马化腾称小孩只玩QQ是人性问题：不愿意跟大人在同一个圈子里

腾讯CEO马化腾曾表示，小孩不玩微信都玩QQ是人性问题，而不是一个技术的问题
因为他们不愿意跟大人在同一个圈子里
有时候你什么都没有做错，就是错在你太老了
所以现在可能很多投资人都得回家问，自己女儿、儿子，你们玩什么呀
部分网友表示:小孩子不玩微信，是因为微信没有QQ潮，不够个性。
腾讯CEO马化腾曾表示，小孩不玩微信都玩QQ是人性问题，而不是一个技术的问题
因为他们不愿意跟大人在同一个圈子里
有时候你什么都没有做错，就是错在你太老了
所以现在可能很多投资人都得回家问，自己女儿、儿子，你们玩什么呀
部分网友表示:小孩子不玩微信，是因为微信没有QQ潮，不够个性。
在腾讯控股2020年业绩发布会上，关于反垄断的最新情况，腾讯控股主席马化腾回应了媒体的问询。马化腾表示，会积极配合监管部门，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。
腾讯发布2020年业绩报告。财报显示，2020年腾讯营收4820.64亿元，同比增长28%，市场预期4810.26亿元;归母净利润1598.47亿元，同比增长71%。四季度营收1336.69亿元，同比增长26%，归母净利润593.02亿元，同比增长175%。截至2020年底，微信月活达12.25亿，同比增长5.2%。
今日下午，腾讯发布了2020年财报，在业绩发布会上，关于反垄断的最新情况，腾讯控股主席马化腾回应了媒体的问询。马化腾表示，会积极配合监管部门，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。
据福布斯富豪榜单实时数据显示，腾讯集团创始人、董事长马化腾超过农夫山泉创始人钟睒睒成为中国新首富。马化腾身家为 637 亿美元，位居全球首富榜单排名第 14 位。
3月21日是第21届世界睡眠日，今年世界睡眠日中国主题为“良好免疫源于优质睡眠”。科学研究表明，睡眠除了可以消除疲劳,使人产生新的活力外,还与提高免疫力、抵抗疾病的能力有密切关系。然而据《2021年运动与睡眠白皮书》显示，当下我国有超3亿人存在睡眠障碍，超80%中小学生睡眠时长未达标，超6成青少年儿童睡眠不足8小时。作为一个年轻人的社交平台，QQ一直都是年轻亚文化的孕育之地，亦早已关注到pia戏圈里用人声助眠的这个亚文
有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。就在刚刚，有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。
“其实，平时买东西几乎想不到在微信里搜索品牌小程序，不过有个集中优惠的平台，还是会愿意看看的。”月月坦言，自己之前只在朋友圈广告里面购买过一瓶活动价精油，但之后也再没关注那个品牌，而当她发现了“惠聚”，就开始“凑单”了。
为方便群众有序接种新冠疫苗，3月25日，微信搜一搜上线新冠疫苗预约服务，已覆盖逾45个城市，其他城市持续覆盖中。微信用户可点击微信首页上方的搜索框（安卓手机点击首页右上角的“搜索符号”），点击“服务”，选择“疫情服务”模块的“新冠疫苗预约”或者搜索框输入“新冠疫苗预约”，即可进入新冠疫苗预约服务页面。
近日，有网传消息称“从三月一日起，在微信发问好（早安）等图片都要双向收费”。同时，该消息还建议微信用户，问好要用文字不要用图片。针对上述消息，腾讯辟谣称，该说法是谣言，传播早安等图片并不需要收费，更不需要双向收费，该类消息请以微信官方平台发布为准，不要轻信谣言。
随着互联网的发展，消费者已经逐渐适应了爆炸式的信息时代，用户注意力从“简单观看”转向“深度探索”，只有真正能够参与，才能对一个品牌有持续的关注度。
文丨语鹦企服私域管家好消息好消息，企业微信更新到3.1.6啦!这次更是增强了与微信的连接!语鹦企服为大家整理了重要的更新清单，快来看看吧~1.视频号打通企业微信以往大家想要通过视频号给自己的企业微信客户和客户朋友圈宣传时，总是苦恼企业微信不支持，一发送，企业微信客户看见的就是【不支持此消息类型】，而客户朋友圈更是没有视频号消息发送入口。但这次更新后，企业微信连接微信功能持续升级，视频号打通了企业微信，当企业
微信群设置三件套:群名、群规、群托。群名设置一般来说不要太实诚，不要1群、2群、3群，而应该一开始就是5群、8群。
截至3月，微信团队共计对4362个发布违禁品售卖信息的微信帐号进行了梯度处罚;对1570个发布违禁品售卖信息的微信群进行封禁处罚。两外，还对共计对84598个欺诈类恶意帐号进行了阶梯式处罚。
这两天，iOS微信已经先安卓一步，更新到了8.0.3版本。看起来像是小小的一次迭代，但却升级了很多重磅功能!
前两天，朋友跟我说支付宝有星巴克的“羊毛”可以薅，只要在支付宝搜「星巴克」就可以领取新品优惠券。这不是支付宝今年第一次用搜索搞事情了。前段时间情人节，用户在支付宝搜「在吗」即可随机获得一首情歌;而去年的520，支付宝则引导用户搜索「喂」，做了一波“我喜欢你”的藏头诗营销。
“其实，之前小程序也不能直接识别二维码。但我们找到了一个路径，即在小程序中添加一个微信公众号文章链接，再在文章中植入二维码。用户从小程序里打开链接，就可以长按识别二维码了。”一位品牌企业电商运营负责人透露，为了实现小程序和公司各类产品的关联，曾多次尝试并最终找到了这个可以向外输出流量的路径。
站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于近日申请注册“微信键盘”商标，申请日期为2021 年 3 月 12 日，国际分类为科学仪器，商标状态显示为“商标申请中”。目前从商标申请的类别来看，腾讯有可能会推出自己设计的键盘产品，但也有可能是推出手机输入法。有网友就认为，腾讯可能打算推出自己的输入法产品，这样可以应对隐私泄露问题。最近，无论是苹果的iOS还是国产手机厂商都对隐私问题更
最近传出了一个重磅消息:淘宝特价版要出微信小程序了!媒体向淘宝特价版客服求证的时候，客服表示“还在内部使用，测试好了就会上线”:
为什么微信公众号，现在还是红利期?送你九个有说服力的理由。1、不看微信公号的人是越来越多，但比不过放弃写微信公号的人多。
经常有粉丝后台留言问我，想在朋友圈或公众号里搞营销活动，想搞个抽奖活动活跃一下气氛，有没有简单好用的抽奖小程序推荐?我微信简单查询了一下抽奖小程序，说实话，没有上万也有成千，对选择困难症来说，千里挑一还是蛮难的!
四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。..
3 月 31 日，健康管理综合平台壹健康宣布，聘请长江学者特聘教授、国务院政府特殊津贴专家、华南理工大学食品科学博士生导师、国家重要学科-食品科..
DeFi热潮席卷，作为专注于为DeFi生态系统用户创建持久稳定性收益的管理协议的Stone，在项目发起之时就受到了广泛的关注。随着其全球首发Huobi，创..
神雲科技为云端和5G边缘计算服务器和存储解决方案提供商今天宣布Aowanda边缘服务器支持第三代英特尔®Xeon®可扩展处理器。针对5G虚拟无线电..
近日，在位于西工区的洛阳中科寒武纪人工智能产业创新基地里，研发人员正在进行巷道喷涂机器人三维感知系统及智能齿科三维扫描仪的技术研发和产品..
锤子科技CEO罗永浩发文表示，不管长板在哪里，人都应该听从自己的内心，做自己真正想做的事。说到长板，顺便说一下，如果我做自媒体，也会是全国排..
4月5日，在一片“嘈声嘈语”中《吐槽大会5》完美收官，总决赛之夜由年度四强进行最后的比拼，场面激烈，一晚贡献了不少热搜——#吐槽大会第五季冠..
数字经济背景下，快手在品牌线上营销和长效营销场景打造中的作用愈发凸显，眼下快手俨然成为品牌收获长线增长的沃土。快手小店通作为官方流量推广..
4月8日，首届腾讯STAC科创联合大会（以下简称“STAC科创大会”）在蓉召开。会上，腾讯宣布在成都设立腾讯人工智能科创联合体并联合高校成立人工智..
您需要知道的苹果在2021年的iphone销量可能超过2.4亿部如果成功，这将打破苹果此前的纪录，即2015年iphone销量达到2.31亿部由于iphone12系列产品的..
近日，针对“收费荐股乱象”，有网友在人民网《领导留言板》留言称:“付费前证券公司往往坚持用高额收益截图、短信、视频等作为宣传，以此来达到让..
小米电视官方微博发布「关于调整小米电视及Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格的说明」。小米在这份公告中指出，受全球市场供需变化、疫情和汇..
随着蓝牙耳机技术的不断发展，以及环境噪音问题的日益严重，带有降噪功能的无线蓝牙耳机，开始被越来越多的消费者所接受。既具备了出色的便携性，..
学生作为追求潮流与新鲜事物的群体，在蓝牙耳机火爆以后，也是纷纷涌进，不过随着蓝牙耳机的种类繁多，也并不是所有耳机都适合学生了，这就导致了..
3 月 24 日至 3 月 31 日，AW21 中国国际时装周在北京 751 时尚广场隆重举行。花椒直播作为官方合作媒体受邀出席，并携手中国国际时装周联合推出《..
4月8日消息，根据福布斯最新公布的2021年全球最年轻亿万富豪排行榜，共有十位30岁以下十亿美元级别的亿万富豪，总身家295亿美元，比2020年增加130..
今日，小米电视发布关于调整小米电视及Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格的说明。公告指出，受供需变化、疫情和汇率变化等影响，近期包含显示..
演艺圈历练过的十八线小演员，镜头舞台表演经验丰富，自己创业过的大女孩。分享内容以美妆、护肤、扒成分为主。..
智维数据【智能运维技术专题】概览随着互联网不断发展，为了适应高并发、大流量业务，负载均衡技术在整个IT架构中占据着重要地位。F5 作为全球领先..
根据《福布斯》2021年全球富豪榜，北京已超过纽约，成为全球亿万富豪最多的城市。2020年北京新增33位亿万富翁，总数达到100位，超过纽约的99位。..