钉钉回应遭下架传言；阿里发布 2020 财年第三季度财报；北京苹果零售店恢复营业

钉钉回应遭下架传言

昨日，针对“因恶意差评被下架”一事，钉钉方面回应称，App在各大应用市场均可正常下载，并未曾被下架。

此前，因受疫情影响，大多企业选择在家远程办公，由于在线人数暴增，“钉钉”视频会议系统出现了崩溃的情况。 2 月 3 日，钉钉紧急扩容 1 万台云服务器，保障钉钉视频会议、群直播、办公协同等功能。

此外，“钉钉”还首次超过微信，排名App Store免费APP排行榜第一。

阿里发布 2020 财年第三季度财报

昨日，阿里巴巴发布了截至 2019 年 12 月 31 日的 2020 财年第三季度财报。数据显示，第三季度阿里营收1614. 56 亿元，同比增长38%。

其中，净利润为人民币501. 32 亿元(约合72. 01 亿美元)，与上年同期的人民币309. 64 亿元相比增长62%。归属普通股股东的净利润为人民币523. 09 亿元(约合75. 14 亿美元)。

此外，阿里第三季度中国零售市场移动MAU达到8. 24 亿，来自菜鸟物流服务的营收为人民币75. 18 亿元(约合10. 80 亿美元)，同比增长67%。来自云计算业务的营收为人民币107. 21 亿元(约合15. 40 亿美元)，同比增长62%。来自于中国商业零售业务的营收为人民币1104. 58 亿元(约合158. 66 亿美元)，较上年同期的人民币810. 55 亿元增长36%。

北京苹果零售店恢复营业

据苹果官网显示， 2 月 14 日，苹果将恢复北京全部五家Apple Store零售店的营业，营业时间改为十一点开业，晚六点结束营业。据悉，顾客需佩戴口罩并检测体温才可进入零售店。

2 月 1 日，苹果发文称，即日起至 2 月 9 日 24 时，中国Apple Store零售店、中国大陆所有办公室和呼叫中心临时关闭。

此外， 2 月 11 日，苹果还表示将延长疫情期间设备保修期，苹果称，出于公共卫生与健康预防的考虑，也因为近期维修服务选项较为有限，一些客户在需要将设备送修时可能遭遇了延迟的情况。苹果公司将为 2020 年 1 月 1 日之后保修期到期的客户，提供一次延长保修，有效期至 2020 年 3 月 31 日。



