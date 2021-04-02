成都一辆特斯拉失控撞天桥 车祸现场令人揪心

4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。
据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。
事故现场车轮脱落，撞击较为猛烈，现场有骑行人员受伤。
不过目前尚不清楚本次事故是人为造成的还是车辆自身原因导致的。
事故真相还有待警方调查。
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。
据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。
事故现场车轮脱落，撞击较为猛烈，现场有骑行人员受伤。
不过目前尚不清楚本次事故是人为造成的还是车辆自身原因导致的。
事故真相还有待警方调查。
三星电子已经开始为谷歌旗下的Waymo自动驾驶公司下一代自动驾驶汽车开发核心芯片。三星最近赢得了谷歌子公司Waymo的订单，为该公司提供自动驾驶汽车的新品产品。
据彭博社报道，字节跳动将投资中国自动驾驶创业公司轻舟智航。轻舟智航将至少筹集2500万美元，这笔交易最早可能在下周宣布。这意味着这家互联网科技巨头开始涉足汽车领域。
据韩媒报道，三星电子已与全球最大的电动汽车公司特斯拉签订了供应LED大灯的协议，这为其汽车电子业务注入了新的动力。
昨日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在接受访谈时，针对特斯拉车辆出现“失控”以及“自燃”的情况作出了一一的解释。针对“自燃”问题，陶琳称，特斯拉汽车不会无缘无故自燃，就像之前的上海起火事件，一定是底盘受到了非常严重的撞击，特斯拉会从技术的角度去减低大家的顾虑，越多人使用才会真正了解这个产品。大家多使用才会更真实更客观，减少这种疑虑。
报道称，这对特斯拉和丰田来说都是明智之举。特斯拉曾在2012年帮助丰田打造了搭载特斯拉电池系统的丰田RAV4电动汽车，不过由于销量不佳等各种原因，丰田和特斯拉的合作在2017年结束。丰田还可以通过使用特斯拉技术，大幅减少其汽车集成电子控制平台和操作系统的创新资源和时间。据丰田评估，能够通过 OTA 无线更新来控制和改善车辆功能的集成电子控制平台和操作系统技术已经落后于特斯拉。
特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。
近日一份报告显示，从2010年到2020年，特斯拉品牌的搜索量在全球范围内获得了最大的增长，比其他所有的汽车品牌的热度都高。
据路透社报道，中国吉利计划推出新的高端电动汽车品牌「ZEEKR」，以与特斯拉（Tesla）展开竞争。
韩国现代汽车周五否认了将与谷歌成立合资企业以开发自动驾驶服务的传言。此前有报道称，现代汽车将首先剥离一个部门，由此谷歌将投资建立一家合资企业，新机构将致力于无人驾驶汽车服务的研发。对此，现代汽车一名官员称，「传言没有根据。」
近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。
据nikkei报道，本田公司今天宣布，将于本月5日发售搭载L3级自动驾驶技术的轿车“Legend”。L3级可在高速公路交通拥堵时由系统操纵汽车行驶，司机无需看着前方。据称这是全球首款上市销售的L3级自动驾驶汽车。
昨日，一则“特斯拉女车主坐车顶维权”的新闻登上热搜，目前该话题阅读量已经近1亿。当时，车主张女士称，春节期间，自己父亲驾驶的特斯拉model3刹车失灵，引发严重交通事故，一家四口险些丧命。
近日，针对特斯拉将启动换电业务的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，早在2013年，特斯拉就尝试过换电，但是特斯拉一直坚信充电模式是大规模民用电动车最好的补能方式。不断加大充电桩的布局，同时提高充电效率
在宣布不造车，只聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，帮助车企造好车之后，近日，华为陆续公布多项自动驾驶专利。据天眼查数据显示，3月9日，华为技术有限公司公布了两项涉及自动驾驶的专利，名为“自动驾驶车辆的人车交互的方法、自动驾驶系统”“一种车道线信息的确定方法及装置”。
大众汽车已经确认正在研发一款突破性的 新型电动汽车，该车型将在2026年投放市场，大众将这个项目称为是“Project Trinity”（三位一体）。
外媒报道称，特斯拉与印度马哈拉施特拉邦工业部部长会谈，据该州工业部长Subhash Desai称，特斯拉正在就在马哈拉施特拉邦开设生产工厂进行谈判。
特斯拉CEO马斯克周三在社交媒体上表示，特斯拉位于德克萨斯州奥斯汀的新工厂到 2022 年将需要雇佣 1 万名员工，是此前宣布的目标的两倍。
近日特斯拉Model Y价格有小幅上涨，因此有人担心国产Model 3在近期也可能涨价。对此，特斯拉中国相关负责人表示：“目前我们没有收到其他车型要涨价的消息。”
近日，特斯拉CEO马斯克对于中国的“十四五”规划发表了自己的看法。马斯克表示，未来十年，中国经济发展向好。从长远来看，中国将成为特斯拉最大的市场，也是特斯拉生产最多车辆、拥有最多客户的地方。
在中国发展高层论坛上特斯拉CEO马斯克和中科院院士薛其坤关于物理人才培养的对话引发关注。薛其坤表示，特斯拉企业应该办个大学，把教育把经济产业的发展结合起来，更加有目的地从事高等教育。
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