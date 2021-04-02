小米重返全球前三 成中国第一大手机厂商，市场份额达13%

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小米重返全球前三 成中国第一大手机厂商，市场份额达13%

2021-04-02 14:00 · 稿源：站长之家

数据显示，今年2月份，小米集团手机全球市场份额达到13%，成为中国第一大手机厂商。华为全球市场份额跌至4%，三星稳坐全球第一大手机厂商的位置，市场份额达20%。

苹果以17% 市场份额排在第二。国内其他手机厂商，OPPO排在小米之后，位列第四，市场份额为12%，vivo紧随其后，市场份额为10%。

小米、雷军


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