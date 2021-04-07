淘宝付费营销套餐“三宝一券”将改为免费

开拓新客无从下手，找不到精准客群，导致客流量少，看着流量分析就心焦。或者是行业龙头垄断，没机会展示优势，品牌名称怎么也打不响，知名度低，消费者“没有印象”。类似的问题是否也同样在困惑着您和您的企业？我们不难发现，现在有不少企业，明明也花了不少预算在广告、促销上投入，但收到的效果却平平无奇。不仅单量少，转化率也始终上不去。事实上，出现这些问题，都是因为营销工作没有做到位。快易播平台的专业营销顾问表示