RackNerd怎么样？美国VPS服务器暑期促销 高配低价多机房可选

RackNerd 是一家独立服务器、VPS和主机托管的高级供应商，在管理服务、数据中心运营、咨询服务和基础设施即服务方面拥有几十年的经验。RackNerd团队完全致力于实现我们的使命:通过我们遍布全球的数据中心向全球客户介绍基础设施的稳定性。 RackNerd由一位以客户体验为导向的行业资深人士Dustin B. Cisneros创立，其本质是关注客户的成功和发展。RackNerd继续在全球范围内发展，同时以有竞争力的价值保持高质量的托管服务。

RackNerd今天发布了几款美国特价独立服务器的促销，本次商家主推高配置的服务器，各个配置给的都比较高，有Intel和AMD两种，硬盘也有NVMe和SSD等多咱组合可以选择，机房目前有夏洛特、洛杉矶、犹他州可以选择，性价比很高，有需要独服的朋友可以看看。

RackNerd官方网站：

https://www.racknerd.com/

RackNerd暑假独服促销:

CPU:双E5-2680v3（24核心，48线程）

内存:128GB内存

硬盘:4TB SSD

IPv4:5个可用IP

流量:30TB

带宽:1Gbps

系统:Windows， Linux

位置:夏洛特

价格:$289/月

CPU:双E5-2697v3（28核心，56线程）

内存:128GB内存

硬盘:3TB NVMe硬盘

IPv4:5个可用IP

带宽:50TB

带宽:1Gbps

系统:Windows， Linux

位置:洛杉矶/犹他州

价格:$389/月

CPU:AMD Ryzen3700x （8核心，16线程）

内存:32GB内存

硬盘:1.2TB NVMe硬盘

IPv4:5个可用IP

带宽:20TB

带宽:1Gbps

系统:Windows， Linux

价格:$189/月 CPU:双E5-2640v3（16核心，32线程）

内存:128GB内存

硬盘:1TB SSD +3TB SATA

IPv4:5个可用IP

带宽:20TB

带宽:1Gbps

系统:Windows， Linux

价格:$289/月





