李国庆谈35岁职场危机：只是少数互联网大厂要求 不必过于在意

如今，“35岁危机”已经让众多职场人感到焦虑。对此，当当网创始人李国庆近期发表了一些自己的看法。
李国庆认为，这只是少数互联网大厂，追求996的那些公司的要求，认为35岁的人没法和年轻人拼。
李国庆建议，35岁的职场人士不用对此过于在意，35-40岁是职场人的黄金年龄。
他还表示，大家要招这么多年轻人，那是过去人口红利惯的，今后十年人口红利即将消失，没人更多人替代你。
李国庆称，只要不自暴自弃，挣出养家糊口的钱，永远有机会。
如今，“35岁危机”已经让众多职场人感到焦虑。对此，当当网创始人李国庆近期发表了一些自己的看法。
李国庆认为，这只是少数互联网大厂，追求996的那些公司的要求，认为35岁的人没法和年轻人拼。
李国庆建议，35岁的职场人士不用对此过于在意，35-40岁是职场人的黄金年龄。
他还表示，大家要招这么多年轻人，那是过去人口红利惯的，今后十年人口红利即将消失，没人更多人替代你。
李国庆称，只要不自暴自弃，挣出养家糊口的钱，永远有机会。
今日，中国裁判文书网公布了《北京当当网信息技术有限公司与李俭等财产损害赔偿纠纷一审民事裁定书》。原告当当网公司诉称，2019年2月20日，李国庆从当当网公司离职。2020年7月7日上午5时47分，李国庆、李俭等五被告到达当当网公司位于北京市朝阳区北三环东路8号静安中心8层的办公场所
裁定书显示，2020年7月7日，在李国庆的指挥下，薛刚、邹培培、张巍和李俭帮助李国庆实施抢章。五被告非法侵入当当网公司的办公场所，损坏财物并强行带走含当当在内的多家公司的公章与U盾等财产。
当地时间29日，美国前总统特朗普和前第一夫人梅拉尼娅·特朗普个人网站正式上线。特朗普办公室发表简短声明，宣布推出“美国第45任总统官网”（45office.com）。
1.近日,国家互联网信息办公室、公安部指导各地网信部门、公安机关加强对语音社交软件和涉“深度伪造”技术的互联网新技术新应用安全评估工作。近两年,深度伪造,即deepfake不断登上新闻头条,成为一种主要的新兴网络威胁:比如“假靳东”事件骗局,仅靠合成的语音和视频就能演变成现象级诈骗;比如2017年,有人制作发布了奥巴马的deepfake演讲视频,引起全球风波;甚至连美国安全专家都曾发出警告,称DeepFake可能成为对下届美国总统大选造?
备受关注的《剑网3》怀旧服今日正式公布，历经海量侠士投票，最终《剑网 3 缘起》高票胜出!首轮封闭技术测试将于 3 月 22 日上线，测试资格申请今日开放，诚邀侠士关注!《剑网 3 缘起》以经典版本 70 级“风起稻香”为基础，再现原汁原味的完整剧情和五大门派原版武学体验，同时加入大轻功、捏脸等诸多精华内容，开辟一个与侠士共同成长的平行时空。在保持手绘画风不变的基础上对人物精度进行提升。游戏基于云端实现全平台覆盖，同
据“网信中国”微信公众号消息，今年2月以来，国家网信办部署深入开展“清朗·春节网络环境”专项行动，整治期间，网信部门巡查发现了一批问题突出、顶风作案的网站平台。
RARONE雷诺表自1988 年创始至今，经过三十多年的品牌沉淀，凭借出彩的设计、高端的品质和良好的口碑，成为国产腕表知名品牌。在经济全球化、一体化的大势之下，RARONE雷诺表在丰富坚实的国内市场的同时，积极拓展海外市场，在全球共建立销售网点2300 多家，初步构建了全球的销售网络和服务体系。紧跟时代脚步，结合线下销售网点，RARONE雷诺表搭建了自己的线上正品手表网——RARON雷诺表官网。RARONE雷诺表正品手表网网页设计简约?
浦东警方在3月中旬成功侦破一起生产、销售添加违禁成分（西布曲明）减肥类食品案件，抓获生产人员曾某某(女，26岁)，销售人员周某某(女，26岁)、郭某某(女，30岁)等32名犯罪嫌疑人。
昨晚，小米公司宣布开始启用新Logo，开始升级品牌识别系统。新Logo方正变圆滑，这样的大师设计，有很多网友质疑，称雷军被骗了，劝小米直接报警…
短短三个月的时间，字节跳动和B站争先恐后地抢夺移动阅读产品iReader开发公司的股权。字节跳动花了11亿，给这家名为掌阅科技的公司带来了6个涨停，B站连同其它19家投资者共花了10.61亿，为掌阅带来2个涨停。
据中国信通院微信公众号消息，国际电信联盟标准化局（ITU-T）近日在第13研究组(未来网络与云)的全会上通过了中国信息通信研究院技术与标准研究所主导制定的首例工业互联网国际标准——ITU-T Y.2623《工业互联网网络技术要求与架构(基于分组数据网演进)》。
目前,长沙移动互联网企业已达到2.6万家,成为继北京、上海、深圳、杭州之后的移动互联网产业第五城。一向低调的长沙大数据产业总产值正在不断提高,不仅吸引了诸多科技公司,也吸引来无数的人才。花开蝶才来,引凤需筑巢,如今天心经开区地理信息产业园、马栏山视频文创产业园、高新区信息产业园(软件园)、星沙区块链产业园已相继在长沙落地。优质的科技公司陆续涌来,高端人才相继赴“沙”,长沙“互联网新城”的称号是越来越响亮!相较于
集团新闻:2021 年3 月24 日，由中国工业报社、中关村工业互联网产业园(中关村软件园运营)主办，中关村工业互联网产业联盟、浪潮云协办的2020 年工业互联网万企行走进淘钢网，就公司的品牌建设和智能制造、未来发展等工作开展交流，淘钢网总经理田总和运营中心张总和王经理陪同参与。当前，数字化、网络化、智能化已经成为经济社会发展的大趋势。淘钢网积极顺应互联网融合的大趋势，进一步改造升级传统业务，将钢铁行业与数字经济相
生完二胎，做出了艰难的选择，放弃了为之奋斗的事业，选择以家庭为重心。时间一晃而过，老大小升初，老二幼教的压力此起彼伏，没有一天的消停日子。除了接送老大上下学，还要带老二上早教班，买菜洗衣做饭等成为了我的全部。完全腾不出手，老公也比较心疼我，说要给我买辆车代步，带娃购物会便捷很多。自从拿到驾照，已经许久没开车，是时候重拾驾车技能啦。看了家附近好几个4S店，首付很高，加上购置税等，首付至少要三四成。后来
随着教育改革的不断深化，教培行业也逐步踏上了良性可持续的发展道路。同时，伴随疫情的好转，在线教育也真真正正地慢了下来。许多业内人士都在思考教培行业的本质，以及自身企业发展的方向！与其他的服务行业不同，教培行业是一个既重视体验又重视结果的行业，这也导致该行业既有情感黏性又有逻辑黏性。教育机构对其自身品牌及产品的理念定位，最终会决定他们“可以为学生解决什么问题？”“为老师解决什么问题？”“怎么实现教育
今日滴滴发文称，为持续向出租车司机和乘客提供更好的服务，滴滴一直以来和交通主管部门、出租车行业伙伴积极沟通，在主管部门的指导下持续推动出租车和网约车的融合发展。
美国人可能不曾想到，互联网这个它们曾经发明并长期领先的技术如今会在中国以高速狂奔的方式迅速壮大，他们也不曾想到中国会在如此短的时间内改变双方在互联网领域的力量对比。今天中国的互联网公司已经在很大程度上告别了硅谷崇拜。
莺莺燕燕春春,花花柳柳真真。春天的阳光照耀暖煦,春天的微风沁人心脾,春天的岑岭桃红柳绿。院中杨柳依依,窗外黄莺呖呖……春天是生机勃发的季节,古人写下了太多描写春天的诗句,拥有各类记录技术和设备的我们又该如何表达呢?日前,易信“春光主题摄影比赛”正式开赛,本次活动由中国电信、网易合力推出的内容社交平台易信主办,浙江省摄影家协会负责评审支持,面向所有摄影爱好者有奖征集作品。或许可以穿上你心爱的衣裙,带上你的毛孩子
截至昨日收盘，退市到老三板的乐视网3已经在连续15个交易日涨停，报0.34元，市值13.56亿元。此前，乐视网从A股终止上市，最终股价收报0.18元，总市值7.18亿元。而目前乐视在老三板的股价较A股退市时近乎翻倍。
豆瓣生活组里，一位网友的真诚发问火上了首页，还被营销号搬上了微博。点开评论转发，除了“哈哈哈哈哈哈”，还有不少人认真讨论着“拜佛之法”:“亲测有效”“下次试试”“去外国要报国籍吗”。这更让人费解了，从什么时候起，年轻人都在拜佛念经“搞玄学”了?
四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。..
3 月 31 日，健康管理综合平台壹健康宣布，聘请长江学者特聘教授、国务院政府特殊津贴专家、华南理工大学食品科学博士生导师、国家重要学科-食品科..
DeFi热潮席卷，作为专注于为DeFi生态系统用户创建持久稳定性收益的管理协议的Stone，在项目发起之时就受到了广泛的关注。随着其全球首发Huobi，创..
神雲科技为云端和5G边缘计算服务器和存储解决方案提供商今天宣布Aowanda边缘服务器支持第三代英特尔®Xeon®可扩展处理器。针对5G虚拟无线电..
近日，在位于西工区的洛阳中科寒武纪人工智能产业创新基地里，研发人员正在进行巷道喷涂机器人三维感知系统及智能齿科三维扫描仪的技术研发和产品..
锤子科技CEO罗永浩发文表示，不管长板在哪里，人都应该听从自己的内心，做自己真正想做的事。说到长板，顺便说一下，如果我做自媒体，也会是全国排..
4月5日，在一片“嘈声嘈语”中《吐槽大会5》完美收官，总决赛之夜由年度四强进行最后的比拼，场面激烈，一晚贡献了不少热搜——#吐槽大会第五季冠..
数字经济背景下，快手在品牌线上营销和长效营销场景打造中的作用愈发凸显，眼下快手俨然成为品牌收获长线增长的沃土。快手小店通作为官方流量推广..
4月8日，首届腾讯STAC科创联合大会（以下简称“STAC科创大会”）在蓉召开。会上，腾讯宣布在成都设立腾讯人工智能科创联合体并联合高校成立人工智..
您需要知道的苹果在2021年的iphone销量可能超过2.4亿部如果成功，这将打破苹果此前的纪录，即2015年iphone销量达到2.31亿部由于iphone12系列产品的..
近日，针对“收费荐股乱象”，有网友在人民网《领导留言板》留言称:“付费前证券公司往往坚持用高额收益截图、短信、视频等作为宣传，以此来达到让..
小米电视官方微博发布「关于调整小米电视及Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格的说明」。小米在这份公告中指出，受全球市场供需变化、疫情和汇..
随着蓝牙耳机技术的不断发展，以及环境噪音问题的日益严重，带有降噪功能的无线蓝牙耳机，开始被越来越多的消费者所接受。既具备了出色的便携性，..
学生作为追求潮流与新鲜事物的群体，在蓝牙耳机火爆以后，也是纷纷涌进，不过随着蓝牙耳机的种类繁多，也并不是所有耳机都适合学生了，这就导致了..
3 月 24 日至 3 月 31 日，AW21 中国国际时装周在北京 751 时尚广场隆重举行。花椒直播作为官方合作媒体受邀出席，并携手中国国际时装周联合推出《..
4月8日消息，根据福布斯最新公布的2021年全球最年轻亿万富豪排行榜，共有十位30岁以下十亿美元级别的亿万富豪，总身家295亿美元，比2020年增加130..
今日，小米电视发布关于调整小米电视及Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格的说明。公告指出，受供需变化、疫情和汇率变化等影响，近期包含显示..
演艺圈历练过的十八线小演员，镜头舞台表演经验丰富，自己创业过的大女孩。分享内容以美妆、护肤、扒成分为主。..
智维数据【智能运维技术专题】概览随着互联网不断发展，为了适应高并发、大流量业务，负载均衡技术在整个IT架构中占据着重要地位。F5 作为全球领先..
根据《福布斯》2021年全球富豪榜，北京已超过纽约，成为全球亿万富豪最多的城市。2020年北京新增33位亿万富翁，总数达到100位，超过纽约的99位。..