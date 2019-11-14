“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息：如果你像比尔盖茨一样有钱，你会怎么花?最近一个名叫“花光比尔盖茨的钱”的网站火了，在该网站上你可以任意“购买”火箭、邮轮、豪宅、跑车。

该网站假设你拥有 900 亿美元的财富，然后你可以用这个虚拟的钱体验在网站上放纵购物的感觉。然而，网友发现，即使在购物车疯狂地加购AJ、豪车、豪宅，依然花不光比尔盖茨的钱。如果你是吃货，就算你买 1 亿个汉堡，还剩下 898 亿美元;如果你是鞋控，就算你买 1 亿双AJ，还能剩下 700 亿美元。

据网友粗略计算， 900 亿美元可以买 45 万辆拉博基尼、1. 8 万个超级碗、1. 8 万个海景豪宅....而事实上，比尔盖茨的财富不止 900 亿美元，目前大约为 1078 亿美元。

对此，网友不禁感慨被贫穷限制了想象，直言我们穷人就算拥有比尔盖茨的亿万身家，也不知道要怎么花光它~

而盖茨表示，他最放纵的两次花费是买了一辆保时捷和一架飞机，未来要把钱都捐了。此前，比尔盖茨在接受采访时就表示，“我很早之前就实现了个人对消费的全部需求，所以可以用这些多余的财富产生一些影响。这些钱对我来说都是多余的，总有一天我会把所有的钱捐出去。”