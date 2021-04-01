阿里发起沙雕宇宙电影计划 送你的沙雕故事出道

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阿里发起沙雕宇宙电影计划 送你的沙雕故事出道

2021-04-01 18:05 · 稿源：站长之家

“百万寻雕”没玩够?阿里又有新花样!

今天，阿里影业和淘宝联合宣布，将发起“沙雕宇宙电影计划”

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该计划面向全网征集“沙雕”故事，足够优秀的故事将有机会改编成电影登上大银幕

你觉得沈腾、黄渤、肖央、王宝强谁演合适?

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