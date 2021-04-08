新一代华为智慧屏V系列正式发布：共四款 售价5499元起

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新一代华为智慧屏V系列正式发布：共四款 售价5499元起

2021-04-08 21:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日晚间，华为正式召开了全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会，并带来了新一代华为智慧屏V系列、华为全屋智能、华为手环6等多款产品。

据悉，升级的华为智慧屏V系列依然重点打磨智慧能力和音质体验，全系列包括55/65/75/85英寸四种屏幕尺寸共4款机型。

在外观上，新一代智慧屏V系列拥有1.6mm极窄边框，采用铝合金拉丝金属折弯无缝边框，65英寸厚度仅为45mm。

在屏幕上，新一代智慧屏V系列全系采用120Hz高刷屏。65、75、85英寸版的峰值亮度均为1000nit（55英寸峰值亮度为750nit）。85英寸版还采用直下式的矩阵分区背光(168分区)系统。

在配置上，新一代智慧屏V系列搭载鸿鹄818智慧芯片，双核A53+双核A73架构，主频1.5GHz。搭载2400万超广角AI摄像头，支持1080P高清畅连通话。

在售价方面，55英寸版售价5499元、65英寸版售价7999元、75英寸版售价13999元、85英寸版售价21999元。

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值得一提的是，华为常务董事、消费者业务CEO余承东在发布会上表示，华为HiLink即将升级为HarmonyOS Connect（鸿蒙智联），携手大品牌共建鸿蒙生态。

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