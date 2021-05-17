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阿里云520表白季9.9元建站活动地址 教你如何搭建自己的网站

作者站长之家
· 2021-05-17 16:52

马上就要到了一年一度的520表白季了，阿里云也顺应时节推出了“520表白季”的活动，可以以自己喜欢的人的名字建一个网站，这次活动最低仅需9.9元。

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阿里云520表白季9.9元建站活动地址：

https://www.aliyun.com/activity/daily/yuming&jianzhan

以你之名，以爱为落脚点，跟你相处的每一个时刻，每一个场景，我都想要好好珍藏。互联网的三行情书大概是:www.你的名字.我爱你。

一、五步教你搭建自己的网站

无需写代码，会打字就会做网站

1.选购套餐

在页面购买建站特惠版，挑选你的专属域名

2.挑选模版

进入产品控制台挑选心仪的网站模版

3.配置页面

根据个人素材设计你的网站，并预览效果

4.绑定域名

在管理后台绑定你的域名，提交备案信息

5.发布上线

页面提交发布上线，恭喜你完成网站搭建

二、更多应用场景

求职简历、结婚纪念日、生活博客等，快来解锁属于你的个人网站吧

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2.我们的纪念日

于别人而言是平平无奇的一天，于我却是可以在脑海中播放千万遍的最特别的日子。

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3.生活博客

爱看书爱旅行，走过很多山山水水 也遇到很多有意思的人，欢迎来到我的博客。

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