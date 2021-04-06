李国庆谈35岁职场危机：只是少数互联网大厂要求 不必过于在意

如今，“35岁危机”已经让众多职场人感到焦虑。对此，当当网创始人李国庆近期发表了一些自己的看法。

李国庆认为，这只是少数互联网大厂，追求996的那些公司的要求，认为35岁的人没法和年轻人拼。

李国庆建议，35岁的职场人士不用对此过于在意，35-40岁是职场人的黄金年龄。

他还表示，大家要招这么多年轻人，那是过去人口红利惯的，今后十年人口红利即将消失，没人更多人替代你。

李国庆称，只要不自暴自弃，挣出养家糊口的钱，永远有机会。