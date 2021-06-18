天翼云618年中大促 秒杀超低价VPS主机云服务器低至56.8元/年！

天翼云是中国电信旗下云计算品牌，天翼云618年中大促目前正在进行中，天翼云在6月9日才上线了618年中促销。据天翼云促销活动页面介绍，天翼云618年云主机限时秒杀直降千元，云主机低至56.8元/年，抢购专属礼包人人领折上最高再减1500元，领取云主机首购特惠新手专享优惠，云主机68.8元/年，云主机5折封顶新老客户同享不限量订购！
图片来自 天翼云
天翼云618云服务器年中大促活动入口
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天翼云618云服务器优惠价格:
限时秒杀，每天4场，云主机1核2G56.8元/年
1、通用型云主机1核2G
适用于企业官网、个人网站、 网站搭建等应用
配置:1核2G1年
系统盘:40GB
带宽:1M
价格:56.80元
2、通用型云主机2核4G
适用于品牌宣传、轻量级网站、 企业开发测试等应用
配置:2核4G1年
系统盘:40GB
带宽:1M
限购1单0.8折
价格:186.80元
3、通用型云主机4核8G
适用于中大型论坛、小型电商网站以及轻量化app、小程序等轻量应用
配置:4核8G1年
系统盘:40GB
带宽:1M
限购1单0.9折
价格:356.80元
4、通用型云主机8核16G
适用于大型论坛、大中型电商网站、视频网站、app、小程序等应用
配置:8核16G1年
系统盘:40GB
带宽:1M
限购1单1.3折
价格:996.80元