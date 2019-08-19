李想驳斥抹黑蔚来阴谋论：理想汽车和蔚来没有竞争关系

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:今日，针对“蔚来负面新闻不断是理想汽车在背后泼脏水”一事，汽车之家创始人、车和家CEO、理想汽车CEO李想发文回应称，这锅我们不背。

李想称，自己和李斌、何小鹏的关系远比大家想象的要好。理想汽车定位于奶妈奶爸的群体，中长期只研发拥有三排座椅的大型SUV和MPV，满足三代同堂的家庭用户的需求。理想汽车的目标市场和蔚来汽车有任何的竞争关系。此外，李想还表示，自己同时也是蔚来汽车的股东。

以下为李想回应全文：

最近有个不好的现象，也许是理想ONE要开始交付了，蔚来汽车有任何负面新闻都有人往我们身上甩。这个现象持续一段时间了，开始觉得这类嫁祸于人的声音很快就过去了，但是最近愈演愈烈，这锅我们真不背。我和李斌、何小鹏的关系远比大家想象的要好。

理想汽车定位于奶妈奶爸的群体，中长期只研发拥有三排座椅的大型SUV和MPV，满足三代同堂的家庭用户的需求。理想汽车扎根增程电动技术(增程做大型车有很好的成本和场景优势)，努力让一辆智能电动车获得燃油车相近的整车成本、市场规模及使用便利性。

我们的目标市场是这个级别的燃油车，从技术路线、市场选择，我们不认为和蔚来汽车有任何的竞争关系。一个精准的数据证明：由于理想ONE等待周期过长退订的订单用户中，几乎都选择了其它品牌的燃油车，并没有用户切换到蔚来或者特斯拉。极早期有电动车爱好者会对比选择，但是这个早期群体过后，正常的更大范围的消费者几乎没有重叠。

同时，我个人也是蔚来汽车的股东。类似这样阴谋论的猜测就到此为止吧，给我们这些长征路上的新造车企业多点时间和精力，让我们用在技术、产品、质量、服务上。感谢!