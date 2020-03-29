马云公益基金会回应抗疫资金来源：全部来自马云个人捐赠

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息：3月28日晚上，马云公益基金会发布消息，表示最近不断有人问马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠物资的资金来源，基金会表示这些资金全部来自马云先生的个人捐赠，没有一分钱的社会募捐资金。

以下为马云公益基金会全文：

关于基金会的资金来源，我们想说的都在这里了最近不断有人问及马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠物资的资金来源。首先要谢谢大家对公益的关心，也谢谢网友的直言。

我们正式说明，疫情发生以来，马云公益基金会所有用于国内以及国外 140 多个国家抗疫公益事业的资金全部来自于马云先生的个人捐赠，没有一分钱的社会募捐资金。

马云公益基金会成立于 2014 年，是马云先生个人提供全部资金的公益基金会。基金会目前主要专注教育、企业家精神、女性领导力和环境保护。截至目前，马云公益基金会尚未接受任何第三方捐赠。为了让公益更加透明、唤起更多人参与，马云公益基金会所有捐赠去向，都会向社会公开，因此马云公益基金会五年来一直在官方网站上向社会公布全部资金去向，欢迎大家的批评和监督。

阿里巴巴公益基金会也正式说明， 2010 年阿里巴巴董事会决定，每年将集团营业额的千分之三用于公益事业。 2011 年，阿里巴巴公益基金会正式成立。 10 年来，阿里巴巴公益基金会所有公益资金均来自于此，尚未接受任何第三方捐赠，也不涉及平台客户的捐赠资金。

再次谢谢大家对马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会的关注和支持，让我们一起加入公益!

马云公益基金会

阿里巴巴公益基金会

2020 年 3 月 28 日