YardVPS韩国vps推荐 支持Windows以及Linux系统

YardVPS是一家成立于2010年的vps主机商，并且是由华人创办的，主要提供linux下的OpenVZ、XEN、KVM和windows系统，同时提供免费的防御保护，价格低廉但是质量都不错，很受欢迎。
YardVPS官网地址:
https://www.yardvps.com
YardVPS免费提供支持10Gbps DDoS防御攻击，在数据安全性上做得还是不错的，操作系统上支持Linux和Windows，使用行业标准的SNMP，并提供对所有硬件（包括路由器）的全天候监控。
最低配置1GB内存、50GB存储、2000GB流量、10Gbps DDoS防御、100Mbps带宽，Linux VPS价格是5，95美元/月，Windows VPS价格是10.95美元/月，支持支付宝付款。最高配置内存可以高达32GB。
具体价格套餐如下所示:
|参数项
|套餐1
|套餐2
|套餐3
|套餐4
|内存
|1GB
|2GB
|4GB
|8GB
|CPU核数
|1
|1
|2
|2
|存储空间
|50G
|100G
|150G
|200G
|带宽
|100Mbps
|100Mbps
|100Mbps
|100Mbps
|流量
|2000GB
|4000GB
|8000GB
|16000GB
|价格
|5.95美元/月
|10.95美元/月
|20.95美元/月
|40.95美元/月