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RackNerd怎么样？美国VPS服务器暑期促销 高配低价多机房可选

作者站长之家
· 2021-06-24 17:14

RackNerd 是一家独立服务器VPS和主机托管的高级供应商，在管理服务、数据中心运营、咨询服务和基础设施即服务方面拥有几十年的经验。RackNerd团队完全致力于实现我们的使命:通过我们遍布全球的数据中心向全球客户介绍基础设施的稳定性。 RackNerd由一位以客户体验为导向的行业资深人士Dustin B. Cisneros创立，其本质是关注客户的成功和发展。RackNerd继续在全球范围内发展，同时以有竞争力的价值保持高质量的托管服务。

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RackNerd今天发布了几款美国特价独立服务器的促销，本次商家主推高配置的服务器，各个配置给的都比较高，有Intel和AMD两种，硬盘也有NVMe和SSD等多咱组合可以选择，机房目前有夏洛特、洛杉矶、犹他州可以选择，性价比很高，有需要独服的朋友可以看看。

RackNerd官方网站

https://www.racknerd.com/

RackNerd暑假独服促销:

  • CPU:双E5-2680v3（24核心，48线程）
  • 内存:128GB内存
  • 硬盘:4TB SSD
  • IPv4:5个可用IP
  • 流量:30TB
  • 带宽:1Gbps
  • 系统:Windows， Linux
  • 位置:夏洛特
  • 价格:$289/月


  • CPU:双E5-2697v3（28核心，56线程）
  • 内存:128GB内存
  • 硬盘:3TB NVMe硬盘
  • IPv4:5个可用IP
  • 带宽:50TB
  • 带宽:1Gbps
  • 系统:Windows， Linux
  • 位置:洛杉矶/犹他州
  • 价格:$389/月


  • CPU:AMD Ryzen3700x （8核心，16线程）
  • 内存:32GB内存
  • 硬盘:1.2TB NVMe硬盘
  • IPv4:5个可用IP
  • 带宽:20TB
  • 带宽:1Gbps
  • 系统:Windows， Linux
  • 价格:$189/月
  • CPU:双E5-2640v3（16核心，32线程）
  • 内存:128GB内存
  • 硬盘:1TB SSD +3TB SATA
  • IPv4:5个可用IP
  • 带宽:20TB
  • 带宽:1Gbps
  • 系统:Windows， Linux
  • 价格:$289/月



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