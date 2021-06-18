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天翼云618年中大促 秒杀超低价VPS主机云服务器低至56.8元/年！

作者站长之家
· 2021-06-18 16:32

天翼云是中国电信旗下云计算品牌，天翼云618年中大促目前正在进行中，天翼云在6月9日才上线了618年中促销。据天翼云促销活动页面介绍，天翼云618年云主机限时秒杀直降千元，云主机低至56.8元/年，抢购专属礼包人人领折上最高再减1500元，领取云主机首购特惠新手专享优惠，云主机68.8元/年，云主机5折封顶新老客户同享不限量订购！

QQ截图20210618162216.jpg

图片来自 天翼云

天翼云618云服务器年中大促活动入口

点击进入：https://www.ctyun.cn/h5/activity/2021618

天翼云618云服务器优惠价格:

限时秒杀，每天4场，云主机1核2G56.8元/年

1、通用型云主机1核2G

适用于企业官网、个人网站、 网站搭建等应用

配置:1核2G1年

系统盘:40GB

带宽:1M

价格:56.80元 

2、通用型云主机2核4G

适用于品牌宣传、轻量级网站、 企业开发测试等应用

配置:2核4G1年

系统盘:40GB

带宽:1M

限购1单0.8折

价格:186.80元 

3、通用型云主机4核8G

适用于中大型论坛、小型电商网站以及轻量化app、小程序等轻量应用

配置:4核8G1年

系统盘:40GB

带宽:1M

限购1单0.9折

价格:356.80元 

4、通用型云主机8核16G

适用于大型论坛、大中型电商网站、视频网站、app、小程序等应用

配置:8核16G1年

系统盘:40GB

带宽:1M

限购1单1.3折

价格:996.80元 

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