小米重返全球前三 成中国第一大手机厂商，市场份额达13%

数据显示，今年2月份，小米集团手机全球市场份额达到13%，成为中国第一大手机厂商。华为全球市场份额跌至4%，三星稳坐全球第一大手机厂商的位置，市场份额达20%。
苹果以17% 市场份额排在第二。国内其他手机厂商，OPPO排在小米之后，位列第四，市场份额为12%，vivo紧随其后，市场份额为10%。
数据显示，今年2月份，小米集团手机全球市场份额达到13%，成为中国第一大手机厂商。华为全球市场份额跌至4%，三星稳坐全球第一大手机厂商的位置，市场份额达20%。
苹果以17% 市场份额排在第二。国内其他手机厂商，OPPO排在小米之后，位列第四，市场份额为12%，vivo紧随其后，市场份额为10%。
市场研究机构Counterpoint Research发布最新报告显示，今年1月，OPPO在中国市场的份额达到了21%，位居榜首，而vivo以20%的份额紧随其后，与华为并列第二，苹果和小米则以16%的市场份额并列第三。
据韩媒报道，小米公司表示，将在韩国推出新的中端智能手机。此前有消息称LG电子可能退出智能手机业务，业内观察人士表示，小米今年可能会加大在韩国市场的力度，以期从LG手中取得市场份额。
Strategy Analytics发布了一份研究报告，预测在新冠疫情之后智能手机市场将如何反弹。该报告显示，智能手机市场将在2021年反弹，预计出货量为13.8亿部，比去年出货量增长6.5%。该报告还预测小米将会成为全球第三大智能手机制造商。
在进入5G之后，联发科的存在感明显增强，他们已推出了多款5G智能手机处理器，还在不断推出新品，他们的处理器也已被多家智能手机厂商采用，出货量也比较可观。
屡传造车，屡次否认的小米造车，终于伴随着一则港交所公告实锤，受此利好消息影响，3月31日，小米股价开盘拉升了2.54%。昨日，小米公告准备投入100亿美元造车，在当晚举行的小米春季新品发布会上，雷军用近半小时的时间，讲述他与小米造车的新故事。
据韩国媒体报道称，三星电子计划在其智能手机中使用京东方的OLED面板，以降低成本。根据业内消息，三星可能会在某些今年下半年发布的Galaxy M系列机型中使用京东方的柔性OLED面板。
据韩国《东亚日报》援引电子行业一位匿名人士消息称，LG电子公司可能会关闭其智能手机业务，而不是出售该业务。今年1月，有报道称LG电子移动部门已连续多年出现亏损，公司正在研究包括出售移动业务在内的各种方案。
此前特斯拉要造智能手机的传闻被疯传，而就在近日，外媒发布了一段特斯拉智能手机的概念视频，这款手机暂命名为Model π（或Model Pi）。
据Phonearena报道，不愿透露姓名的业内人士称，LG电子将在4月5日召开董事会时宣布退出智能手机业务的决定。LG曾考虑过多种选择，包括出售业务，但与一些潜在买家的谈判以失败告终，原因是在手机相关技术专利的问题上存在巨大分歧。潜在买家希望收购拥有专利的业务。
昨日晚间，美图发布了2020年财报，财报显示，2020年美图营收11.94亿元，同比增长22.1%。归属于公司股东的持续经营利润为人民币6089万元，而2019年亏损人民币1.91亿元。
今晚19:30，小米正式召开了春季新品发布会，此次发布会共分为两场，雷军在本场发布会上带来了3款手机。除了小米11Pro、小米11Ultra之外，小米11青春版也亮相发布会，这是小米11系列最便宜的一款机型，也是小米历史上最轻薄的一款手机，机身厚度仅有6.81mm，重量仅为159g。
?3月29日，雷军于小米科技园举办小米春季新品发布会，发布顶级旗舰小米11Ultra、安卓机皇小米11Pro，除两款超高端机型外，还发布一款为年轻人重新设计的5G轻薄旗舰小米11青春版。小米11青春版外观采用极致轻薄的多彩潮流设计，整机厚度仅为6.81mm，重量159g，是史上最轻薄的小米手机。在如此轻薄的机身中，小米11青春版还全球首发高通骁龙780G处理器，同时配备4250mAh大电池，性能强劲的同时保证续航持久。小米11青春版更在女性自?
苹果公司凭借着iPhone12系列手机在2020年第四季度获得了全球智能手机销量第一的宝座，也是苹果时隔四年后重新问鼎第一。但是三星电子预计他们将在2021年第一季度重新夺回全球智能手机产量的第一。
近日，全球知名的数据调研机构Counterpoint正式公布了 2021 年 2 月份全球智能手机市场份额报告。数据显示，三星仍然以20%的市场份额排在全球第一位，Apple以17%的市场份额位列第二，小米以13%的市场份额排在全球第三，同时也是国产第一。此前，小米集团董事长兼CEO雷军在发布会上表示， 2020 年四季度小米智能手机出货量同比增长31.4%，销量已重返全球前三。 2021 年小米手机不但会持续夯实高端市场地位，也将进一步进军超高端市?
Strategy Analytics表示， 2020年全球智能手机电池市场同比增长7％，达到 75 亿美元。中国的东莞新能源科技有限公司（Amperex Technology Ltd.）是全球最大的智能手机电池供应商，市场份额为42％。
根据市场研究机构Strategy Analytics的数据，2020年全球智能手机图像传感器市场，索尼以46%占据第一位置，三星位列第二，份额为29%，中国的豪威科技以10%的份额位居第三。
根据Omdia最新的《Smartphone Model Market Tracker》报告显示，2020年iPhone11出货6480万部。iPhone11的出货量比2019年出货量最高的智能手机iPhone XR多出1800多万部。报告称，iPhone11成功的关键之一是相比 iPhone XR 的777美元较低的平均售价 （754美元） ，以及XR没有的双摄像头。
据Digitimes Research的最新报告数据显示，2021年第一季度全球智能手机出货量预计将同比增长近50%，达到3.4亿部，这得益于苹果iPhone12Pro 和 iPhone Pro Max的强劲销售以及中国品牌出货量的增长。
据研究机构Canalys发布的最新报告称，中国大陆智能手机市场2020年第四季度出货量达到8400万部，同比下降4%，2020年全年智能手机出货同比下跌11%至3.3亿台。
日前研究机构Counterpoint Research发布了最新2020年全球智能手机出货情况，其中三星以市场占有率19%排名全球第一，苹果则是15% 排名第二，华为和小米分别为14% 和11%，分列三、四名。
日前，OPPO 有多款新机通过3C认证，型号包括PEXM00、PEPM00、PDEM30等。这些机型全部支持5G，标配65W充电器。..
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