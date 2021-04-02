小米重返全球前三 成中国第一大手机厂商，市场份额达13%

?3月29日，雷军于小米科技园举办小米春季新品发布会，发布顶级旗舰小米11Ultra、安卓机皇小米11Pro，除两款超高端机型外，还发布一款为年轻人重新设计的5G轻薄旗舰小米11青春版。小米11青春版外观采用极致轻薄的多彩潮流设计，整机厚度仅为6.81mm，重量159g，是史上最轻薄的小米手机。在如此轻薄的机身中，小米11青春版还全球首发高通骁龙780G处理器，同时配备4250mAh大电池，性能强劲的同时保证续航持久。小米11青春版更在女性自?