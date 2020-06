3月4日,本周二美国专利局通过了苹果申请的一项新专利,该专利名为“电子设备的可折叠盖子和显示屏”(Foldable cover and display for an electronic device),专利介绍称可录用柔性屏来创造类似可折叠电子设备。苹果经常申请大量专利,但并非代表这些专利都会真正应用到实际产品中。不过目前三星、华为推出的折叠屏手机都获得了市场的青睐,这也可能吸引苹果研发类似的产品。