胆肥！美大学生试图通过虚假资助申请入侵特朗普纳税申报单

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:据theverge报道，两名大学生因试图攻击特朗普总统的纳税申报单而面临联邦监狱服刑。



24 岁的Andrew Harris和 22 岁的Justin Hiemstra试图假装通过免费申请联邦学生资助(FAFSA)来导入特朗普总统的财务记录。两人都承认了违反《计算机欺诈和滥用法》的两项轻罪，并面临长达两年的监禁。

2016 年，特朗普竞选公职时，他拒绝像大多数总统候选人一样公布纳税申报单。之后，特朗普纳税申报单成为美国众多社会人士和媒体的关注话题。

当时，还是夕法尼亚州哈弗福德学院学生的Harris意识到，自己可以通过填写一份假的FAFSA申请表获得一些回报。FAFSA申请使用了税收信息来计算学生贷款，同时只要有社会保险号码和个人识别信息，还允许人们直接从美国国税局导入文件。Harris正是想通过这种方式获取特朗普的纳税申报单信息。

于是Harris和Hiemstra一起策划了获取特朗普税申报表并向媒体披露的计划。 2016 年 11 月 2 日，他们前往校园的计算机实验室，试图为特朗普的一名家庭成员创建一个FAFSA账户。当他们意识到账户已经存在时，则通过回答安全问题来重置密码。接着，他们试图用特朗普的社会保险号来导入其联邦税。毫无疑问，他们失败了。

不得不说，这个两个学生胆子很大，但是把一切想得太简单了。由于触犯有关法规，接下来等着他们的将是监狱。