RAKsmart高配置洛杉矶vps主机开启首月免费 美国限时免费vps推荐

RAKsmart在最近新上线了洛杉矶的新机房，并且推出了高配置的首月免费vps主机，如果想要免费一个月尝试原价1199美元的服务器的小伙伴不妨可以去试试。

官网活动地址：

https://billing.raksmart.com/whmcs/index.php?rp=/announcements/11/RAKsmart.html

服务器托管、租用选择一个好的数据中心非常重要，优质机房的服务器不仅硬件配置高，更重要的是稳定性好、访问速度快、安全有保障。

RAKsmart为满足更多客户的需求，不仅硅谷机房同时支持服务器托管和租用，更新增加洛杉矶、香港、日本、韩国机房支持服务器托管，并提供服务器托管一站式服务。

同时，提供国际化规范建造和运营的服务器托管设施，保证托管的服务器安全稳定运行，洛杉矶机房托管产品火爆上线，可享受首月免费!!!

活动时间:美国西岸圣何塞时间:04/01/2021~05/31/2021

活动一:洛杉矶托管，享受首月免费!!!

（1）LA(洛杉矶) 42U，4KVA，40个电源接口;惊爆价:首月免费，续费价:$ 1199

活动二:更多热门托管产品!!!

（1）SV(硅谷) 52U，5KW，40个电源接口，40个千兆接口;惊爆价: $1999

（2）KR(韩国) 42U，4KVA，28个电源接口;惊爆价:$ 1499

（3）JP(日本) 42U，5KVA，40个电源接口;惊爆价:$ 1999

（4）HK(香港) 52U，5KVA，24个电源接口;惊爆价:$ 1999

活动规则:

1、注册成为raksmart会员均可参与此次活动;

2、活动产品可自行下单，工单或联系在线客户进行下单;

3、洛杉矶托管可自行下单联系客服申请首月免费;

4、 活动产品均可与代理商折扣同时使用;

5、洛杉矶托管首月免费，续费恢复原价，最终解释权为RAKsmart所有。