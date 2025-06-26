华为Pura80 Ultra今日首销 影像实力强劲售价9999元起

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今日上午10:08，华为旗下被视为最强拍照手机的Pura80Ultra正式开启销售。此次推出的华为Pura80Ultra提供16GB+512GB、16GB+1TB两种存储版本，售价分别为9999元和10999元。

华为Pura80Ultra在屏幕与材质方面表现出色，配备了一块6.8英寸的屏幕，并采用第二代玄武钢化昆仑玻璃。这种材质使得手机的抗刮能力提升16倍，整机耐摔能力提升25倍，为用户提供了更可靠的使用保障。

作为影像领域的佼佼者，华为Pura80Ultra的影像系统堪称一绝。它搭载了一英寸超高动态范围主摄，具备业界最高的动态范围和最大的进光量，能够捕捉到更多细节和色彩，为用户带来更出色的拍照体验。

同时，该机还业界首创了一镜双目超大底双长焦技术。通过一镜双目的双焦段切换式长焦结构，将3.7x中长焦镜头与9.4x超长焦镜头合二为一，配合1/1.28英寸5000万像素RYYB行业最大长焦传感器，实现了长焦画质的全面飞跃。据华为终端BG CEO何刚介绍，一镜双目双长焦包含143个零部件，是业界通用的潜望镜头模组零部件数量的两倍还多，这对光学模组的系统性设计和精密度要求极高。

在通信与功能方面，华为Pura80Ultra同样表现出色。它搭载双卫星通信，支持第二代灵犀通信、NFC、星闪，并首发星闪车钥匙功能，为用户提供了更便捷、更智能的使用体验。

续航方面，华为Pura80Ultra内置了一块5700mAh的大容量电池，支持100W有线快充和80W无线快充，能够满足用户长时间使用的需求。

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