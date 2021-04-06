马化腾称小孩只玩QQ是人性问题：不愿意跟大人在同一个圈子里

​前两天，朋友跟我说支付宝有星巴克的“羊毛”可以薅，只要在支付宝搜「星巴克」就可以领取新品优惠券。这不是支付宝今年第一次用搜索搞事情了。前段时间情人节，用户在支付宝搜「在吗」即可随机获得一首情歌;而去年的520，支付宝则引导用户搜索「喂」，做了一波“我喜欢你”的藏头诗营销。