facebook表示，由于新冠病毒的爆发迅速增加了公众对健康的担忧，该公司将与合作伙伴合作，将所有审查内容的合同工送回家，等待进一步通知。

Facebook在周一的一份声明中表示，将确保所有合同工在这段时间内都能拿到工资。

该公司还称，由于审查的人员越来越少，平台将继续优先考虑审查急迫的危害内容，并加大对其他领域主动检测的依赖，以删除违规内容。