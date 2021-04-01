阿里发起沙雕宇宙电影计划 送你的沙雕故事出道

“百万寻雕”没玩够?阿里又有新花样!
今天，阿里影业和淘宝联合宣布，将发起“沙雕宇宙电影计划”
该计划面向全网征集“沙雕”故事，足够优秀的故事将有机会改编成电影登上大银幕
你觉得沈腾、黄渤、肖央、王宝强谁演合适?
“百万寻雕”没玩够?阿里又有新花样!
今天，阿里影业和淘宝联合宣布，将发起“沙雕宇宙电影计划”
该计划面向全网征集“沙雕”故事，足够优秀的故事将有机会改编成电影登上大银幕
你觉得沈腾、黄渤、肖央、王宝强谁演合适?
阿里近期成立 MMC 事业群，整合了零售通的社区团购业务和盒马集市，聚焦社区团购业务。阿里合伙人、阿里B2B事业群总裁戴珊为该事业群负责人。
说到日系便利店，大家可能都知道全家、罗森、711。但是，如果要给这三家便利店做个排序，你知道谁是真正的老大吗?答案是711。它不仅店面多，多到吊打全家、罗森:
阿里巴巴已于近期成立MMC事业群，内部人士称其为“买买菜”，主要聚焦社区团购业务，并整合了零售通的社区团购业务和盒马集市业务。
3月22日，阿里云第一款个人云产品阿里云盘迎来公测，它的最大特点是高速传输。根据各大应用商店的评论，上传和下载均无限速，大量用户下载速度50~100MB/秒。
沉寂已久的网盘市场终于热闹起来，对于在上次网盘大战中“坐收渔利”的一众用户而言，显然对此喜闻乐见。
据报道，3月22日起，阿里云第一款个人云产品阿里云盘（aliyundrive.com）正式启动公测。
在经过了“个人云种子用户”内测阶段之后，近日，阿里云盘（aliyundrive.com）宣布即将启动公测，同时阿里云也在官网开放了预约公测入口，用户可报名参与，预约截止时间为2021年3月4日21:00。
阿里云盘这个APP大家最近讨论的很多，在其中是可以在福利社中领取到福利码的，这些福利码是可以获取容量的，很多玩家还不清楚福利码有哪些，下面就来为大家分享一下。福利码1:上云上阿里云500G福利码2:扫地僧头发多500G福利码3:戴老师爱较真500G福利码4:巴巴带你扩容500G福利码5:阿里云购爆款500G福利码6:达摩院招保洁500G福利码7:寄快递用裹裹500G福利码8:发言人求来的500G福利码9:发言人送你的500G福利码10:许愿不要过气500G福利
3 月 18 日，苏州科达科技股份有限公司(以下简称“科达”)与阿里云计算有限公司(以下简称“阿里云”)在苏州签署合作协议，科达董事长陈冬根与阿里云智能通用事业群副总裁&互联网事业部总经理徐栋代表双方正式签约。签约仪式后，双方就共同推动云、人工智能等技术在视讯领域的落地，为更广泛的政企客户提供更具竞争力的视讯产品和解决方案进行了深入交流。科达副总经理王超、科达视讯产品线副总经理顾振华、阿里巴巴达摩院语音实验?
3月16日，高晓松退出北京阿里巴巴音乐科技有限公司董事一职，同时退出的还有樊路远、黎直前、李巍。资料显示，北京阿里巴巴音乐科技有限公司成立于2016年2月，注册资本1000万人民币，法定代表人为朱顺炎。
怪兽充电正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股文件，拟在纳斯达克上市，股票代码为:“EM”，承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。
3月17日，拼多多CEO陈磊接替创始人黄峥，出任拼多多董事长。陈磊近日在接受《华尔街日报》专访中表示，"拼多多将一件事做到了极致:我们抓住了从搜索到浏览的转变"。
3月20日，世界睡眠日前夕，阿里健康基于天猫医药平台相关数据发布《睡不着报告》，图鉴显示，失眠年轻化加剧，6成以上为90后00后，更有3成失眠者是放下手机才能睡的“假性失眠”人群。猛增的失眠人群 买健康品自救据中国睡眠研究会数据显示，如今我国有超3亿人存在睡眠障碍。而在过去一年受新冠肺炎疫情的影响，人们居家时间增加，整体入睡时间却延迟了2-3个小时。阿里健康天猫医药平台数据显示:2020年12月至今，短短3个月，搜索“
据彭博报道，知情人士透露，阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序。
阿里云Teambition网盘在最近正式的公测了，对此官方也发表了关于Teambition网盘与阿里云盘数据合并说明，其中对很多问题进行了解答，下面就来为大家分享一下。
根据知乎更新的招股书显示，知乎此次IPO的同时将同步进行私募配售（CPP），阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与知乎的私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。通过此次上市融资和私募配售，最高融资额超过10亿美元。
2020社群团购在疫情催动下发展得如火如荼,成为时下投资热点。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2021年中国网民逼近10亿,中国网络购物用户规模达7.82亿,占网民整体的79.1%。2019年,社交电商的用户规模达7.13亿人,预计到2022年,社交电商的市场规模将达到2.4万亿。基于私域的社交电商道路无疑是向国内众多电商商家抛出了新的橄榄枝,庞大的用户基数将促成社交电商市场呈倍数级增长,在这过程中进一步贴近用户,下沉市场,从中产生全?
3月22日，阿里云盘正式启动公测，从公开信息来看，阿里云推出的这款个人云产品，其核心特征在于上传下载不限速与大容量免费存储空间（做任务完成）。
女人更舍得为健康花钱吗?八成避孕药居然是女性买走的?南北方的女孩都偏爱买什么?在2021年三八女神节到来之际，阿里健康根据天猫医药平台数据情况，发布《女性健康消费数据报告》（以下简称“报告”），解读了当代女性健康消费新趋势。数据显示，近年来女性健康消费支出逐年增加，平均每年同比递增20%，其中2019年女性健康总体支出比男性高38%，2020年双方差距进一步拉大至63%，可以看出，女性已成为健康消费的绝对主力。生理成本:?
天眼查 App 显示，2021年3月29日，杭州拣值了软件有限公司成立，注册资本 5 亿，法定代表人为汪海，“拣值了”曾为淘宝特价版微信小程序的名称。
手机、电脑、平板等小屏幕的电子产品，不仅不能给我们带来最好的观看体验，而且可能割裂我们与家人的互动和沟通。随着技术的更迭，大屏激光电视已..
当前电动牙刷的品牌非常多，电动牙刷哪个牌子好?要知道国人口腔复杂，饮食文化丰富导致护理难度很高，加上护牙意识薄弱，有数据显示，80%以上人群..
在选购蓝牙耳机的时候都希望能挑到平价好用的产品，不花冤枉钱，所以很多朋友希望我能总结一下平价好用的蓝牙耳机推荐，今天我就来盘点一下平价蓝..
说到电视盒子，很多人对它的了解并不多，只知道它是用来看电视的，甚至并不知道是否有买的必要。其实挑选电视盒子还是一门学问，如果不会挑选，常..
文丨语鹦企服私域管家好消息好消息，企业微信更新到3.1.6啦!这次更是增强了与微信的连接!语鹦企服为大家整理了重要的更新清单，快来看看吧~1.视频..
五合一贴心设计，满足家庭多场景需求要打造一款真正满足消费者需求的清洁用品，必然要深刻理解消费者在清洁卫生中的痛点，比如家庭清洁场景不仅限..
近日，网络平台上又出现多起不法分子假借“刷单兼职”名义实施诈骗的案件，目前已有用户上当受骗。据了解，在此类案件中，诈骗分子通常打着刷单兼..
近几年来，医院的设备科对设备周期的管理都需要人工进行核对和设备检查。由于各类设备在医院中数量众多，并且设备的维护流程复杂多样。从而导致在..
近日，华为技术有限公司申请注册“P50”、“P60”、“P70”、“P80”、“P90”、“P100”等商标，国际分类为涉科学仪器、运输工具，商标状态为“商..
苹果今天更新了领导层网页，增加了John Ternus的资料，确认了他担任苹果硬件工程高级副总裁的新角色。苹果在今年1月份宣布，前硬件工程高级副总裁..
4月1日，蔚来首款智能电动旗舰轿车ET7的首台生产线车身，已经在合肥先进制造基地正式下线。同时，合肥先进制造基地为ET7专门打造的全新焊装生产线..
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，..
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。 ..
昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份..
今日，特斯拉中国公布交付数据称，第一季度特斯拉生产了超过18万辆汽车，交付了近185，000辆汽车。同时，特斯拉还表示，Model Y在中国获得了极高的..
今日滴滴乘客端APP打车列表中的快车“接受拼车”功能已升级为“极速拼车”独立选项。选择“极速拼车”在高峰期排队打车时，可帮助用户更快出发，途..
4月3日上午消息，苹果今天关闭了对iOS14.4.1系统的验证通道。换言之，如果你已经升级到了iOS14.4.2及以上版本，只能老老实实用着，无法回退到更早..
完美日记，美妆国货品牌的代表之一。从2016年上市至今，完美日记强势崛起并凭借高性价比获得了年轻人的喜爱，成为了国货美妆品牌的一匹黑马。..
一年时间（2020年）收入2亿人民币，还关联线下GMV近7亿。某种程度上说，私域已经成了文峰大世界的重要战略。 ..
线下的年轻人会把钱花在哪里?重视“社交”和“体验”的剧本杀或许是最被业界寄予厚望的一个回答。这种以角色扮演、烧脑推理为核心卖点的线下多人..