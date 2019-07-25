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工信部：应用商店需对新上架APP开展IPv6支持度检测工作

2019-07-25 16:19 稿源：站长之家  0条评论
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苹果应用商店、手机APP

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:今日，工信部发文称， 2019 年 7 月 24 日，工业和信息化部信息通信发展司组织召开部署推进IPv6 网络就绪专项行动电视电话会议。

会议指出，目前，在各地、各相关部门、各企业通力协作、密切配合下，IPv6 规模部署工作取得了显著的成效，形成了网络和终端全面就绪、应用改造逐步推进、用户流量稳步提升的良好局面，《行动计划》提出的第一阶段目标全面完成，为做好下一阶段工作打下了坚实基础。

会议强调，尽管已取得显著成效，但对照《行动计划》部署的目标任务要求，我国IPv6 规模部署工作仍然任务艰巨，在IPv6 流量占比方面，与国际领先国家相比还有不小的差距。结合当前网络、应用、终端支持IPv6 现状，深入推进IPv6 规模部署面临固定终端IPv6 支持能力亟待增强、IPv6 网络质量完善需要长期过程、IPv6 流量尚未形成规模、云服务和内容分发网络IPv6 改造进度仍待加速等困难和问题。

会议要求，各级基础电信企业要持续监测并不断提升网络质量，加速地址分配，优化业务流程，并做好各级自营网站和APP改造;云服务企业要进一步提升支持IPv6 的云产品比例，CDN企业要完成更多节点的IPv6 改造，进一步提高全网IPv6 流量调度能力;各应用商店要对新上架APP开展IPv6 支持度检测工作，支持度不好的APP要加快改造。

QQ截图20190725161801.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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