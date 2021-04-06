马化腾称小孩只玩QQ是人性问题：不愿意跟大人在同一个圈子里

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马化腾称小孩只玩QQ是人性问题：不愿意跟大人在同一个圈子里

2021-04-06 12:45 · 稿源：站长之家

腾讯CEO马化腾曾表示，小孩不玩微信都玩QQ是人性问题，而不是一个技术的问题

因为他们不愿意跟大人在同一个圈子里

有时候你什么都没有做错，就是错在你太老了

QQ截图20210406110739.jpg

所以现在可能很多投资人都得回家问，自己女儿、儿子，你们玩什么呀

部分网友表示:小孩子不玩微信，是因为微信没有QQ潮，不够个性。

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