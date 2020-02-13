麻省理工学研究员开发新AI 可以自动改写维基百科文章中过时的文本

站长之家(ChinaZ.com) 2月13日 消息:对维基百科的内容持怀疑态度是有好处的，原因有很多，其中最重要的一个原因是有些信息已经过时了。尽管有些机器人可以编辑维基百科，但它们通常仅限于更新固定模板或打击破坏行为。

注：图片来自MIT

现在，麻省理工学院的研究人员开发了一个人工智能系统，可以自动改写维基百科文章中过时的句子，同时保持人性化的语气。

这个基于机器学习的系统被训练来识别维基百科文章句子和具有更新事实的声明句子之间的差异。如果它发现这两个句子之间有任何矛盾，该系统就能找出需要删除的矛盾词和需要保留的词。接着，一个编码-解码框架决定如何重写Wikipedia语句。该系统还可以用来补充数据集，减少潜在偏差和提高准确性。

目前，这项技术还没有做好充分的准备，人类对该AI系统的准确性进行了评分，结果平均得分为 4 分(满分 5 分)，在语法方面平均得分为3. 85 分(满分 5 分)。不过，如果研究人员能够改进该AI工具，这可能会对维基百科(Wikipedia)、新闻文章或其他文档编辑有很大的用处。