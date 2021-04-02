手握SEO监控神器 轻松批量分析网站数据

俗话说“知己知彼，百战不殆”，在SEO工作中也是如此。

对于站长和SEO人员，每天必做的事情之一就是查询网站综合数据，包括快照，收录，外链，PR值，关键词排名等等。除了做好站内基本工作，还应该分析竞争对手的网站信息。

无论是关键词需求的挖掘，还是对网站的分析，如果能快速获取这些信息，及时对自己的网站做出相应的优化调整，才能更好的在激烈的竞争中利于不败之地。

毫无疑问，要快速进行网站优化数据分析要学会借助第三方工具，这样既能获取想要的数据，又能节省时间，提高效率。

问题在于，市面上很多第三方SEO工具功能并不齐全，比如有的站长同时运营多个网站，想要同时了解这些站点SEO数据，只能逐个搜索查询，而这样做的效率是非常低下的。

为此，站长之家为站长量身定做的一款功能齐全的网站监控工具——“SEO监控”，帮助站长高效、全方位监控网站的数据。

简单的说，“SEO监控”功能可以让大家针对性监控自己网站数据，及时掌握网站排名、关键词、收录等变化动态。另外，也可以用来全面监控竞争对手网站的数据，更好的改善网站运营。

点击图片直接访问“SEO监控”工具

目前“SEO监控”已经上线的功能包括:网站监控，关键词排名，关键词指数，网站收录，网站TDK、友情链接等多个功能。

为了让站长们能更快获取网站各项数据，近期我们升级了“SEO监控”功能，对监控网站和关键词排名监控两个核心功能进行了优化。

不少已经体验过站长都反馈表示，更新后的功能“真香”!

一、批量监控多个网站数据

对于站长而言，当自己有多个网站或想监控多个竞争对手网站时，如果逐个查看是非常麻烦，且效率低下。

站长工具“SEO监控”功能解决了这个问题，可以帮助大家批量监控多个站点SEO数据。它可以一次性监控多个网站的（百度、360、神马、头条）权重、收录量、排名关键词等重要SEO数据。

1）实现群站监控

可直接将想要监测的网站添加到后台，既可批量查看多个目标网站目前在不同搜索引擎的SEO情况，而不需要每次都到站长工具逐个查询。如下图，





展开后，即可查看所添加网站的关键词数和收录趋势图，整个站点的情况一目了然。

2）网站分类

大家还可对监控的网进行分类，比如分类为公司网站，和竞争对手网站，方便查看。

3）关键词涨跌

监控网站变动的关键词超过100个，同时比例超过30%，也可可以在涨跌页面查看。

4）网站域名安全检测和备案监控。

在监控网站过程中，站长们还可直接查看网站域名安全状态以及备案检测情况。

比如，检测域名是否被QQ或微信拦截，一旦发现被拦截的话站长可第一时间去处理，避免网站从QQ微信的流量下降受影响。

另外，还可以及时了解备案监控状态，避免网站备案号掉了，造成网站无法打开的烦恼。

二、全面监控网站关键词排名

网站关键词排名无疑是站长们最关心的问题之一，而站长工具的关键词排名监控能升级后，更方便大家了解自己和竞争对手的网站关键词排名整体水平。

大家在关键词排名一栏，添加网站后，即可查看网站关键词和监控关键词的情况。比如添加站长之家网址（www.chinaz.com），可以直接看到站长之家网站关键词具体排名，以及对重点关键词进行监控。

1）支持监控重点关键词

在网站众多的关键词中，显然需要有目的性的监控部分关键词的情况。“SEO监控”支持将比较关心的关键词加入监控，实时了解排名的变化情况，排名要是下降了，就能第一次时间了解到，从而对工作作出调整。

添加目标监控关键词加，在监控关键词页面看到该关键词当前排名，以及最近7天、30天以及90天的整体排名趋势。

2）支持添加未收录关键词

功能升级后，监控关键词功能可添加站长工具未收录的关键词，新关键词有百度指数的话站长工具会更新收录。

如果新关键词没有百度指数，也可在监控关键词中查看该关键词排名情况。

3）监控全站关键词更便捷

切换到网站关键词页面，大家可以看到网站所有关键词在搜索引擎的排名情况，包括全网指数、PC指数、移动指数等。

以往，添加关键词需要自己想，或者需要到站长工具那边查看。现在可直接在网站关键词这边搜索目标键词，使用更便捷。

另外，在查看全站关键词的同时，可以直接点击“加入监控按钮”，之后就能出现在“监控关键词”页面，无需手动添加。

4）纠错功能

网站有些关键词排名不够准确，大家可点击纠错。后台会对排名不准确的关键词，多个节点请求排名情况，对该关键词进行排名更新。

除了分析自己网站的数据，大家还可以利用关键词监控功能添加竞争对手的网站，并分析竞争对手都有哪些关键词，把比较重点的关键词加入到监控中。

当然，除了批量监控网站和关键词排名情况，大家还可要直接使用“SEO监控”监控网站其它重要数据。比如:

查看所关心的关键词指数，以及整体走势▼

网站收录在各大搜搜引擎的情况、友情链接等网站数据▼

还可以详细的知道网站友情链接总数、反链情况▼

总而言之，站长之家“SEO监控”工具让大家在SEO工作时，能够更简单，更方便，效率更高。后续，我们将完善以及开发更多监控功能，帮助站长高效完成网站数据分析工作。

点击这里立刻免费体验站长工具“SEO监控”功能，目前移动端页面尚未完善，建议使用PC端登录使用。希望大家在使用的过程中多多提供反馈。

更多站长之家工具推荐:

「知乎营销大数据」，知乎精准引流神器。帮助大家快速筛选、监控、挖掘知乎流量池中有商业价值点的问答帖数据。

「星网大数据」，收录 60 亿词汇数据，覆盖各行业，帮大家有效挖掘长尾词、指数词、竞价词，助力流量增长。

「站长数据API」，提供海量API接口服务，涵盖SEO综合查询、网站权重查询、关键词指数、关键词排名等。

「ping.cn」，功能齐全ping检测工具，妥妥的网站测速神器。能够快速实现网站测速对比、ping检测、DNS查询、IPv6 检测等功能。

「站长SEO问答」，聚合百度站长平台对于网站收录问题， 30 秒内就能快速获取百度官方关于SEO问题的权威答案。

「企业百家号认证」,关键词排名稳定在首页、百度APP出品有保障、搜索+信息流推荐双触达、快来抢占移动流量入口。



