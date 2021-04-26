热门搜索：
腾讯云3折优惠活动
【腾讯云】云产品限时秒杀，爆款1核2G云服务器，首年99元
新客户无门槛领取总价值高达2860元代金券
【腾讯云】中小企业福利专场
首页 > 云服务器 > RAKsmart最新资讯 > 正文

RAKsmart高配置洛杉矶vps主机开启首月免费 美国限时免费vps推荐

作者站长之家
· 2021-04-26 13:57

RAKsmart在最近新上线了洛杉矶的新机房，并且推出了高配置的首月免费vps主机，如果想要免费一个月尝试原价1199美元的服务器的小伙伴不妨可以去试试。

RAKsmart圣何塞1Gbps/50T流量独服 499 元起，不限流量VPS限量五折– 初缘Cvps小站

官网活动地址：

https://billing.raksmart.com/whmcs/index.php?rp=/announcements/11/RAKsmart.html

服务器托管、租用选择一个好的数据中心非常重要，优质机房的服务器不仅硬件配置高，更重要的是稳定性好、访问速度快、安全有保障。

RAKsmart为满足更多客户的需求，不仅硅谷机房同时支持服务器托管和租用，更新增加洛杉矶、香港、日本、韩国机房支持服务器托管，并提供服务器托管一站式服务。

同时，提供国际化规范建造和运营的服务器托管设施，保证托管的服务器安全稳定运行，洛杉矶机房托管产品火爆上线，可享受首月免费!!!

活动时间:美国西岸圣何塞时间:04/01/2021~05/31/2021

活动一:洛杉矶托管，享受首月免费!!!

（1）LA(洛杉矶) 42U，4KVA，40个电源接口;惊爆价:首月免费，续费价:$ 1199

活动二:更多热门托管产品!!!

（1）SV(硅谷) 52U，5KW，40个电源接口，40个千兆接口;惊爆价: $1999

（2）KR(韩国) 42U，4KVA，28个电源接口;惊爆价:$ 1499

（3）JP(日本) 42U，5KVA，40个电源接口;惊爆价:$ 1999

（4）HK(香港) 52U，5KVA，24个电源接口;惊爆价:$ 1999

活动规则:

1、注册成为raksmart会员均可参与此次活动;

2、活动产品可自行下单，工单或联系在线客户进行下单;

3、洛杉矶托管可自行下单联系客服申请首月免费;

4、 活动产品均可与代理商折扣同时使用;

5、洛杉矶托管首月免费，续费恢复原价，最终解释权为RAKsmart所有。

最新VPS云服务器资讯

热门VPS云服务器推荐

腾讯云

腾讯云是国内排名顶尖的云服务器主机商，有着深厚的基础架构，并且有着多年对海量互联网服务的经验，产品物美价廉。

  • 全面、高效、专业的DDoS防护能力
  • 稳定、安全、弹性、高性能的云端计算服务
  • 用户拥有腾讯云CVM的管理员账号
  • CVM与腾讯云的大部分业务都可以做到高度集成
  • 轻运维、开箱即用的弹性服务器
查看详情 官方优惠码

阿里云

阿里云是国内知名的主机商，创建于2009年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，在国内的口碑很好，vps云服务器价格便宜、性能跑分高、服务稳定。

  • 企业级KV缓存数据库
  • 支持分钟级别创建1000台实例
  • 有效防护DDoS，CC，Web应用攻击
  • 独立公网IP资源，让云资源具备互联网访问能力
  • 单实例最高可选88vCPU，内存704GB
查看详情 官方优惠码

Hostwinds

华为云国内市场份额持续不断创新高，拥有非常好的口碑，华为表示将在2021年“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，潜力极高。

  • X86、鲲鹏、昇腾、异构四大类型架构
  • 最大提供208vCPU，4096G内存
  • 提供按需、包周期、竞价等多种计费模式
  • 所有云服务器和镜像可一键部署
  • 全球拥有23个区域及45个可用区
查看详情 官方优惠码

Vultr

Vultr是一家知名的美国主机商，受到了国内众多用户的喜爱，规模大、运营稳定，价格优惠。

  • 最新一代Intel CPU可确保高性能
  • 可选操作系统类型丰富
  • 完全的根访问权限
  • 自由的计费方式
  • 数据中心遍布全球15个地区
查看详情 官方优惠码

Hostwinds

Hostwinds美国主机商专业提供Managed和Fully Managed两大类VPS主机，访问速度快，价格便宜。

  • 1Gbps独立端口 DDOS防御保护
  • 免费域名、SSL、独立IP地址
  • 采用固态硬盘 稳定性性能较高
  • 网站日备份系统 保障数据安全
  • Live Chat、邮件、电话技术支持
查看详情 官方优惠码