成都一辆特斯拉失控撞天桥 车祸现场令人揪心

4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。

据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。

事故现场车轮脱落，撞击较为猛烈，现场有骑行人员受伤。

不过目前尚不清楚本次事故是人为造成的还是车辆自身原因导致的。

事故真相还有待警方调查。