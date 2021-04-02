成都一辆特斯拉失控撞天桥 车祸现场令人揪心

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成都一辆特斯拉失控撞天桥 车祸现场令人揪心

2021-04-02 17:39 · 稿源：站长之家

4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。

据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。

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事故现场车轮脱落，撞击较为猛烈，现场有骑行人员受伤。

不过目前尚不清楚本次事故是人为造成的还是车辆自身原因导致的。

事故真相还有待警方调查。

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