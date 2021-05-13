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YardVPS韩国vps推荐 支持Windows以及Linux系统

作者站长之家
· 2021-05-13 17:44

YardVPS是一家成立于2010年的vps主机商，并且是由华人创办的，主要提供linux下的OpenVZ、XEN、KVM和windows系统，同时提供免费的防御保护，价格低廉但是质量都不错，很受欢迎。

image.png

YardVPS官网地址:

https://www.yardvps.com

YardVPS免费提供支持10Gbps DDoS防御攻击，在数据安全性上做得还是不错的，操作系统上支持Linux和Windows，使用行业标准的SNMP，并提供对所有硬件（包括路由器）的全天候监控。

最低配置1GB内存、50GB存储、2000GB流量、10Gbps DDoS防御、100Mbps带宽，Linux VPS价格是5，95美元/月，Windows VPS价格是10.95美元/月，支持支付宝付款。最高配置内存可以高达32GB。

具体价格套餐如下所示:

参数项套餐1套餐2套餐3套餐4
内存1GB2GB4GB8GB
CPU核数1122
存储空间50G100G150G200G
带宽100Mbps100Mbps100Mbps100Mbps
流量2000GB4000GB8000GB16000GB
价格5.95美元/月10.95美元/月20.95美元/月40.95美元/月

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